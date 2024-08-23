Почему зоозащитники протестуют против новой породы «кошек-бульдогов»

Новые породы домашних животных появляются в мире регулярно. Раньше это вызывало восторг и восхищение мастерством селекционеров. Сейчас же, чаще всего, все заканчивается протестами ветеринаров и зоозащитников. Так получилось и с новой породой «кошек-бульдогов» Bully Cat, выведенной недавно в Великобритании.

Кошек этой породы называют по-разному: кошками-бульдогами или кошками-хулиганами. В последнее время они стали настоящими звездами соцсетей, несмотря на не слишком привлекательную внешность. Они на самом деле похожи на миниатюрных приземистых бульдогов с хмурым и даже агрессивным выражением морды.

Порода Bully Cat появилась совсем недавно в результате скрещивания сфинкса и манчкина. Эти кошки, появились в Великобритании ит сразу стали там очень популярными. В стране появились питомники, специализирующиеся именно на этих животных. В соцсетях контент с «кошками-бульдогами» всегда собирает множество лайков и просмотров.

Но зоозащитники совсем не в восторге от новой «дизайнерской» кошки. Они считают, что особенности анатомии этих животных неизбежно станут причиной их страданий. Короткие и кривые ноги — это всегда нагрузка на суставы, а голая морщинистая кожа создает предпосылки для появления кожных заболеваний. Пока это совсем новая порода, поэтому точно назвать все проблемы, которые будут ее преследовать, пока невозможно.

Ветеринарные врачи считают, что список может пополняться и в нем могут появиться еще и генетические проблемы. Доцент кафедры эпидемиологии домашних животных в Королевском ветеринарном колледже Великобритании Дэн О’Нил комментирует это так:

«У кошек этой породы, скорее всего, будет такая же укороченная жизнь, как и у сфинксов, которые в среднем живут всего 6,7 лет, тогда как этот показатель для кошек в целом составляет 11,7 лет».

Разумеется, заводчики новой породы и владельцы «кошек-бульдогов» с этим несогласны. Они заверяют, что их питомцы — самые обычные кошки, здоровые, веселые и игривые. Они также имеют право на существование, как и другие породы.