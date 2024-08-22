Как в России празднуют День Государственного флага

Сегодня в России отмечают День Государственного флага. Триколор официально стал символом новой России в 1991 году. Впервые в новой истории его подняли в Москве 22 августа 1991 года над Домом Советов РСФСР, отметив таким образом провал так называемого ГКЧП.

© Виталий Тимкив/ РИА Новости

Однако многие еще помнят, как 25 декабря 1991 года красное полотнище с серпом и молотом было официально спущено, а над Кремлем взвился бело-сине-красный флаг. Было холодно, и народу на Красной площади оказалось немного. Но происходящее потом транслировали по телевидению. Красные флаги заменили над зданием Совета министров и над зданием Президиума Верховного Совета СССР. Старые, как рассказывают ветераны госохраны, свернули и понесли на выход.

Для кого-то символический спуск советского флага говорил о начале новой и свободной России. А для кого-то - о конце сильного и справедливого государства. Один из знакомых летел 25 декабря домой из Англии. Он рассказывал, как в лондонском аэропорту Хитроу иммиграционный инспектор взял его паспорт с надписью СССР, и посмотрев как-то особенно, сказал: "А ведь нет такого государства". "Я представил себе, что чувствовали белые эмигранты, которые покинули Россию. У меня государство было, но психологически меня потрясло. Нет Советского Союза, возникла Россия...", - делился он.

Флаг России

Решение о том, что новой России нужен новый флаг, было принято в ноябре 1990 года правительственной комиссией по разработке новой государственной символики. В августе 1991 года президент РФ Борис Ельцин подписал указ "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР". Следуя этому документу, государственным флагом страны стал триколор из трех равновеликих горизонтальных полос (верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цвета). Отношение длины флага к его ширине 2:3.

© Триколор официально стал символом новой России в 1991 году // Виталий Белоусов/ РИА Новости

День Государственного флага

Флаг - один из важных символов государства, который объединяет граждан, связывает прошлое, настоящее и будущее страны. Официально празднование Дня флага России было закреплено в августе 1994 года.

История триколора

По данным сайта kremlin.ru, начало применения российского бело-сине-красного флага на суше связано с географическими открытиями русских мореплавателей. До XIX века русские моряки водружали на берегу присоединенной земли памятный крест. Но в 1806 году появилась новая традиция. Русская экспедиция обследовала побережье Южного Сахалина и подняла на берегу два флага. Андреевский флаг отмечал заслугу военного флота, государственный бело-сине-красный флаг - новое владение России.

На бортах ботика Петра I были нанесены белые, синие и красные полосы. А в 1693 году отряд малых судов Петра совершил поход на Соловецкие острова уже под флагом из равных горизонтальных белой, синей и красной полос.

Однако распространение государственного бело-сине-красного флага было заторможено в 1858 году, когда Гербовое отделение Департамента герольдии Правительствующего Сената выступило с инициативой изменения российского государственного флага.

В течение почти полутора столетий флаг нашей страны многократно изменялся. В ноябре 1990 года правительственная комиссия по разработке новой государственной символики решила проблему флага быстро и почти без разногласий: Россия имела бело-сине-красный флаг с более чем 300-летней историей, и этот флаг должен был вернуться.

Где и когда используется государственный флаг

25 декабря 2000 года, накануне нового века и нового тысячелетия, был принят Федеральный конституционный закон "О Государственном флаге Российской Федерации". Он определяет правовое положение и правила использования флага России.

Например, в законе сказано, что Флаг Российской Федерации может быть поднят во время торжественных мероприятий, проводимых предприятиями, учреждениями и организациями, а также во время семейных торжеств. Не запрещается вывешивать флаг России у себя на балконе или на даче.

Но Флаг России не может быть меньше или располагаться ниже, чем флаг субъекта РФ.

© Флаг России может быть поднят во время торжественных мероприятий или семейных торжеств // Григорий Сысоев/ РИА Новости

А вот коммерческим организациям запрещено использовать Российский флаг как элемент или фон своих логотипов.

Изображение Государственного флага Российской Федерации может быть использовано в качестве элемента или геральдической основы государственных наград Российской Федерации, а также геральдических знаков - эмблем и флагов федеральных органов исполнительной власти.

Символика цветов

Любопытно, что оттенки синего и красного цвета законом "О Государственном флаге Российской Федерации" не регламентируются. Как и нет официального толкования цветов по воплощенным в них идеях.

Однако в одном из своих выступлений на День флага, президент России отметил, что трехцветное полотнище символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим, - правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой, непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии.

© По словам президента России, наш флаг символизирует справедливость, милосердие, уважение к многовековой истории и достижениям предков // Павел Бедняков/ РИА Новости

В петровские времена белый цвет символизировал свободу, синий - Богородицу, красный - силу русской державы.

А в школе детям предлагают такой вариант символики цветов флага: белый - чистота, мир, благородство; синий - духовность, постоянство; красный - сила и пролитая за родину кровь.

Как будут отмечать День флага в 2024 году

По всей стране пройдут концерты, патриотические акции, выставки и флешмобы.

Президент России по традиции обращается к гражданам России со словом о значении флага. В этот праздник молодые россияне получают паспорта, проходят награждения госнаградами.

Москва в День флага-2024 будет украшена более чем двумя тысячами флаговых конструкций, в том числе на пяти мостах - Бородинском, Крымском, Новоарбатском, Большом Устьинском и Большом Краснохолмском. Также флагштоки с триколором установят у здания Совета Федерации и Центрального музея Вооруженных Сил. А на домах-книжках на Новом Арбате будут транслироваться тематические видеоролики.

© В День Государственного флага молодые россияне получают паспорта и проходят награждения госнаградами // Илья Питалев/ РИА Новости

Где хранится флаг СССР, на замену которого пришел символ новой России

После почти детективных поисков ответ на этот вопрос "РГ" нашла у директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина.

Флаг, за спуском которого наблюдала вся страна, был передан в ГИМ в марте 1992 года. Есть и официальный документ - акт передачи из Управления делами Кремля, которое отвечало за всю хозяйственную деятельность на его территории.

Флаг из плотного искусственного шелка находится в специальном высокотехнологичном пространстве, где соблюдаются жесткие правила хранения. И прежде всего - температурно-влажностный режим. Постоянное "обеспыливание" и уборка помещений. Контроль света. В музее есть специальные деревянные валы, на которые наматываются такие огромные по площади экспонаты (знамена, флаги, ковры, гобелены) и хранятся в горизонтальном положении.