Почему на Руси женщинам запрещали спать голышом

В дохристианские времена на Руси к наготе относились так же спокойно, как и в древней Элладе. Красивое, здоровое обнаженное тело считали красивым и многие ритуалы и обряды были так или иначе связаны с обнажением. Но все изменилось после крещения — демонстрацию обнаженного тела начали считать постыдным и греховным, а женская нагота и вовсе оказалась под запретом, даже дома, ночью и в постели.

После достаточно длительного языческого периода, когда обнаженная женщина на Руси олицетворяла плодородие, процветание и красоту, наступили столетия гонений на наготу. Христианство контролировало людей во всех проявлениях их жизни, в том числе в интимной сфере.

Сексуальные отношения, которые приносили людям радость и раньше считались естественным проявлением человеческой физиологии, были пересмотрены и препарированы богословами и священнослужителями. Их объявили низменными, греховными и допустимыми только с богоугодной целью продолжения рода.

О получении удовольствия в постели не могло быть и речи, а кроме этого, мужчины и женщины были обязаны «блюсти себя» и не поддаваться соблазну и «животным инстинктам». Чтобы соблюдать это важное правило, нельзя было допускать греховных мыслей, на которые могла навести мужчин женская нагота.

Женщина, спящая рядом без одежды, как бы склоняла своего партнера к соитию, вовлекала в грех, как Ева Адама. Одежда оберегала нравственность, спасала от искушения и являлась признаком настоящей христианки. Это касалось и супружеских пар — жена не только ложилась в постель в длинной ночной рубахе, но и следила за тем, чтобы супруг не видел, как она переодевается и вообще не наблюдал ее обнаженной.

Как это ни странно, но одно время на Руси даже существовал запрет на половой акт без одежды. Длинная бельевая рубаха не снималась женщинами даже во время соития, что было невероятно неудобно, но зато православно и высокодуховно. Но и этого показалось церковникам недостаточно и они определили особые дни, когда супруги могли заниматься сексом.

Так как существовал еще запрет на близость в праздничные дни и все посты, времени для плотских утех в году оставалось совсем немного. С точки зрения духовенства, это было просто замечательно, так как у мирян высвобождалось много времени, которое можно было посвятить размышлениям о божьей благодати, молитвам и церковным службам.

Многие ученые считают, что гонения на наготу, особенно женскую, напрямую связаны с желанием церковников полностью искоренить язычество. Большинство дохристианских праздников проходили с играми и ритуальными танцами, а летние, такие как Ивана Купала, еще и с обрядами, связанными с раздеванием. Весной, в дни посевной, женщины могли ходить по полям и садам обнаженными — это, по мнению наших предков, помогало собрать хороший урожай.

Гадания и другие магические обряды, считавшиеся христианами греховными, тоже проходили с обнажением. Это ли не причина запретить ходить, танцевать, работать и спать раздетыми? Но некоторые исследователи уверены, что обнажение во время сна могло негативно восприниматься задолго до прихода христианства. С давних пор у славян считалось, что голый человек — не от мира сего.

Этнолингвистический словарь «Славянские древности» говорит об этом так: «когда голый человек — уже не человек или не совсем человек». Не зря жрецы языческих богов часто правили свои службы без одежды — обнаженное тело помогало устанавливать связь с тонким миром и общаться с потусторонними силами.

Большинство языческой нечисти, в которую верили наши предки, также не знало одежды. Русалки, банницы, кикиморы и шутовки не носили одеяний и в лучшем случае прикрывали наготу длинными волосами. Ведьмы, прежде чем начать свои демонические обряды, тоже избавлялись от одежды. Голыми они летали на метлах и пугали одиноких путников в лесах и на погостах.

На Руси верили, что человек без одежды уязвим перед нечистью, но во время бодрствования это было не слишком опасно. А вот спящий считался беззащитным, причем вдвойне, если не был одет. Поэтому в некоторых славянских племенах, еще до прихода христианства, действовал запрет на сон в раздетом виде.

Считалось, что злые духи, имеющие мужскую сущность, способны возжелать обнаженную женщину и вступить с ней в связь. Таким образом они получали полный контроль над несчастной, делая ее одержимой. Были и более жуткие поверья — некоторые были уверены, что голого человека может задушить во сне нечистая сила.

Обычай спать в одежде настолько укоренился в сознании представительниц прекрасного пола, что многие дамы до сих пор считают, что спать нагишом странно и неприлично. Между тем медики утверждают, что такой сон гораздо полезнее и лучше восстанавливает силы, так как дает телу отдохнуть от одежды, которую мы вынуждены терпеть целыми днями.