«Вместо Лиги Наций»: как формировалась структура будущей ООН

21 августа 1944 года на вилле Думбартон-Окс в пригороде Вашингтона началась конференция по вопросу учреждения международной организации, призванной заниматься поддержанием мира и безопасности на планете. По словам историков, хотя в ходе переговоров и возникали острые дискуссии, основные принципиальные вопросы, касавшиеся создания и функционирования будущей Организации Объединённых Наций, были решены конструктивно. Конференция не сняла все противоречия между участниками Антигитлеровской коалиции, но заложила основы системы международных отношений, существующей по сей день, отмечают специалисты.

© Думбартон-Окская конференция

«Послевоенное устройство мира»

После Курской битвы, ознаменовавшей коренной перелом во Второй мировой войне, в октябре 1943 года в Москве прошла конференция стран — членов Антигитлеровской коалиции, на которой обсуждались дальнейшие действия союзников. В ходе неё советская делегация предложила создать всеобщую международную организацию, которая бы занималась вопросами обеспечения безопасности на мировом уровне. В дальнейшем обмен мнениями по данному вопросу произошёл между членами «Большой тройки» во время Тегеранской конференции в декабре 1943 года.

«С учётом ситуации на полях сражений тогда пришло время обсуждать послевоенное устройство мира и продумывать механизмы недопущения новых глобальных конфликтов», — отметил в беседе с RT старший научный сотрудник ИВИ РАН Дмитрий Суржик.

По его словам, военные успехи Красной армии на советско-германском фронте и высадка союзников в Нормандии создали предпосылки для начала предметной работы в этом направлении. Подготовка конференции заняла несколько месяцев. Было решено, что представители ведущих держав — участниц Антигитлеровской коалиции соберутся в США в конце августа.

© Белорусская наступательная операция «Багратион»

Главой советской делегации на мероприятии был назначен посол СССР в США Андрей Громыко. Остальным её членам (представлявшим народный комиссариат иностранных дел, советские спецслужбы и другие ведомства) из-за военных действий на Атлантике пришлось лететь до Вашингтона через Сибирь, Аляску и Канаду.

Аэровокзал Вашингтона был украшен флагами СССР, США и Великобритании. Встречали советскую делегацию вместе с Громыко госсекретарь США Эдвард Стеттиниус и замминистра иностранных дел Великобритании Александр Кадоган. Советских дипломатов поселили в отеле «Статлер» — лучшем в Вашингтоне.

Сама конференция, начавшаяся 21 августа 1944 года, проходила на вилле Думбартон-Окс в пригороде Вашингтона. Участники переговоров встречались за большим п-образным столом и обменивались мнениями по вопросам устройства послевоенного мира.

«Участники конференции полностью согласились с тем, что необходимо создать принципиально новую международную организацию вместо дискредитировавшей себя Лиги Наций, которая оказалась неспособна предотвратить Вторую мировую войну», — подчеркнул Дмитрий Суржик.

По словам историков, ситуация на фронте создавала нужный фон для переговоров. Во второй половине августа 1944 года Красная армия вышла на довоенную границу Германии в Восточной Пруссии и приступила к разгрому немецких войск в Молдавии и Румынии. Несмотря на открытие Второго фронта, советские войска оставались основной силой в военных действиях против Третьего рейха.

Громыко сразу же предложил согласовать общие принципы будущей международной организации, а затем уточнять второстепенные вопросы, с чем согласились американцы и британцы.

«Основы системы международных отношений»

Участники конференции быстро достигли договорённости относительно целей и принципов деятельности, а также функций основных органов будущей Организации Объединённых Наций. Они согласились с необходимостью её работы над поддержанием международного мира и безопасности, подавлением актов агрессии и улаживанием споров. К важным целям также было отнесено развитие дружественных отношений между нациями и осуществление международного сотрудничества.

Работать новая организация должна была на принципах суверенного равенства всех миролюбивых государств, выполнения взятых на себя обязательств и воздержания от угроз применения силы.

Участники конференции озвучили название организации — «Объединённые нации» — и обозначили её предварительную структуру, включавшую в себя, в частности, Генеральную Ассамблею, Совет Безопасности, Международный суд и Секретариат.

«Около 90% всего, что связано с созданием ООН, было согласовано на этой конференции», — рассказал в беседе с RT ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Орлов.

По его словам, именно в Думбартон-Оксе закладывались основы ООН как уникального элемента системы международных отношений.

Острые разногласия на конференции вызвали вопросы первоначального членства в организации и порядка голосования в Совете Безопасности. Советская делегация предложила включить в «Объединённые нации» сразу все республики СССР, однако это вызвало протест со стороны руководства США — и инициатива не была принята.

Делегация СССР также настаивала, чтобы все вопросы, связанные с предупреждением или подавлением агрессии, принимались с согласия всех государств — членов Совбеза. В свою очередь, американцы и британцы требовали, чтобы страна, затронутая спором, не имела в Совете права голоса по данному вопросу. Однако представители СССР отказались уступать западным союзникам.

© Высадка союзных войск в Нормандии

«Как можно лишать заинтересованную великую державу права участвовать в голосовании?» — сказал тогда Громыко.

Окончательно решить вопрос с правом вето в Думбартон-Оксе не удалось, напоминает Орлов. Соответствующие переговоры продолжились уже на Ялтинской конференции.

«В конечном итоге благодаря упорству и настойчивости советской дипломатии мы получили тот механизм вето, который действует и сегодня. С учётом неоднократно возникавших на международном уровне сложных ситуаций он сыграл важную роль в истории. Он позволяет балансировать решения Совета Безопасности», — отметил Александр Орлов.

Советская делегация завершила свою работу в Думбартон-Оксе 28 сентября. Андрей Громыко на заключительном пленарном заседании назвал обстановку, в которой проходила работа на конференции, дружественной.

Затем американцы и британцы проводили переговоры с представителями гоминьдановского Китая, общаться с которыми советские власти не хотели.

Вопросы, связанные с деятельностью ООН, в дальнейшем обсуждались на Ялтинской и Сан-Францисской конференциях.

© Думбартон-Окская конференция, третий справа — чрезвычайный и полномочный посол СССР в США Андрей Громыко