Самый опасный проект в СССР: зачем хотели перекрыть Берингов пролив

В СССР всерьез брались за проекты, которые и сегодня многим покажутся невыполнимыми. Взять хотя бы поворот сибирских рек, канал между Волгой и Амударьей, лунную базу. Или дамбу на Беринговом проливе, которая бы связала СССР и США.

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Идея Борисова

Проект в середине 1950-х годов разработал советский ученый Петр Михайлович Борисов. И главной его целью был отнюдь не транспортный коридор между Чукоткой и Аляской. Перекрыв Берингов пролив, он намеревался ни много ни мало — изменить климат всего Северного полушария планеты. Ведь есть какая-то несправедливость в том, что Лондон и Комсомольск-на-Амуре расположены практически на одной широте, но климат в городах совершенно разный.

Все из-за теплого Гольфстрима, который омывает западные берега Европы, Туманный Альбион и Скандинавию. Затем течение попадает в Северный Ледовитый океан и даже несколько подогревает его. Но дальше на восток не идет — ему мешают потоки холодной воды, попадающие через Берингов пролив из Тихого океана. Перекрыв пролив дамбой, можно бы было постоянно «подогревать» Северный Ледовитый океан Гольфстримом, что по расчетам Борисова привело бы к смягчению климата Дальнего Востока и Сибири уже через 3-4 года.

В историческое прошлое

На самом деле идея Борисова когда-то уже была реализована самой нашей планетой. На рубеже мезозоя и кайнозоя — около 80 миллионов лет назад — уровень Мирового океана был выше, а постоянного оледенения Земля не знала. Климат же на ней был самым комфортным за всю историю — как раз благодаря хорошему обмену между теплыми и холодными водами. В ту пору поверхностная температура северных морей достигала +14 градусов, в Поволжье росли пальмы, а в Якутии — тополя и секвойи.

Нереализованный мегапроект

Конечно, одного строительства дамбы было бы недостаточно — требовалось еще перекачивать миллионы тонн холодной воды из Северного Ледовитого океана в Тихий, чтобы освободить место для теплых вод Гольфстрима. Питать мощнейшие насосы планировалось при помощи десятков атомных станций, которые были бы расположены по обе стороны мегасооружения. По расчетам Борисова при участии США и Канады проект можно было реализовать в течение пары пятилеток.

Но до реализации дело так и не дошло — началась Холодная война, да и сами ученые осознали, что не могут предсказать последствий такого глобального изменения климата. Стоит ли говорить о потенциальной опасности аварий на АЭС? Так что, наверное, оно и к лучшему.