Какой скрытый код нашли в ДНК

Попытки расшифровать ДНК и понять, как формируются живые организмы, предпринимаются уже много лет. И кажется, что в последнее время мы неплохо продвинулись в этом направлении. Однако новое исследование, проведенное учеными из Washington State University и University of California, открыло перед специалистами новую — гораздо более сложную и интересную — картину. Оказывается, в глубинах нашей ДНК скрыт ранее неизвестный код, который ученые назвали «пространственной грамматикой».

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Правила «пространственной грамматики»

Если представить ДНК как длинный алфавит, то гены — это отдельные буквы в нем. Продолжая аналогию, можно сказать, что генетический код любого живого существа — это слова, составленные из букв-генов. Но как эти слова получаются? Именно этим вопросом и задавались ученые. Ответ они нашли в расположении специальных белков — факторов транскрипции — относительно начала гена.

Включатели-выключатели

Факторы транскрипции — это своего рода переключатели, которые могут активировать или подавлять работу генов. Но самое интересное то, что один и тот же фактор транскрипции может выполнять совершенно разные функции в зависимости от того, где именно он прикрепляется к ДНК. Если он находится близко к началу гена, то может его включить, а если чуть дальше — то выключить.

Значение открытия

Открытие «пространственной грамматики» имеет огромное значение для понимания работы наших генов. Оно объясняет, как незначительные изменения в структуре ДНК могут привести к серьезным последствиям, например, к развитию различных заболеваний.

Ранее считалось, что только те участки ДНК, которые кодируют белки, имеют значение. Однако новое исследование показывает, что так называемые некодирующие участки ДНК, которые долгое время считались «мусорными», на самом деле играют ключевую роль в регуляции работы генов.