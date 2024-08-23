Получены доказательства земного происхождения Луны

Индийские ученые на основе данных о лунном грунте, полученных во время миссии «Чандраян-3», доказали, что в древности лунная поверхность представляла собой океан магмы, сообщает Naked Science.

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В конце августа 2023 года индийская миссия «Чандраян-3» после прилунения спустила аппарат «Викрам» с луноходом «Прагъян» между кратерами Манцини и Богуславский, в 350 км от края крупнейшего ударного бассейна Южный полюс — Эйткен. Луноход к 2 сентября проехал 103 м и с помощью рентгеновского спектрометра альфа-частиц (APXS) сделал 30 замеров поверхности в 23 точках на десятках метров.

Исследованный реголит оказался обогащенным кальцием и алюминием и содержал мало железа и титана, т. е. состоял из материковых анортозитов (магматическая горная порода). По данным орбитальных аппаратов «Чандраян-2» и «Чандраян-1», подобный грунт находился в радиусе нескольких километров от места посадки.

Далее результаты сравнили с пробами предыдущих миссий — американской «Апполон-16», советской «Луна-20» и китайской «Чанъэ-4» — из разных точек Луны. Все прилунения происходили в разных местах — на экваторе, в средних и высоких южных широтах. Тем не менее везде состав реголита был примерно одинаковым. Значит, в далеком прошлом на лунной поверхности был магматический океан.

Фактически это подтверждает гипотезу, что Луна — часть Земли, выброшенная в космос после столкновения планеты с космическим телом размером с Марс. От удара поверхность будущего спутника расплавилась. Далее легкие вещества (плагиоклаз) в магме поднимались наверх и образовали первичную кору, а более тяжелые (оливин, пироксен) оседали в мантии.

На месте проб «Прагъяна» лунную поверхность составляют распространенные на Земле ферроанортозиты, в образцах высокая концентрация оксида магния. При этом преобладает оливиновая фракция, что нетипично для материковых образцов. Но, возможно, на состав реголита здесь повлияли фрагменты нижней коры и верхней мантии Луны, осевшие вокруг кратера после удара метеорита.