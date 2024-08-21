Почему службы аэропорта знают о вас больше, чем вам хотелось бы

Даже если вы очень часто пользуетесь услугами авиаперевозчиков и чувствуете себя в аэропортах разных стран мира как дома, то это не значит, что вы знаете о них все. Каждый воздушный порт похож на государство со своими законами и порядками, а пассажирам позволено знать лишь их небольшую часть. Мы собрали 10 фактов о службах, работающих в аэропортах, которые не принято афишировать.

Весь багаж проверяют собаки

Все сумки, чемоданы и рюкзаки в аэропорту проходят проверку при помощи специально обученных собак. Животные ищут в вещах взрывчатку и наркотики. Четвероногие сотрудники со своими наставниками-кинологами ежедневно обходят терминалы, камеры хранения и багажные отделения.

Особенно пристальное внимание уделяется багажу со «сложных» рейсов, например, из стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Собаки быстро устают, обрабатывая огромное количество информации, поэтому каждые 40 минут им дают отдохнуть. Кстати, в аэропортах работают далеко не всегда служебные породы собаки, часто задействуют животных охотничьих пород и даже декоративных.

Поведение пассажиров незаметно анализируется

Находясь в аэропорту, вы находитесь под негласным бдительным надзором людей, профессия которых называется профайлер. Они внимательно следят за пассажирами и анализируют их поведение, чтобы определить тех, кто везет в багаже запрещенный груз или просто задумал недоброе.

Профайлер должен увидеть нервничающего пассажира и по возможности определить причину его стресса. Когда пассажиру задают вопрос о цели визита, это вовсе не формальность — в ходе такого короткого общения специалист может точно определить человека, который нервничает и отправить его на личную беседу с сотрудниками службы безопасности.

Приборы могут увидеть агрессию пассажира

Тепловизоры фиксируют температуру тела пассажиров и показывают на экране тех, кто подозрительно «горячий». Хорошо известно, что повышение температуры может быть вызвано не только болезнью или физической активностью, но и сильным волнением. Слишком нервных пассажиров, которых отметил тепловизор, могут приглашать на личный досмотр в специальную комнату.

Сотрудники аэропорта могут узнать, что вы держали в руках

Современные технологии достигли такого уровня, что эксперты в области безопасности могут узнать о вас совершенно невероятные вещи. Например, человека просят подержать в руках кусочек ткани, а затем, отправив материал в прибор, определяют, не держал ли он в последнее время в руках наркотические вещества, взрывчатку или оружие.

Особые инструкции по досмотру пассажиров

У сотрудников службы безопасности аэропорта есть множество инструкций, некоторые из которых очень необычны. Например, пассажиров с замысловатыми прическами настоятельно рекомендуется направлять на личный досмотр, так как они могут скрывать в волосах запрещенные предметы.

Кроме этого, поводом для тщательного досмотра могут стать свободные брюки-карго с многочисленными накладными карманами, пышные юбки и длинные платья. Поэтому, если не хотите попасть в зону пристального внимания сотрудников аэропорта, одевайтесь попроще.

Сканер может показывать пассажиров без одежды

Многие крупные аэропорты мира оборудованы сканерами, которые видят человека без одежды. Цель такого осмотра — определить, не имеет ли пассажир при себе запрещенных предметов. Современное оружие, в том числе огнестрельное, необязательно изготовлено из металла и детектор просто может его не определить.

Зато сканер видит пассажира «насквозь» и если он скрывает что-то на теле, то это становится явным. Первые сканеры такого типа появились в США, Германии и Великобритании в 2009–2010 годах и сразу же стали предметом активного обсуждения журналистов и правоведов. Кое-кто считал их использование неэтичным, но вскоре все успокоились. Большинство пассажиров не против, чтобы их на мгновение увидели без одежды, если это поможет сохранить их жизнь и здоровье.

В пропаже багажа виноват не только аэропорт

Точно установлено, что в потере багажа при авиаперелетах в половине случаев виноваты не служащие аэропорта, а сами пассажиры. Если вы ленитесь отдирать от чемоданов старые наклейки со штрихкодами, то находитесь в группе риска. Дело в том, что сканер автоматически считывает код с багажа, после чего его грузят на тележку для отправки. Если прибор случайно зафиксирует старый код, оставшийся от одного из прошлых рейсов, пути чемодана или сумки могут быть неисповедимы. Чаще всего с такой неприятностью сталкиваются те, кто часто летает на дальних рейсах — их багаж может оказаться в любой точке планеты и никогда больше не вернуться к хозяину.

Сотрудники могут не заметить отсутствие визы

Там, где работают люди, всегда присутствует человеческий фактор. Поэтому, если у пассажира отсутствует или просрочена виза, в редких случаях его могут пропустить на рейс. Когда по прилете в другую страну выясняется, что человек не имеет права въезжать в страну, его отправляют назад за счет авиаперевозчика. Но компания не остается внакладе, так как стоимость поездки высчитывают из зарплаты сотрудника, допустившего оплошность при проверке документов.

Самолеты находятся под постоянным контролем

Любое воздушное судно, которое находится на взлете, совершает посадку, «отдыхает» на стоянке или только подлетает к аэропорту находится под пристальным наблюдением авиадиспетчеров. Это очень тяжелая и ответственная работа, от которой зависит не только порядок в воздушном порту, но и жизни тысяч пассажиров. За всем происходящим диспетчер следит на мониторах, которых у него может быть 4-5 штук.

Еда для авиапассажиров готовится заранее

Пищевой цех, где готовят еду для пассажиров и экипажей, работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Как правило, еда готовится за 6-10 часов до того, как ее отправят на борт авиалайнера. В аэропортах мира не существует отдельных мест для приготовления блюд меню для VIP и эконом-классов — вся пища производится на одной кухне одними и теми же кулинарами.