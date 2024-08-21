Как работали «агенты-соблазнители» КГБ

Ради достижения поставленных целей советские агенты КГБ порой шли на невероятные ухищрения. Одним из действенных и излюбленных способов было соблазнение. И хотя до сих пор многие дела хранятся в архивах под грифом «совершенно секретно», кое-какие случаи, когда вопросы решались через амурную сферу, нам известны.

Дочь миллиардера

Так было, например, в случае с дочерью известнейшего бизнесмена Аристотеля Онассиса — Кристиной. Ее знакомство и брак с чиновником министерства морфлота Сергеем Каузовым проходили под строгим контролем советских спецслужб. Не будем отрицать того, что между молодыми людьми были теплые чувства и, может быть, даже настоящая любовь. Но соблазнить Кристину Сергею удалось во многом благодаря инструкциям и советам агентов-«соблазнителей». Этот брак был крайне важен для Советского Союза, так как позволял с минимальными затратами возить и продавать советскую нефть, а также другие товары, практически во все страны мира.

Агент ЦРУ

Со спецслужбами в СССР сотрудничали многие видные деятели искусства, культуры, науки. Одним из таких был певец оперетты Константин Лапшин. И его знакомство, а позже и брак с сотрудницей посольства США в СССР Аннабелль Бюкар не были случайностью. Правда, сама американка, плотно сотрудничавшая с ЦРУ, об этом не догадывалась. А вот советские спецы знали о связях Аннабелль с разведкой, поэтому и взяли ее «под крыло». В итоге Бюкар попросила у Москвы политического убежища, осталась жить в Союзе и даже стала убежденной социалисткой.

Детектив из Скотленд-Ярда

Бывший сотрудник Скотленд-Ярда Джон Саймондс был завербован советскими спецами в Марокко в 1960-х годах. Сначала он «сливал» сведения о коррумпированных британских офицерах. Но вскоре, обратив внимание на приятную внешность и обаятельность молодого человека, в КГБ ему придумали другу роль — агента-соблазнителя. Даже позывной дали соответствующий — «Ромео». Правда, сам Саймондс впоследствии жаловался, что в посольствах работают в основном немолодые и далеко не самые привлекательные женщины.

Кстати, этот же прием — обольщение женщин бальзаковского возраста молодыми спортивными мужчинами — впоследствии использовался довольно часто. Совместно со «Штази» — разведкой ГДР — даже была проведена операция с говорящим названием «Наступление на секретарш». За десять лет ее реализации молодым агентам удалось вытянуть из своих пожилых «возлюбленных» — сотрудниц посольств и правительственных ведомств ФРГ — огромное количество информации.