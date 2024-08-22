«Чудо техники»: чем были опасны советские телевизоры

В 70-х годах в СССР телевизоры перестали приравнивать к «чуду техники», так как было налажено массовое производство серии унифицированных лампово-полупроводниковых цветных аппаратов (УЛПЦТ, с 1974 года – с интегральными микросхемами – УЛПЦТИ). Правда, такие устройства наносили существенный вред здоровью телезрителей, а также с завидной регулярностью загорались и взрывались.

Вечер у опасного экрана

Примерно до начала 90-х годов все отечественные телевизоры оснащались электронно-лучевыми трубками (ЭЛТ), то есть кинескопами. По данным советского журнала «Здоровье», данная «примочка» обладала маломощным рентгеновским излучением, а, следовательно, отрицательно сказывалась на человеческом организме. По этой причине медики рекомендовали наблюдать за происходящем на экранах минимум с расстояния в два метра и не увлекаться, то есть проводить за просмотром телепередач не более двух часов в сутки.

Кроме того, все без исключения отечественные модели считались пожароопасными. В 1984 году в журнале «Радио» специалист по «реабилитации» советских телевизоров О. Ященко писал, что главная проблема аппаратов заключалась в перегреве плат в блоках телеприëмников или некачественной заводской пайке на этих же деталях. Привести к пожару ещё могли транзисторы, резисторы, катушки и некоторые другие элементы блока развёрток.

Сделано на совесть

Проблем счастливым обладателям телетехники доставляли и перепады напряжения в электросети. В целях обеспечения безопасности советские граждане устанавливали рядом с телевизорами специальные стабилизаторы (регуляторы) напряжения.

Несмотря на перечисленные недостатки, многие из аппаратов опередили своё время. Сделаны они были на совесть. Наверняка, в России сегодня есть телевизоры, которые продолжают исправно работать, демонстрируя «рябь» (из-за отказа от аналогового телевидения уже едва ли получится посмотреть по «ящику» советского производства очередную серию любимого сериала).

Вот только стать причиной ЧП они могут в любой момент. Так, в 2008 году в одной из херсонских квартир «бабахнул» «Горизонт», в результате чего начался пожар. Пламя удалось погасить быстро и обошлось без жертв. Позже выяснилось, что телеприëмник взорвался из-за внутреннего короткого замыкания.