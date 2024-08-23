ИИ воссоздал изображение Христа с Туринской плащаницы

Новый рентгеновский анализ, который показал, что Туринская плащаница действительно относится ко времени Иисуса Христа, позволил искусственному интеллекту (ИИ) воссоздать потрясающие изображения того, что, по мнению многих, может принадлежать самому Христу.

© Российская Газета

Христиане долгое время верили, что заветная реликвия - это погребальный покров Иисуса, на котором сохранился отпечаток лица Мессии. Новая оценка датировки плащаницы с помощью рентгеновского излучения показала, что она была создана 2000 лет назад, то есть во времена Христа. Эти знания позволили передовым технологиям искусственного интеллекта создать яркие, пугающе реалистичные изображения отпечатка лица, который, по убеждению верующих, был оставлен на ткани в момент воскресения Христа, сообщает The New York Post (NYP).

Одно изображение, полученное с помощью сайта искусственного интеллекта Midjourney, оказалось разительно похожим на многие классические исторические изображения Иисуса, включая волосы до плеч и бороду. На другом изображении, созданном с помощью искусственного интеллекта, также виден мужчина с ранами на голой груди, что говорит о том, что его только что пытали и убили, отмечает Daily Express. В еще одной версии, на этот раз упомянутой Daily Mail, изображена одетая фигура с глубоко посаженными голубыми глазами, с такими же длинными волосами и подстриженной растительностью на лице. Полученная NYP визуализация Туринской плащаницы с помощью ИИ демонстрирует мужчину с закрытыми глазами и слегка приоткрытым ртом в более созерцательной позе.

Из-за сотен лет споров о подлинности плащаницы у Католической церкви нет официальной позиции относительно ее легитимности. Однако несколько понтификов признали ткань чудотворной реликвией. Так, папа Франциск отправился в паломничество в Турин в 2015 году, чтобы помолиться перед плащаницей.