Стол заказов и «товары в нагрузку»: как работали курьеры в СССР

В современном мире, где онлайн-покупки и доставка товаров на дом стали нормой, курьеры – неотъемлемая и важная часть нашей реальности. В России их уже больше миллиона, и с каждым годом становится все больше. Они доставляют готовую еду, продукты и другие товары, документы, корреспонденцию и многое другое. Сегодня с доставкой на дом можно заказать почти все, что угодно. Однако лишь немногие знают, что эта профессия, ставшая сегодня столь массовой, существовала и раньше. Рассказываем, как работали курьеры и службы доставки в СССР.

Дефицит и «товары в нагрузку»: продуктовые столы заказов

Доставка продуктов на дом в СССР существовала, хотя об этом сейчас мало, кто знает. Сперва ею занимались, как и в императорской России, мальчики-посыльные, то есть школьники и подростки, которые в свободное от учебы время выполняли эту несложную работу. И в 20-е годы и позже находилось немало взрослых людей, кто готов частным образом выполнять доставку продуктов за небольшую плату. Но постепенно такая трудовая деятельность стала незаконной. В СССР каждый гражданин должен был трудоустроиться официально, а «серые» варианты заработка постепенно отходили в прошлое.

Зато при некоторых крупных магазинах (особенно в больших городах) появились «Столы заказов». Туда можно было зайти и оформить заказ лично, или сделать его по телефону. Был и вариант заказать продукты с помощью телеграфа. Но им пользовались редко. Разве что для того, чтобы сделать подарок близким, если сам заказчик находился в другом городе. Оплату при этом магазин получил почтовым или более срочным, телеграфным переводом.

Поскольку ассортимент товаров в магазинах был не слишком велик, это облегчало выбор, и сделать заказ можно было довольно быстро. Заказанные продукты собирали и упаковывали сотрудники магазина, после чего их доставлял по указанному адресу курьер. Конечно доставка в СССР не была столь оперативной, как сейчас, но все же продукты, как правило, можно было получить на следующий день. В раннем СССР курьеры осуществляли доставку пешком, закинув на плечо короб на ремне. Или на велосипеде, на который был установлен большой ящик – сзади или сбоку. Во втором случае ящик был оснащен отдельным колесом и крепился примерно так же, как коляска мотоцикла.

Позже курьерские службы обзавелись мотоциклами с прицепом и даже автомобилями. Так, продукты в 1960-х и 1970-х часто доставляли на автомобилях Иж-2715 в грузопассажирской комплектации, на УАЗ-450 – знаменитой советской «буханке» и на других малотоннажных фургонах.

Доставка продуктов, заказанных в магазинах, официально считалась бесплатной. Но на самом деле стоимость услуги была включена в цену товаров. Через стол заказов продукты стоили на 20-30% дороже, чем такие же, купленные в магазине самостоятельно. Иногда были и товары «в нагрузку», обязательные для заказа. Например, к бутылке коньяка «в нагрузку» полагалось купить две банки консервов из разряда плохо продающихся.

Зато через стол заказов можно было приобрести некоторые дефицитные товары – сырокопченую колбасу, конфеты, майонез, хорошие вина – которых в свободной продаже не было. Расплачивались, как правило, при получении заказа.

Сэкономить можно было, если заказывать не индивидуальную сборку, а готовый набор продуктов. Такие наборы появились в 1970-е. Наценка на них была чуть меньше, а окупались они за счет того, что туда добавляли больше «нагрузки» – товаров, от которых магазину нужно было оперативно избавиться, вроде морской капусты в банках.

Нельзя сказать, что в СССР услугами столов заказов пользовались многие люди. Все же цены в них были не по карману большинству граждан, да и ментальность общества была такова, что доставку до двери считали практически «барством». Даже в Москве и Ленинграде этой услугой пользовались лишь очень состоятельные граждане: представители партийной, творческой и прочей элиты. Тем не менее, услуга была. Историки подсчитали, что в 1960 году продуктовые столы заказов при магазинах Москвы приняли 1,6 млн. заказов – не так мало по тем временам!

Получить с курьером можно было далеко не только продукты. Существовала также доставка цветов, промтоваров, мебели, материалов для ремонта и других товаров. В Москве и Ленинграде на дом можно было заказать даже железнодорожные и авиабилеты.

Курьеры и нарочные

В советском фильме «Курьер» главный герой устраивается работать в научный журнал. Он возит по заданию редакции бумаги: официальные письма, рукописи и документы на подписи. Такого рода посыльные, которые доставляли важную корреспонденцию, были всегда – и в императорской России, и в СССР. В позднем Советском Союзе они входили в штат многих госструктур и предприятий. Можно сказать, что ни один крупный хозяйствующий субъект не обходился без одного-двух курьеров в штате.

В обязанности курьеров входило не только гарантированно доставить служебную корреспонденцию по нужному адресу к нужному времени, но и получить отметку о вручении письма или посылки определенному должностному лицу, проследить за безопасностью, конфиденциальностью и так далее – в зависимости от важности и уровня секретности корреспонденции.

Конечно курьеры были разными: одни, как герой фильма, выпускник школы Иван, доставляли не самую важную корреспонденцию. И ответственность на них лежала небольшая. Другие выполняли поручения гораздо более значимые и серьезные. С них и спрос был другой.

Самые ответственные сотрудники имели статус «курьера по особым поручениям» или «курьера при органе особой важности». В советских должностных реестрах они назвались нарочными и были чем-то вроде высшей касты среди курьеров.

Нарочные были включены в штаты министерств и ведомств Советского Союза, они служили при партийных органах от городского уровня и выше, а также при всех силовых органах СССР. В нормативных документах советского времени можно обнаружить деление на должности курьера и нарочного. Это разные штатные единицы, с соответствующими обязанностями и правами. У нарочного – намного более ответственная работа, чем у простого курьера.

Документы, доставляемые с нарочным, в советское время относились к особой категории. На конвертах с подобными отправлениями ставили штемпель или служебные отметки от руки, говорившие об особой значимости такой корреспонденции.

Самой высшей ступенью можно считать службу дипломатических курьеров. В Советском Союзе эта служба входила в структуру Министерства иностранных дел СССР и служить в ней было чрезвычайно почетно. Дипкурьеры сопровождали дипломатическую почту. Они имели дипломатический паспорт и пользовались при исполнении обязанностей личной неприкосновенностью на основе дипломатического иммунитета.