«Ой ты, гой еси!»: кому русские никогда не говорили этих слов

В русских народных сказках герои часто обращаются к присутствующим (но далеко не всем) с фразой «Ой ты, гой еси!». Данное выражение имеет долгую историю, а поэтому интересно, откуда оно взялось, что означает и кому именно русские так не говорили.

Согласно словарю Владимира Даля, в русском языке слово «гой» означает «говеть, жить, здравствовать», а «еси» — «есть». Приветствие же «гой еси!» можно перевести на современный язык как «Ты есть наш, наших кровей».

Следовательно, наши предки употребляли словосочетание, когда обращались к тем, кого считали «своими» — представителям одной общины, рода племени. Примечательно, что древний корень «гой» сохранился в слове «изгой», которое является антонимом. Термин «изгой» в древнерусском языке означало «лицо, «изжитое», «выжитое», то есть утратившее связь со своей социальной средой». Очевидно, что слышать «гой еси!» никогда не приходилось чужакам и завоевателям.

Позже, когда чёткие «границы» между жителями разных территорий стали стираться, говорить «Ой ты, гой еси!» стали чаще. Адресатами вполне могли быть люди, вовсе не имевшие никакого отношения к роду того, кто эту фразу употреблял.

«Гой еси!» превратилось в наиболее уважительную форму привычного сегодня «Здравствуйте!». То есть, если человек слышал «Ой ты, гой еси!», то это означало, что ему рады и искренне желают всего самого наилучшего.

Более полным и уважительным была только реплика «Мир вашему дому!». Считалось, что таким образом человек приветствует дом и всех его жителей, близких и дальних родственников. Вероятно, до крещения Руси обращались так к домовому и богу данного рода.

Уже Даль отмечал — судьба у слова «гой» незавидная. И он оказался прав. Вскоре слово стало восприниматься лишь как междометие, превратилось в «вызывательное восклицание, ободрительный вызов». В наши же дни «гой еси» и вовсе стало устаревшим.