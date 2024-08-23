Сжигание листьев оказалось опаснее курения

А вы знали, что дышать горящим мусором в 350 раз опаснее, чем сигаретами?

Все знают о вреде курения, в том числе пассивного. Но те люди, которые так боятся табачного дыма и не подозревают, что есть дым гораздо опаснее сигаретного и они вдыхают его куда чаще. Речь идет о продуктах горения листьев, которые у нас в стране принято утилизировать старинным варварским способом.

Эколог Светлана Берзина рассказала журналистам о том, почему горящие листья таят в себе серьезную опасность для здоровья, и какие еще беды могут быть вызваны осенними кострами. Мало кто задумывался над тем, что представляет собой дым от горящих листьев.

Для большинства из нас сжигание мусора на пустырях и прямо во дворах жилых домов — всего лишь источник дискомфорта и неприятного запаха. Но Светлана Берзина не советует недооценивать влияние дыма на человека:

Выбросы в атмосферу, которые образуются во время сжигания опавших листьев, в 350 раз вреднее курения сигареты.

Что же такого содержит в себе этот привычный всем нам дым, у многих устойчиво ассоциирующийся с осенью? В первую очередь, сжигаемые листья очень редко бывают абсолютно сухими. Влага вызывает обильное выделение дыма, а значит и угарного газа. Стоит ли отдельно рассказывать об опасности этого химического соединения для человеческого организма?

Но для нас опасен не только выделяющийся при сжигании СО2. В листве также содержится комплекс органических веществ, которые при нагревании до высоких температур превращаются в бензопирен. Это опасный канцероген, вдыхая который человек значительно увеличивает риск получить онкологическое заболевание.

Стоит добавить сюда и токсичные соединения, попадающие на листья из выхлопных газов автомобилей и выбросов промышленных предприятий. Можно без преувеличений говорить о том, что в крупных мегаполисах в листьях содержится едва ли не вся таблица Менделеева и, сжигая мусор, мы не просто освобождаем эти элементы, но и способствуем образованию из них многочисленных токсичных соединений.

Всего одна тонна осеннего мусора при сжигании выделяет до 30 кг вредных химических веществ. Они не только разносятся далеко по округе ветром, но также и проникают в почву, поверхностные и грунтовые воды, оседают на предметах и коже людей.

Во многих странах сжигание листьев является серьезным правонарушением, которое карается солидным денежным штрафом и даже ограничением свободы. Делаются попытки бороться с поджигателями на законодательном уровне и в странах СНГ, но пока мало кто всерьез воспринимает запрет на сжигание листьев.

Традицию избавляться от опавшей листвы при помощи огня поддерживает распространенный миф о том, что зола от листьев является отличным удобрением. Это не соответствует действительности и продукты горение не только не полезны для почвы, но и наоборот снижают ее плодородие.

Подводя итог и беседы с экологом можно с уверенностью говорить о том, что у сжигания листьев нет ни единого оправдания и сторонники такого способа уборки территорий эффективно убивают не только себя, но и окружающих. Ученые предупреждают, что массовое сжигание листвы опасно и в глобальных масштабах, так как выделение огромного количества углекислого газа вносит свою лепту в изменение климата планеты.