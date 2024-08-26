Почему открытие китайских ученых сулит революцию в освоении Луны

Совершенное китайскими учеными открытие может кардинально изменить всю ситуацию с освоением Луны. Ведь до сих пор ключевым вопросом практически всех лунных миссий был поиск воды. А точнее водяного льда в постоянно затененных полярных кратерах. И вот новое исследование китайских ученых показало, что вода буквально под ногами. Она содержится в реголите - в тонком слое пыли и обломках горных пород, в огромном количестве покрывающих поверхность спутника.

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Чтобы сделать это открытие, ученые три года проводили эксперименты с образцами лунного грунта, доставленного на Землю зондом "Чанъэ-5" в 2020 году. Отправной точкой для исследований стал факт, что в реголите содержатся большие запасы водорода.

Подробности технологии в сообщении агентства "Синьхуа" не сообщаются, но говорится, что грунт нагревается и при температуре выше 1000 градусов Цельсия, начинает плавиться. Образовавшаяся в результате реакции вода выделяться в виде пара.

Поражает, конечно, ее количество. Из 1 грамма лунного грунта можно получить 51-76 миллиграммов воды. То есть одной тонны реголита хватит, чтобы обеспечить водой 50 человек в день.

И еще. Авторы подчеркивают, что получать жидкость можно непосредственно на Луне, нагревая реголит солнечными лучами, которые фокусируются с помощью зеркал.

Исследование китайских ученых открывает человечеству принципиально новые перспективы для освоения космоса.