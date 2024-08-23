Почему индейцы-затворники вышли из джунглей и объявили войну цивилизации

В конце июля мировые СМИ облетели необычные кадры. Десятки молодых индейцев в набедренных повязках, вооруженные луками и стрелами, вышли на берег реки в Перу. Сразу же выяснилось, что это не слет любителей исторической реконструкции, а самые настоящие индейцы, которые живут в джунглях Амазонки с незапамятных времен и не спешат вступать в контакт с соседями из современности. В августе индейцы напали на лагерь лесорубов и покалечили несколько человек. «Лента.ру» рассказывает о конфликте народа машко-пиро с современными жителями Перу.

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Правозащитники предсказывали, что конфликт может закончиться кровопролитием

Информация о том, что машко-пиро атаковали лагерь лесорубов-нелегалов, появилась в августе. Заметку об этом на своем сайте опубликовала организация Survival International, которая занимается защитой коренных народов по всему миру. Впрочем, правозащитники не смогли дать полной картины случившегося.

По их сведениям, около сотни машко-пиро обстреляли лесорубов из луков. Вроде бы, пострадало до трех человек, причем двое из них серьезно. По другим данным, двое лесорубов-браконьеров были убиты. О погибших среди индейцев ничего неизвестно. Власти Перу эти сведения никак не прокомментировали.

Машко-пиро относятся к так называемым неконтактным народам. Они с крайним подозрением, а чаще — агрессией, относятся к чужакам, почти полностью отвергают контакты с ними и живут так же, как и их предки тысячи лет назад.

В научном сообществе по поводу неконтактных народов нет единого мнения. Одни специалисты считают, что их надо так или иначе интегрировать в современное общество, другие — что нужно оставить их в покое. У последних есть весомые аргументы: в частности, у изолированных племен нет иммунитета к большинству современных болезней. Сторонники контакта озабочены спасением исторического наследия этих людей, фольклора и истории, которые могут пролить свет на прошлое человечества.

Машко-пиро считается крупнейшим неконтактным народом в мире. Антропологи полагают, что на 2024 года их в бассейне Лас-Пьедрас обитает около 750 человек. Это просто огромное количество, учитывая, что в середине 1970-х эксперты оценивали их численность в 20-100 человек.

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Появление индейцев-затворников у поселения Монте-Сальвадо в конце июля многие СМИ назвали неожиданным, однако антропологи и правозащитники сразу заявили, что причины события ясны и хорошего в них мало. В регионе Мадре-де-Дьос, где обитают машко-пиро, действуют многочисленные лесозаготовочные концессии. Одна из них — Maderera Canales Tahuamanu (MCT) — уже начала вырубку на территории национального парка, где живут индейцы.

«Мы наблюдаем развитие гуманитарной катастрофы. Абсолютно необходимо, чтобы лесорубы были изгнаны, а территория машко-пиро получила наконец надлежащую защиту», — Кэролайн Пирс, директор организации Survival International, которая занимается защитой коренных народов.

В Survival International заявили, что местные власти выдали лицензии многим лесозаготовщикам, несмотря на разговоры о необходимости защиты коренных жителей региона. Официальные компании соперничают там с нелегалами, а теперь, похоже, и с индейцами. В августе дело, судя по всему, дошло до кровопролития. Опять.

Машко-пиро уже находились на грани исчезновения из-за белых колонизаторов

История отношений машко-пиро с белыми полна драматизма. Этот народ подвергся настоящему геноциду еще в конце XIX — начале XX веков. Во времена каучуковой лихорадки в Перу печально знаменитый предприниматель Карлос Фермин Фицкаральд натравил на индейцев свою частную военную компанию, чтобы очистить местность для добычи драгоценного материала. В 1894 году огромная часть машко-пиро была просто истреблена.

Дело Фицкаральда продолжил его преемник Карлос Шарфф. С 1897 по 1909 он поработил множество индейцев и заставил их работать на себя. Выжившие отступили глубоко в леса и до начала XXI века редко контактировали с цивилизацией.

Впрочем, по мнению антрополога Гленна Шепарда, который столкнулся с людьми машко-пиро в 1999 году, их стали чаще замечать исключительно потому, что цивилизация неумолимо надвигается на эти древние леса, уничтожая их. Причем цивилизация часто появляется там в лице тех самых лесорубов-браконьеров, которые с индейцами ведут себя примерно так же, как Фицкаральд.

В прошлом у машко-пиро случался странный конфликт с соседями

Десять лет назад в районе Мадре-де-Дьос уже случился инцидент, который обратил на себя внимание всего мира. В декабре 2014-го около 200 машко-пиро атаковали ту самую деревню Монте-Сальвадо, рядом с которой их заметили и теперь.

Индейцы, вооруженные луками и стрелами, ворвались в поселение и разграбили его. Их добычей стали мачете, веревки, одеяла, домашняя утварь вроде кастрюль и другие металлические предметы. Кроме того, они перебили весь домашний скот и забрали мясо.

При этом никого из своих более цивилизованных соседей (в Монте-Сальвадо тоже живут индейцы, но вполне контактные) они не тронули. Подвергшиеся нападению говорят на языке, похожем на язык машко-пиро, и время от времени контактировали с затворниками. Но на этот раз все выглядело совсем иначе.

«Обычно небольшие семейные группы приходили, просили еду и инструменты, а потом уходили. Но на этот раз это были только мужчины, вооруженные луками и стрелами и значительно превосходившие жителей по численности», — Лорена Прието, директор Департамента изолированных народов и первого контакта Перу.

Тогда эксперты решили, что в племени наступили тяжелые времена и грабеж был вынужденной мерой. Однако еще в августе 2013-го группа из 100 мужчин, женщин и детей машко-пиро появилась на противоположном берегу реки от Монте-Сальвадо, и случилось странное трехдневное «стояние на реке Лас-Пьедрас».

Мужчины неконтактного народа размахивали копьями и целились из луков в жителей Монте-Сальвадо, хотя ни одной стрелы не выпустили. Позже они ушли так же неожиданно, как появились. Потом, до нападения в декабре 2014-го, семьи машко-пиро трижды приходили к соседям и вполне мирно просили помочь.

Одним словом, понять, что в головах у людей, которые живут в своей собственной вселенной, неохотно и вынужденно вступают в контакт только с соседями и вряд ли понимают, что окружающий мир несравнимо больше их леса и окрестностей реки Лас-Пьедрас — крайне сложно.

Никто не знает, чем может закончиться новый конфликт

В конце июля около 50 мужчин и подростков машко-пиро появились рядом с деревней Иине в районе Монте-Сальвадо. Еще 17 индейцев-воинов заметили рядом с деревней Пуэрто-Нуэво. Все они были вооружены и настроены воинственно.

Местные жители слышали, как соседи-затворники в агрессивном ключе обсуждали многочисленных лесорубов, появившихся в районе. От того места, где машко-пиро устроили сбор, до лесозаготовок официально разрешенных концессий всего несколько километров.

То, что пришли индейцы без женщин, говорило об их желании силой выдворить чужаков. По крайней мере, они четко дали понять, что недовольны происходящим и не собираются покорно принимать все это. В конце концов, они прекрасно знают, что было в прошлый раз, когда белые пришли в лес — очевидно, события 120-летней давности передаются из уст в уста из поколения в поколение.

«Рабочие с лесозаготовок могут принести новые болезни, от которых машко-пиро просто вымрут. И риск насилия с обеих сторон тоже велик. Теперь особенно важно, чтобы права машко-пиро были официально признаны и защищены законом», — Альфредо Варгас Пио президент Федерации коренных народов бассейна реки Мадре-де-Диос.

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Представители компании Maderera Canales Tahuamanu утверждали, что все будет хорошо. В их уставе записано, что рабочие должны уважать машко-пиро и не вторгаться на их территорию. Но правозащитники не верят в выполнение первого пункта хотя бы потому, что второй уже нарушен. Власти Перу, кажется, просто устранились от ситуации, прикрывшись бумажками с закрепленными в них благими пожеланиями.

Теперь конфликт, похоже, перешел в горячую фазу. Правозащитники уверены, что без решительных действий властей по пресечению вырубки лесов в регионе, как официальными компаниями, так и нелегалами, может разразиться настоящая война, которая, скорее всего, погубит уникальный народ.