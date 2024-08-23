Ореховый Спас: история праздника, традиции и приметы

Ореховый Спас ассоциируется с окончанием лета и сбором урожая: считалось, что к нему созревают орехи — важная часть постного рациона. В церковной традиции этот праздник связан с образом Спаса Нерукотворного. Об истории и традициях Орехового Спаса «Газете.Ru» рассказал священник одного из петербургских храмов отец Николай.

Когда отмечают Ореховый Спас в 2024 году

История праздника — Спас Нерукотворный

Почему Ореховый Спас так называют

Что можно и что нельзя делать на Ореховый Спас

Приметы на Ореховый Спас

Когда отмечают Ореховый Спас в 2024 году

Ореховый спас отмечают перед самым приходом осени, 29 августа. Это не переходящая дата — она неизменна из года в год. В 2024 году праздник выпадает на четверг.

Ореховый Спас — последний из трех, ему предшествуют Медовый (14 августа) и Яблочный (19 августа). Есть и другие вариации названия этого праздника: Хлебный и Холщовый Спас.

«Первый Спас — на воде стоят, второй Спас — яблоки едят, третий Спас — на зеленых горах холсты продают», — принято было говорить раньше в народе.

История праздника — Спас Нерукотворный

Православная церковь в этот день отмечает праздник в честь Спаса Нерукотворного (полное название — Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа). Считается, что этот образ был создан самим Господом без участия художника, и что именно с него были позже были написаны первые иконы Спаса Нерукотворного.

Существуют разные версии происхождения святыни. Так, Восточное предание, которое принято считать самым древним, возникло примерно в первой половине IV века. Эта история связана с царем Эдессы — ныне территория Турции — Авгарем V, который страдал от тяжелой болезни.

Царь отправил письмо Спасителю и послал к нему живописца Ананию, чтобы тот изобразил лик Христа. Но когда Анания пришел к Христу, он обнаружил его окруженным толпой, что сделало его задачу невыполнимой. Анания попытался подняться на валун, чтобы разглядеть издалека черты лица Христа и запечатлеть их, но это ему не удалось. Тогда апостол Фаддей принес Иисусу воду и плат , которым Христос, умывшись, промокнул лицо и оставил на ткани свой лик. Так как борода была влажной после умывания, ее очертания отпечатались на ткани, и поэтому этот нерукотворный образ иногда называют «Спас Мокрая Брада».

© Авгарь получает Нерукотворный образ Иисуса Христа. Композиция со створки триптиха

Евсевий Кесарийский в своей Церковной истории рассказывал, что Спаситель передал Авгарю через Фаддея свое полотенце, и когда царь приложил к лицу посланный Христом подарок, болезнь отступила. Благодарный властитель в ответ на это принял крещение вместе со своими подданными, а убрус (плат с нерукотворным изображением Иисуса Христа) стал реликвией. Долгое время святыню хранили в Эдессе, а 29 августа 944 года перенесли в Константинополь. Оттуда ее позже увезли крестоносцы.

Западная версия истории возникла в период между XIII и XV веками и связана с францисканскими монахами. Согласно этому преданию, благочестивая еврейка Вероника сопровождала Христа на пути к Голгофе и протянула ему платок, чтобы тот смог вытереть кровь и пот. Лик Христа отпечатался на платке. Реликвия, известная как Плат Вероники, до сих пор хранится в соборе Святого Петра в Риме.

© Святая Вероника, Ханс Мемлинг

Некоторые теории связывают Нерукотворный образ Спасителя с другой известной христианской реликвией — Туринской плащаницей. Считается, что изображение лика Спасителя могло быть ее частью.

Почему Ореховый Спас так называют

Раньше считалось, что к празднику в честь Спаса Нерукотворного орехи полностью созревают и нужно приступать к их сбору. Эти плоды для славян были очень важной постной калорийной едой, пояснил в разговоре с «Газетой.Ru» священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко. Урожай приносили в церковь для освящения, после чего готовили из него запасы на зиму.

«В этот день в церковь приносили на освящение орехи. Сами орехи потом хранились в домах много месяцев и ими питались в постные дни по средам и пятницам и в многодневные посты», — объяснил отец Николай.

Нередко можно услышать, что Третий Спас называют Хлебным. Это связано с традицией древних славян печь в этот день хлеб из зерна нового урожая. Люди также верили, что за одно лето не может уродиться одновременно много орехов и пшеницы. Существовала примета — если пшеница уродилась хорошо, то на следующий год будет много орехов, и наоборот.

Помимо этого, Ореховый Спас порой именуют Холщовым Спасом, потому что он ассоциировался с ярмарками, где продавали ткани и холсты. Этот день был своего рода профессиональным праздником для всех, кто ткал полотно.

Что можно и что нельзя делать на Ореховый Спас

© Верующие у иконы «Спас Нерукотворный» // ТАСС

В этот день можно и нужно печь хлеб и пироги, лучше — из муки нового урожая. Можно украшать их плодами орехов. Раньше было поверье, что удачу и защиту от всех бед может принести купленное в Ореховый Спас холщовое полотенце. Некоторые отправлялись за орехами в лес. Если же собирать их было негде, то покупали на рынке.

Один из важных запретов этого дня касается пищи — нельзя переедать и употреблять спиртные напитки. Согласно церковным традициям, в Ореховый Спас нельзя пройти мимо нуждающегося, иначе можно столкнуться с жизненными трудностями в ответ на равнодушие. Кроме того, нельзя ругаться, сквернословить и ссориться, как и во время двух предшествующих Спасов.

Николай Савченко,

священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге:

На день Успения или, если Успение выпадает на среду или пятницу, то на следующий день — на память Нерукотворного образа Спасителя, заканчивался Успенский Пост. Поэтому обычно в этот день ели скоромную мясную пищу, если он не выпадал на среду или пятницу. Этот праздник средний (не самый главный), но в него тоже старались не работать. Но это только для того, чтобы уделить время церкви и добрым делам.

Желающие заглянуть в будущее могут попытать удачу, выбрав орех и загадав желание. Если ядро зрелое — это к исполнению желания, незрелое или гнилое — к провалу.

Приметы на Ореховый Спас