Как Советскому Союзу удалось оттянуть начало ВОВ

В результате это положительно отразилось на исходе войны.

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Об этом кандидат исторических наук Николай Пархитько заявил в программе политолога Николая Старикова «Наследие» в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Нам удалось оттянуть начало войны, нам удалось подготовиться к ней, причём, как мы сейчас знаем, не самым идеальным образом, но это лучше, чем ничего. Нам удалось отодвинуть западные рубежи на 150-200 километров, что в итоге сыграло положительную роль в войне. И нам удалось выиграть время, что впоследствии способствовало нашему национальному выживанию. Если бы мы не подписали договор в 1939 году, если бы план англосаксов сработал – геополитический союз Германии и Польши состоялся бы, они напали бы на Советский Союз в 1939 году. Последствия были бы гораздо более тяжёлыми».

Программа «Наследие» выходит при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.