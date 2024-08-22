«Вместо Лиги Наций»: как формировалась структура будущей ООН

21 августа 1944 года началась Думбартон-Окская конференция
21 августа 1944 года на вилле Думбартон-Окс в пригороде Вашингтона началась конференция по вопросу учреждения международной организации, призванной заниматься поддержанием мира и безопасности на планете. По словам историков, хотя в ходе переговоров и возникали острые дискуссии, основные принципиальные вопросы, касавшиеся создания и функционирования будущей Организации Объединённых Наций, были решены конструктивно. Конференция не сняла все противоречия между участниками Антигитлеровской коалиции, но заложила основы системы международных отношений, существующей по сей день, отмечают специалисты.
«Послевоенное устройство мира»
После Курской битвы, ознаменовавшей коренной перелом во Второй мировой войне, в октябре 1943 года в Москве прошла конференция стран — членов Антигитлеровской коалиции, на которой обсуждались дальнейшие действия союзников. В ходе неё советская делегация предложила создать всеобщую международную организацию, которая бы занималась вопросами обеспечения безопасности на мировом уровне. В дальнейшем обмен мнениями по данному вопросу произошёл между членами «Большой тройки» во время Тегеранской конференции в декабре 1943 года.
«С учётом ситуации на полях сражений тогда пришло время обсуждать послевоенное устройство мира и продумывать механизмы недопущения новых глобальных конфликтов», — отметил в беседе с RT старший научный сотрудник ИВИ РАН Дмитрий Суржик.
По его словам, военные успехи Красной армии на советско-германском фронте и высадка союзников в Нормандии создали предпосылки для начала предметной работы в этом направлении. Подготовка конференции заняла несколько месяцев. Было решено, что представители ведущих держав — участниц Антигитлеровской коалиции соберутся в США в конце августа.
Главой советской делегации на мероприятии был назначен посол СССР в США Андрей Громыко. Остальным её членам (представлявшим народный комиссариат иностранных дел, советские спецслужбы и другие ведомства) из-за военных действий на Атлантике пришлось лететь до Вашингтона через Сибирь, Аляску и Канаду.
Аэровокзал Вашингтона был украшен флагами СССР, США и Великобритании. Встречали советскую делегацию вместе с Громыко госсекретарь США Эдвард Стеттиниус и замминистра иностранных дел Великобритании Александр Кадоган. Советских дипломатов поселили в отеле «Статлер» — лучшем в Вашингтоне.
Сама конференция, начавшаяся 21 августа 1944 года, проходила на вилле Думбартон-Окс в пригороде Вашингтона. Участники переговоров встречались за большим п-образным столом и обменивались мнениями по вопросам устройства послевоенного мира.
«Участники конференции полностью согласились с тем, что необходимо создать принципиально новую международную организацию вместо дискредитировавшей себя Лиги Наций, которая оказалась неспособна предотвратить Вторую мировую войну», — подчеркнул Дмитрий Суржик.
По словам историков, ситуация на фронте создавала нужный фон для переговоров. Во второй половине августа 1944 года Красная армия вышла на довоенную границу Германии в Восточной Пруссии и приступила к разгрому немецких войск в Молдавии и Румынии. Несмотря на открытие Второго фронта, советские войска оставались основной силой в военных действиях против Третьего рейха.
Громыко сразу же предложил согласовать общие принципы будущей международной организации, а затем уточнять второстепенные вопросы, с чем согласились американцы и британцы.
«Основы системы международных отношений»
Участники конференции быстро достигли договорённости относительно целей и принципов деятельности, а также функций основных органов будущей Организации Объединённых Наций. Они согласились с необходимостью её работы над поддержанием международного мира и безопасности, подавлением актов агрессии и улаживанием споров. К важным целям также было отнесено развитие дружественных отношений между нациями и осуществление международного сотрудничества.
Работать новая организация должна была на принципах суверенного равенства всех миролюбивых государств, выполнения взятых на себя обязательств и воздержания от угроз применения силы.
Участники конференции озвучили название организации — «Объединённые нации» — и обозначили её предварительную структуру, включавшую в себя, в частности, Генеральную Ассамблею, Совет Безопасности, Международный суд и Секретариат.
«Около 90% всего, что связано с созданием ООН, было согласовано на этой конференции», — рассказал в беседе с RT ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Орлов.
По его словам, именно в Думбартон-Оксе закладывались основы ООН как уникального элемента системы международных отношений.
Острые разногласия на конференции вызвали вопросы первоначального членства в организации и порядка голосования в Совете Безопасности. Советская делегация предложила включить в «Объединённые нации» сразу все республики СССР, однако это вызвало протест со стороны руководства США — и инициатива не была принята.
Делегация СССР также настаивала, чтобы все вопросы, связанные с предупреждением или подавлением агрессии, принимались с согласия всех государств — членов Совбеза. В свою очередь, американцы и британцы требовали, чтобы страна, затронутая спором, не имела в Совете права голоса по данному вопросу. Однако представители СССР отказались уступать западным союзникам.
«Как можно лишать заинтересованную великую державу права участвовать в голосовании?» — сказал тогда Громыко.
Окончательно решить вопрос с правом вето в Думбартон-Оксе не удалось, напоминает Орлов. Соответствующие переговоры продолжились уже на Ялтинской конференции.
«В конечном итоге благодаря упорству и настойчивости советской дипломатии мы получили тот механизм вето, который действует и сегодня. С учётом неоднократно возникавших на международном уровне сложных ситуаций он сыграл важную роль в истории. Он позволяет балансировать решения Совета Безопасности», — отметил Александр Орлов.
Советская делегация завершила свою работу в Думбартон-Оксе 28 сентября. Андрей Громыко на заключительном пленарном заседании назвал обстановку, в которой проходила работа на конференции, дружественной.
Затем американцы и британцы проводили переговоры с представителями гоминьдановского Китая, общаться с которыми советские власти не хотели.
Вопросы, связанные с деятельностью ООН, в дальнейшем обсуждались на Ялтинской и Сан-Францисской конференциях.
«В ходе Думбартон-Окской конференции фактически были сформированы основы системы международных отношений, существующей и в наши дни. Правда, не все позитивные начинания, заложенные в Думбартон-Оксе, к сожалению, удалось реализовать из-за того, что сразу после завершения Второй мировой войны западные страны отказались от конструктивного сосуществования с СССР и развязали холодную войну», — подытожил Дмитрий Суржик.