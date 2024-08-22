Почему российские телефонные номера начинаются с +7

В России набирать телефонные номера можно начиная с «+7» или с «8». И в том, и в другом случае вас без проблем соединят с абонентом. А задумывались ли вы когда-нибудь о том, что означают эти цифры и почему именно они появились в российских телефонных номерах?

Раньше, когда телефонов было гораздо меньше, чтобы дозвониться куда-нибудь, нужно было связаться с телефонисткой и попросить ее соединить с абонентом. Потом появились номера из нескольких цифр и автоматика, заменявшая «барышню» с телефонной станции. Когда телефон стал массовым явлением и количество абонентов значительно увеличилось, возник вопрос о создании общего стандарта набора номеров.

Это было особенно актуально для международной связи, так как в каждой стране мира были свои особенности идентификации абонента. По этой причине дозвониться за рубеж было невозможно. Для решения проблемы связи между разными странами в 1865 году при содействии ООН создали International Telecommunication Union или «Международный союз электросвязи» (МСЭ).

Специалисты организации разработали систему, согласно которой весь мир разделили на 9 зон по географическому положению. Каждая зона получила свой номер:

+1 — Северная и Центральная Америка

+2 — Африка

+3, 4 — Европа

+5 — Южная Америка

+6 — Австралия и Океания

+7 — Россия (СССР)

+8 — Восточная Азия

+9 — Юго-Западная Азия и Средний Восток

Во многие зоны попали десятки стран, которые получили дополнительные номера, идущие после основного. СССР в этом плане повезло — страна полностью попала под действие зоны +7, других государств в ней не оказалось. После распада страны «семерку» унаследовала Российская Федерация.

Номера вида +7 6XX и +7 7XX оставили себе Казахстан и Абхазия, отделившаяся от Грузии. Украина и Беларусь выбрали для себя европейскую зону и номера в этих странах теперь начинаются с +380 и +375. Мы настолько привыкли к этой кодировке, что без труда узнаем по первым числам входящего номера, внутренний это звонок или международный.

Однако телефонных кодов на самом деле было утверждено не 9, а 10. Существует международный код, начинающийся с нуля. Его зарезервировали на всякий случай, на будущее. Говорят, что с этой цифры будут когда-то начинаться телефонные номера… в космосе. Станет ли это реальностью — покажет время.

Если с +7 все теперь понятно, то откуда взялась 8? Оказывается, эта цифра в телефонном номере — тоже наследие Советского Союза. Когда-то страна была отделена от всего мира «железным занавесом» и использовала свой стандарт набора номеров. В начале каждого из них и стояла та самая «восьмерка». Других кодов в СССР простые граждане не знали, так как самостоятельно за рубеж не звонили, а при необходимости переговоры заказывали через телефонистку, по старинке.

После того как СССР не стало, от цифры 8 решили не отказываться, а просто добавили к ней международные коды. Так получилось, что набор номера с +7 и 8 оказался почти равнозначным, но только для звонков внутри России. С кодом 8 можно совершать междугородние звонки внутри страны, но для международной связи нужно использовать признанный во всем мире код +7. Он универсален и позволяет звонить как в пределах России, так и за рубеж.