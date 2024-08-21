Украденная методика: как бальзамировали вождей

Бальзамирование и погребение Владимира Ленина в мавзолее положило начало политической традиции, которую в ХХ веке переняли несколько государств. Первым после Ульянова социалистическим лидером, тело которого решили сохранить для потомков, стал руководитель Болгарии Георгий Димитров. Бальзамировали его по тому же методу — Воробьева-Збарского. Хотя точный состав бальзамирующего состава до сих пор держится в секрете, многое уже известно. Как бальзамировали вождей, почему метод Воробьева-Збарского украден и какой смысл в сохранении тел политиков, в материале «Газеты.Ru».

© РИА Новости/Wikimedia Commons //Мавзолей Георгия Димитрова в Софии и его тело

Второй забальзамированный вождь

Его называют «болгарским Лениным», национальным вождем болгарских социализма и пролетариев. Георгий Димитров — генеральный секретарь ЦК Болгарской компартии и второй социалистический лидер после Ленина, тело которого подвергли бальзамированию и хранили в мавзолее в Софии вплоть до 1999 года.

Политик скончался в подмосковной Барвихе, куда приехал на лечение. Решение о бальзамировании Димитрова болгарский Совет министров принял на следующий день после его смерти — 3 июля 1949 года. А уже через неделю после этого был полностью готов и мавзолей, где разместили тело.

Руководил группой ученых, занимавшихся бальзамированием, Борис Збарский. Он же бальзамировал Владимира Ильича Ленина по методу, который был разработан совместно с ученым Воробьевым специально для сохранения тела вождя.

Рождение идеи

Как рассказал «Газете.Ru» исследователь истории отечественной медицины, доктор Валерий Новоселов, ранее опубликовавший книгу на основе архивного «дневника истории болезни В.И. Ульянова» из Ленинского фонда РГАСПИ, сначала тело вождя большевиков подвергли первичному бальзамированию.

«Первичное бальзамирование тела Ленина провели в день вскрытия и написания патологоанатомического акта. Это произошло 22 января 1924 года в Горках — в ванной комнате усадьбы вдовы Саввы Морозова на следующий день после смерти вождя. Вскрытие производил самый известный патологоанатом нашей страны Алексей Иванович Абрикосов в составе комиссии из 11 человек.

В процессе процедуры доктор удалил всю кровь и органы, затем тело было заполнено стандартным составом для бальзамирования умерших, тело которых надо сохранить относительно небольшое время, например, в течение нескольких дней до похорон. Раствор состоял из глицерина, спирта и формалина, применяется для задержания процесса гниения и сохранения внешнего облика усопшего. Но для более длительного сохранения тела умерших, тем более вождя и создателя государства нового типа, этот метод, конечно, не подходил», — рассказал «Газете.Ru» Новоселов.

По его словам, комиссия по организации похорон Ленина, где обсуждали вопрос длительного сохранения облика вождя, была собрана уже 23 января. В ее состав входили доктор Абрикосов, главнокомандующий московским гарнизоном Муралов, нарком здравоохранения Семашко и Дзержинский. Они обсуждали вопрос, как долго может храниться тело вождя в таком состоянии, чтобы все желающие, а их было колоссальное количество, могли попрощаться с Лениным.

«Чтобы избежать неблагоприятных воздействий извне, Дзержинский по рекомендации Абрикосова запретил снимать посмертные маски с лица Ленина и вообще как-либо прикасаться к лицу, а также ставить цветы возле его лица. Все это могло навредить внешнему облику вождя», — отметил Новоселов.

Мало кто знает, но 27 января 1924 года торжественные похороны Ленина все-таки состоялись.

© Церемония прощания с Владимиром Лениным в Москве, 1924 год

«Именно так и написано было во всех газетах страны в те дни. Ленина похоронили в склепе (именно так называли то, что сегодня называют мавзолеем), но процесс прощания продолжался, а затем и так затянулся, что к весне на теле все-таки появились признаки разложения. Это привело к тому, что в итоге за бальзамирование тела для длительного сохранения тела взялись двое ученых — патологоанатом Воробьев и биохимик Збарский, работа которых длилась четыре месяца», — объяснил Новоселов.

Как проходило бальзамирование

Сегодня точная формула состава для бальзамирования неизвестна. Но, согласно открытым источникам, в том числе по словам сына Збарского, который также ухаживал за телом Ленина, для бальзамирования останки пропитывают формалином.

Формальдегид считался лучшим фиксатором, превращающим белки в стабильные соединения (полимеры), которые предупреждали распад. Кроме того, формальдегид хорошо дезинфицирует, убивая почти все микроорганизмы и большую часть грибков и плесеней. Затем предстояло перекисью водорода обесцветить бурые пятна на лице и руках усопшего вождя. Наконец, следовало пропитать тело растворами глицерина и ацетата калия, чтобы ткани могли сохранять влагу и пребывали в водном равновесии с окружающей средой.

В марте тело погрузили в ванну с 3% раствором формальдегида. Руки облачили в резиновые перчатки, а на голову надели резиновый цилиндр: в эти перчатки и цилиндр вводили затем консервирующие растворы.

На теле было сделано два десятка глубоких разрезов, благодаря которым мышцы хорошо пропитались формалином и бальзамирующими растворами. Через неделю тело было погружено в ванну с 20% спиртом, а голова и кисти рук — в ванны с 30–35%-ным спиртом. Спиртовая обработка продолжалась шесть дней. С середины апреля в ванну стали добавлять глицерин, доведя его концентрацию до 20% при 25–30% спирта. В мае, после двухнедельного пропитывания в спиртоглицериновой ванне, тело погрузили в водный раствор глицерина. Почти все пигментные пятна на открытых частях тела стали незаметными. А в июне тело Ленина уже было положено в мавзолей под стекло — для поддержания нужных условий для хранения тела.

Новоселов считает, что Димитров был забальзамирован так же. На это указывает то, что тело хранилось в похожем на ленинский специальном стеклянном саркофаге, а также то, что руководил бальзамированием Збарский.

Украденная методика?

Методика, которую использовали Воробьев и Збарский, по мнению доктора Новоселова, наиболее вероятно, принадлежала не им, а другому, малоизвестному сегодня российскому патологоанатому.

«Скорее всего, метод принадлежит Николаю Федотовичу Мельникову-Разведенкову. Он выпускник медицинского факультета Императорского московского университета (нынешний МГУ), позднее он стал профессором кафедры патологической анатомии Императорского Харьковского университета. В этом университете в те же годы учился и студент Владимир Воробьев, увлеченный предметом патологической анатомии. Он не мог не знать о работе своего учителя Мельникова-Разведенкова по сохранению посмертных тканей. Тем более тому за этот метод была присуждена почетная премия. После выпуска Воробьев становится помощником патологоанатома, затем защищает докторскую диссертацию по теме иннервации сухожилий, и никаких признаков того, что он работал над созданием собственного метода бальзамирования тела до 1924 года, я не встречал в исторических документах. Поэтому у меня есть все основания предположить, что Воробьев использовал метод профессора курса патологической анатомии Мельникова-Разведенкова для бальзамирования тела В.И. Ульянова. Вероятно, что он что-то внес новое, что не отменяет сути», — объяснил Новоселов.

Многие считают, что столетнее сохранение забальзамированного тела представляет собой научное достижение и может принести некую пользу. Однако, по мнению доктора Новоселова, такой метод не несет смысла для общественного здравоохранения и науки о человеке.