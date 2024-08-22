Советский танк ИС-2 – убийца немецких «Тигров» и «Пантер»

Один из самых массовых тяжелых танков в истории. Обладал мощнейшим вооружением и тяжелейшей броней среди всех боевых машин СССР во время Великой Отечественной войны. Использовался для сдерживания немецких «Тигров» и «Пантер», подавления легкобронированной техники и пехоты, а также уничтожения укрепленных позиций. Производился до 1945 года. Стоял на вооружении армий восьми стран. Широко представлен в произведениях искусства разных типов.

© ТАСС // Танк Ис-2 у Бранденбургских ворот, 1945 год

История создания танка ИС-2

После начала Великой Отечественной изучение трофейных немецких машин показало, что тяжелый советский танк ИС-1 уступал им в вооружении и бронировании. Существенное улучшение этих показателей было невозможно без переработки всей конструкции. Поэтому в 1943 году было принято решение начать разработку нового танка. Командование сделало акцент не только на вооружении и броне, но также – на маневренности и дальнобойности.

Проектирование машины велось на Челябинском тракторном заводе. Работы осуществляла группа инженеров во главе с Николаем Шашмуриным и Жозефом Котиным. За адаптацию 122-мм орудия для танка отвечал конструктор артиллерийского вооружения Федор Петров. Новая пушка получила обозначение Д-5Т. К работам по усилению брони привлекали специалистов Челябинского опытного завода №100. Танк успешно прошел все испытания на Чебаркульском полигоне осенью 1943 года.

Интересные факты: у этой машины было несколько наименований – объект 240 (во время разработки), ИС-122 и КВ-122 (отсылка к калибру его орудия) и самое распространенное ИС-2. В немецкой документации его обозначали как КВ-00(ИС), потому что он был фактическим наследником серии «Климент Ворошилов». Однако официально танк назван в честь Иосифа Сталина. 17 октября 1945 года в западной части Берлина он был впервые установлен в качестве памятника.

31 октября 1943 года его приняли на вооружение Красной армии и начали серийный выпуск. Производство развернули на территории Челябинского тракторного и Ленинградского Кировского (на финальной стадии войны) заводов. Первые 35 машин были готовы уже в декабре и сразу отправились на фронт. К весне 1944 года темп производства увеличился до 200 штук в месяц. Выпуск продолжался до лета 1945 года. Всего за этот период было собрано 3395 единиц.

Особенности конструкции танка ИС-2

Корпус выполнен по стандартной схеме: в передней части размещалось отделение управления, в средней – боевое, а на корме – силовая установка. Но компоновка была очень плотной, поэтому место механика-водителя не оснастили отдельным люком, а часть топливных баков (два из трех) пришлось переместить в среднюю часть машины. Из-за этого экипаж оказался сильно уязвим к воспламенению горючего. Кроме того, башня была сильно выдвинута вперед, что препятствовало быстрому преодолению рвов и других преград.

Защиту машины обеспечивали катаные бронеплиты (в отдельных случаях литая броня). Толщина бронирования в лобовой части корпуса составляла 100–120 мм, на бортах 90–120 мм, на корме – 60 мм. Днище защищала 20-мм, крышу – 30-мм, а башню – 90–100-мм броня. В основании танка находился аварийный люк для экстренной эвакуации. В штатном режиме экипаж пользовался двумя башенными люками. Распределение нагрузки на шесть опорных 550-мм катков обеспечивалось с помощью индивидуальной торсионной подвески.

Танк приводился в движение четырехтактным 12-цилиндровым дизельным мотором В-2(ИС) мощностью 520 л. с. Трансмиссия состояла из многодисковой фрикционной муфты сухого трения, четырехступенчатой коробки передач, двух планетарных механизмов и двух бортовых редукторов. Помимо этих механизмов в кормовой части располагался один топливный бак. Кроме того, снаружи к корпусу могли крепиться еще четыре бака.

Характеристики и преимущества танка ИС-2

В состав экипажа машины входили механик-водитель, наводчик, заряжающий и командир танка. Длина корпуса (без орудия) составляла 6770 мм, ширина – 3070 мм, высота – 2630 мм. Показатель дорожного просвета равнялся 42 см. Танк мог развивать скорость до 37 км/ч по шоссе и до 15 км/ч – по пересеченной местности. Его запас хода составлял 240 и 160 км соответственно. Показатель давления гусениц на грунт был равен 0,8 кг/кв. см. Танк мог пересекать 1,3-м броды и 2,5-м рвы, а также пониматься на уклоны до 36 градусов.

Питание электроприборов обеспечивалось автоэлектрогенератором ГТ-4563А и двумя аккумуляторами 6-СТЭ-128, совокупная емкость которых составляла 128 А/ч. Благодаря им работал поворотный механизм башни, фары и внутренняя подсветка, электроспуск вооружения и другое бортовое оборудование. Башенные люки были оснащены перископами Mk IV, а механик-водитель пользовался защищенным смотровым прибором с триплексом. На пушку был установлен прицел ТШ-17, на зенитный пулемет – коллиматор К-8Т, а на кормовой – оптика ПУ.

Интересные факты: связь с командованием и другими боевыми единицами обеспечивалась с помощью коротковолновой радиостанции 10РК-26, функционировавшей на частотах от 3,75 до 6 МГц. Дальность ее работы составляла около 25 км. Передача велась как в звуковом, так и в телеграфном формате. Танкисты коммуницировали между собой благодаря переговорному устройству ТПУ-4-БИС. Шлемофоны комплектовались телефонами и ларингофонами, которые были способны работать даже при сильном шуме.

Основным орудием танка была 122-мм пушка Д-25Т с нарезным стволом. Диапазон ее движения по вертикальной оси составлял от -3 до +20 градусов. Выстрел осуществлялся как с помощью электрического, так и ручного спуска. Ее скорострельность изначально была небольшой (один-полтора выстрела в минуту), но после установки полуавтоматического клинового затвора увеличилась в два раза. Дальность стрельбы составляла около 4000 м, а показатель дульной энергии – 820 т/м.

28 снарядов к ней располагались в башне и в бортовых отсеках. Применялись бронебойно-трассирующие снаряды БР-471 и бронебойные БР-471Б, а также осколочно-фугасные гранаты ОФ-471. С пушкой был спарен курсовой 7,62-мм пулемет Дегтярева с боезапасом из 2520 патронов. На завершающей стадии Великой Отечественной войны машины начали комплектовать 12,7-мм зенитными пулеметами ДШК с 250 патронами. Кроме того, у танкистов имелись ручные гранаты Ф-1, а у командира – сигнальный пистолет.

История развития танка ИС-2

Ранние версии танков отличались ступенчатой лобовой частью корпуса и наличием дульного тормоза типа «Фердинанд» (сильно сужающимся к концу). Но такое бронирование было уязвимо для огня немецких танков и артиллерии, а пушка – недостаточно скорострельной. Поэтому в феврале 1944 года началась модификация машины. К лету организовали выпуск танков со спрямленной верхней лобовой броней и пушкой с клиновым затвором.

Кроме того, платформу ИС-2 использовали для создания самоходных артиллерийских установок САУ-122 и САУ-122С. Они появились в конце 1943 и середине 1944 годов соответственно. Применялись в качестве штурмовых орудий и истребителей танков. Всего было выпущено 1735 и 675 единиц. Параллельно конструктор Николай Шашмурин работал над идеей перспективного танка ИС-2Ш с усиленной броней, более мощным вооружением и необычной компоновкой. Но его производство так и не началось, а все наработки были использованы в проекте ИС-6.

После окончания Второй мировой войны началась модернизация произведенных танков. В 1957 году появились ИС-2М с системой вентиляции моторного отсека, гусеницами Т-10М и новыми бортами корпуса со встроенными ящиками для хранения. Позднее машины стали оснащать современными силовыми установками, переработанной трансмиссией и приборами ночного видения. Внесение небольших изменений в конструкцию продолжалось до конца 1960-х годов.

Например, были заменены опорные катки и направляющие колеса. Место механика-водителя оборудовали призменным перископом. В корпусе выделили пространство для установки дополнительного топливного бака. Боезапас был расширен до 35 снарядов. Установлен новый подъемный механизм пушки. Добавлены современная радиостанция и система пожаротушения. Однако затем эти танки начали переводить в учебные части и отправлять на хранение.

Боевое применение танка ИС-2

ИС-2 впервые вступили в бой 10 марта 1944 года, а в апреле столкнулись с «Тиграми» в районе Тернополя. Эти танки поступали в гвардейские полки (ОгвТТП) и тяжелые танковые бригады для усиления армейских соединений и обеспечения прорыва обороны немецких войск и поддержки наступающей пехоты. Они были способны уничтожать технику противника с безопасной для себя дистанции. Поэтому с середины 1944 года начали поступать отчеты о регулярных попытках немцев выйти из боя при появлении ИС-2.

Эти танки принимали участие в Львовско-Сандомирской операции, обороне Сероцкого плацдарма, наступлении на венгерский город Дебрецен, освобождении Польши, Висло-Одерской операции и многих других эпизодах войны. Они являлись ключевыми элементами тактических построений Красной армии при штурмах городов (Берлина, Будапешта, Бреслау и многих других). Группы формировали из пары танков и отделения пехотинцев. Но в этих операциях машины несли значительные потери. Только в 1944 году было уничтожено 430 единиц.

После победы над Германией машины были переброшены на Восточный фронт для ликвидации японской Квантунской армии. Переданные Китайской народно-освободительной армии ИС-2 принимали участие в Корейской войне на стороне северян. В научном сообществе существует разногласие относительно применения этих танков вьетнамцами во время Индокитайской войны. Достоверных данных о потерях в перечисленных конфликтах нет.

Распространение в мире и современное использование танка ИС-2

Сохранившиеся после распада СССР машины оказались в составе Вооруженных сил РФ. От них окончательно отказались только к 1995 году. Кроме того, в 1950-е годы Китаю было передано 60 ИС-2. Один танк захватила Венгрия, а после подписания мира и вступления в ОВД получила еще 68 единиц. Но они были изъяты после Венгерского восстания 1956 года. 60 машин стояло на вооружении Восточной Германии до 1963 года. Чехословакия имела восемь таких танков.

Оставшиеся после Корейской войны экземпляры до сих пор эксплуатируются армией КНДР. К переданному Польше во время войны 71 танку добавили еще 119 единиц, которые использовались до 1960 года. Румыния захватила одну и получила еще две машины после завершения боевых действий. Кубе был передан 41 танк в 1960 году. Из них сохранилось 15 штук, которые все еще используются в качестве орудий береговой обороны. Несколько машин стояло на вооружении армии Южной Осетии до 1995 года.

Интересные факты: эти танки можно увидеть в фильмах «Отец солдата», «На войне как на войне», «Белый тигр», «Блокада», в аниме «Девочки и танки» и других картинах. В 2019 году Банк России выпустил 25-рублевую памятную монету с изображением ИС-2. Он является важным элементом компьютерных игр World of tanks, «Ил-2 штурмовик», серии «Блицкриг», War Thunder, Armored Aces и многих других. Японские, итальянские, китайские, польские и российские компании производят масштабные копии для стендового моделизма.

Большинство сохранившихся танков стали музейными экспонатами. Так, по одному экземпляру разместили в Белгородском музее-диораме «Огненная дуга» и Бронетанковом музее в Кубинке. Эти машины находятся в Омском Музее боевой славы омичей, Волгоградском музее-панораме «Сталинградская битва», Музее героической обороны и освобождения Севастополя и многих других комплексах. Их изображения размещали на советских и российских почтовых марках.

Отдельные машины закреплены на постаментах и используются в качестве памятников. Один из них можно найти в селе Новопокровка Приморского края. На территории Челябинского тракторного завода собрана обширная коллекция исторических танков, в состав которой входят и ИС-2. Все экземпляры тщательно ремонтируются и поддерживаются в работоспособном состоянии. Поэтому остаются на ходу и регулярно принимают участие в парадах, приуроченных ко Дню Победы.

Вывод

В середине XX века ИС-2 оказался одним из самых мощных танков в мире. В его конструкции успешно сочетались сильные стороны предшественников (серии «КВ») и прорывные технологические решения своего времени в области вооружения и бронирования. Появление этих танков поднимало боевой дух солдат и существенно меняло баланс сил на поле боя. Благодаря им командование смогло внедрять новые тактические и стратегические схемы. Данная модель оказала значительное влияние на развитие мирового танкостроения.