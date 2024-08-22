Успение Пресвятой Богородицы: история и традиции православного праздника

В августе верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы — один из 12 важнейших после Пасхи праздников в православии. Он посвящен концу земной жизни Божией Матери. Об истории и традициях Успения, значении праздника для верующих «Газета.Ru» узнала у священника одного из петербургских храмов, отца Николая.

© Государственная Третьяковская галерея // Репродукция иконы «Успение». Конец XII - начало XIII вв

Когда отмечают Успение Богородицы в 2024

История праздника Успения Пресвятой Богородицы

Традиции праздника Успения Богородицы

Приметы на праздник Успения Богородицы

Когда отмечают Успение Богородицы в 2024

Успение Пресвятой Богородицы в православии отмечают 28 августа по новому стилю (15 августа по старому). Это непереходящий праздник из числа Двунадесятых церковных праздников, то есть он всегда приходится на одну и ту же дату. Ежегодно Успение Богородицы отмечают после Успенского поста.

В католичестве аналогичный праздник — Успение (Вознесение) Девы Марии — выпадает на 15 августа.

История праздника Успения Пресвятой Богородицы

Почему праздник получил такое название

«Успение» в церковной традиции означает «смерть» или «кончину», а Пресвятой Богородицей в православии называют Деву Марию — мать Иисуса Христа. То есть праздник посвящен памяти дня смерти Девы Марии, отметил в беседе с «Газетой.Ru» священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай).

«День Успения — это день, когда Дева Мария отошла к Господу. Но так как Ее смерть была тихой и безмятежной, то это событие получило название Успение, поскольку больше было похоже на спокойное засыпание. Праздник очень древний и его праздновали во всей христианской церкви в один день. На Руси этот праздник был очень почитаемым и во многих городах стояли храмы в честь Успения Пресвятой Богородицы», — рассказал священник.

Предание о смерти Богородицы

Согласно преданию о житии Девы Марии, после смерти Иисуса Христа Богородица осталась жить в Иерусалиме, поселившись в доме одного из учеников Спасителя — апостола Иоанна Богослова. Дни она проводила в молитве и общении с верующими людьми, а также нередко посещала Елеонскую гору, где вознесся ее сын.

Будучи в преклонном возрасте (по разным оценкам, Марии было 57, 69 или 72 года), Богородица взошла туда вновь, и во время молитвы о том, чтобы «скорее отойти от тела и войти к Богу», к ней спустился архангел Гавриил. От него она получила оливковую ветвь из Рая и весть о том, что ее жизненный путь будет окончен через три дня и она «отойдет ко Христу Богу».

Перед кончиной Дева Мария молила Бога, чтобы она увидела всех апостолов (они разошлись по миру проповедовать христианство) и чтобы сам сын ее пришел и принял ее душу. Пока Богородица молилась и преклоняла колени, также и масличные деревья «кланялись» на горе Елеонской вместе с ней.

В последний день земной жизни Богородицы архангел Гавриил выполнил ее просьбу: незадолго до успения ангелы перенесли апостолов к ее дому. В назначенное время за Девой Марией спустился ее сын и забрал на небеса. Она выглядела так, будто бы лишь уснула, а не умерла, поэтому ее кончину и назвали «Успением».

Когда Дева Мария скончалась, ее похоронили около Иерусалима в Гефсимании между гробами ее родителей и обручника (то есть мужа).

Николай Савченко, священник:

Согласно церковному преданию, когда Божья Матерь почила (уснула, умерла — прим. ред.), то апостолы, которые ходили с проповедью по разным землям, были чудесным образом собраны в месте погребения Божьей Матери.

Апостол Фома (благодаря ему позднее появилось выражение «Фома неверующий» ), по замыслу Бога, не присутствовал при этих событиях и только на третий день пришел к остальным ученикам Христа.

Фома так скорбел, что остальные решили открыть гроб Богородицы, чтобы тот хотя бы узрел ее мертвое тело. Однако, когда апостолы отвалили камень и открыли гроб, они увидели, что тело Девы Марии исчезло.

Через время они услышали ангельское пение и увидели в воздухе Богоматерь в свете, которая сказала: «Радуйтесь! Ибо Я с вами во все дни».

То есть празднование посвящено вовсе не смерти, а переходу к вечной жизни.

Успение Богоматери в православии и католицизме

Обстоятельства смерти Богоматери не описаны в Библии. История об успении появляется в более поздних апокрифах. Из-за этого в христианстве возникли споры о том, вознеслась ли Дева Мария подобно Иисусу Христу или нет (считается, что Спаситель вознесся и душой, и телом).

«И православные, и католики верят в то, что Божия Матерь была взята на небо вместе с телом. Католики при этом объявили это догматом, а православные этого не объявляли, но в это тоже верят», — подчеркнул отец Николай.

На иконах и фресках, которые посвящены этому дню, Богородица предстает сразу в двух ипостасях — тело остается на земле, а душа, облеченная в образ младенца, возносится к небесам, чтобы мочь переродиться.

Кроме того, по словам священника, католики также объявили догматом то, что Дева Мария была недоступна никакому греху. Православные говорят, что «это чрезмерное утверждение».

Николай Савченко, священник:

Дева Мария тоже испытывала различные соблазны, но Она их в себе угасила. Так как Успение — это праздник в честь Божьей Матери, то это также и праздник святости, непорочности и чистоты.

Традиции праздника Успения Богородицы

Две недели перед этим Двунадесятым праздником длится Успенский пост.

«Успение — это еще и праздник разговения, то есть начала употребления в пищу скоромной еды, если событие не выпадает на среду и пятницу. А если выпадает, то тогда разговение происходит на следующий день. В этот день обычно готовили мясную пищу», — рассказал священник.

В праздник Успения Пресвятой Богородицы (уже после Успенского поста) позволяются скромные застолья. Но это не значит, что можно пускаться во все тяжкие и устраивать шумные гуляния, обратил внимание Савченко. Согласно церковной традиции, все должно быть в меру.

Верующим в этот день следует посетить церковь или помолиться дома. Также в праздник Успения принято помогать бедствующим, так как это делала Богородица при жизни.

Служба к Успению Пресвятой Богородицы начинается накануне со всенощного бдения. В день праздника священнослужители проводят литургии в праздничных ризах, а верующие стараются прикоснуться в молитве к иконам с изображением Девы Марии.

Николай Савченко, священник:

Основной цвет праздника — голубой. Однако надо понимать, что в прежние годы у народа не было возможности так разнообразить свою одежду разными цветами, и потому голубой цвет на праздник особенно распространился уже в последние десятилетия.

В народе день Успения знаменовал окончание полевых работ. Считалось, что именно в эту дату следует дожать последний сноп. Часто односельчане помогали тем, кто по той или иной причине не успевал это сделать.

«В дни празднования Успения уже обычно начиналась жатва яровых. Поэтому раньше Успение было или в начале такой жатвы, или уже как короткий отдых во время жатвы. Это была долгая, тяжелая работа с раннего утра до позднего вечера. Поэтому в этот день особенно не веселились, не пели и не танцевали, может лишь чуть-чуть, так как надо было много работать», — объяснил собеседник «Газеты.Ru».

Была еще одна традиция в день Успения среди молодежи — после праздника молодые незамужние девушки и парни начинали выбирать себе пару. Считалось, что в этот период сама Дева Мария благословляет пары на счастливую жизнь.

Приметы на праздник Успения Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы, как и прочие важные праздники, обросло народными приметами и поверьями.

Так, прогулки по утренней росе в день Успения Пресвятой Богородицы считались большим грехом. Холодные капли, выпавшие на траву в утренний час, воспринимали как слезы земли, что оплакивает Божию Матерь. Топтать их было нельзя.

Многие приметы в этот день связаны с погодой. Например, верили, что: