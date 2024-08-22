Как проходил первый в истории комбинированный пролет Луны и Земли

Миссия Европейского космического агентства JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) успешно завершила с 20 по 21 августа первый в истории комбинированный пролет Луны и Земли, получивший название LEGA (Lunar-Earth Gravity Assist).

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Как сообщает New-Science.ru, зонд достиг максимального сближения с лунной поверхностью в 00:15 по московскому времени 20 августа. Чуть более 24 часов спустя, в 00:56 21 августа, аппарат достиг ближайшего сближения с поверхностью Земли на высоте 6840 км над Юго-Восточной Азией. Во время обоих пролетов зонд держал включенными некоторые из своих десяти научных приборов, собирая данные и делая несколько фотографий с помощью камер наблюдения.

Задача этого двойного пролета - изменить траекторию движения JUICE в космосе, используя сначала гравитацию Луны, а затем Земли для изменения скорости и направления движения зонда.

Сейчас аппарат уже направляется к Венере, над которой он пролетит в августе 2025 года, а затем совершит еще ряд пролетов, которые позволят ему достичь системы Юпитера в июле 2031 года.

По оценке экспертов, набор маневров, выполненных командой JUICE, не похож ни на один из тех, которые до сих пор выполнялись в рамках космических миссий. Это был первый в истории маневр с двойной гравитационной поддержкой и первый пролет LEGA. Двойной пролет потребовал сверхточной навигации в реальном времени, а правильность его выполнения позволила сэкономить около 100-150 кг топлива.

Пролет Луны увеличил скорость JUICE на 0,9 км/с относительно Солнца, направив зонд в сторону Земли. Пролет через Землю, напротив, снизил скорость на 4,8 км/с относительно Солнца, направив JUICE по новой траектории в сторону Венеры. В целом пролет между Землей и Луной отклонил Juice на угол 100° от его траектории до пролета.

Справка "РГ"

JUICE - автоматическая межпланетная станция ЕКА для изучения системы Юпитера, главным образом - его спутников Ганимеда, Европы и Каллисто на предмет наличия у них подповерхностных океанов жидкой воды.