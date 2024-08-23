Ученые из Национального университета Тайваня (NTU) назвали причину самого сильного потепления за последний миллион лет. Оно произошло 400 тысяч лет назад, когда в Северном полушарии было меньше льда, чеv сейчас, а уровень моря находился примерно на 10 метров выше.

При этом солнечная радиация была слабой, а количество парниковых газов в атмосфере оставалось гораздо более низким, чем в наши дни. Этот загадочный период, известный как парадокс MIS 11c, долгое время являлся одной из научных загадок прошлого.

Авторы нового исследования смогли разгадать ее, проведя анализ спелеологических данных из средиземноморских пещер и северной части Атлантического океана. Исследование позволило реконструировать экологическую историю Южной Европы за период от 480 до 360 тысяч лет назад.

Результаты показали, что экстремальное потепление было связано с сочетанием нескольких факторов. Около 426 тысяч лет назад повышенная солнечная радиация в Северном полушарии вызвала резкий рост температур в средних и низких широтах Атлантики. Так совпало, что в этот период наклон Земли постепенно увеличивался, что привело к череде жарких лет. Благодаря этому теплая вода не остывала в течение тысячелетий. Перенос тепла в высокие широты вызвал таяние шельфовых ледников.

Изучение древнего потепления помогло ученым лучше понять современные процессы. И в тот период, и сейчас не наблюдается особенно сильной солнечной радиации. Исследование показало, что длительное потепление океана может само по себе привести к значительному разрушению шельфовых ледников и повышению уровня моря, сообщает Nature Communications.

Ранее ученые раскрыли время появления первых льдов в Антарктиде. Оледенение Антарктиды началось 34 млн лет назад.