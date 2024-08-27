«Попрыгунчики», «фантомасы» и «санитары»: безжалостные банды, орудовавшие в СССР

После Великой Отечественной войны ресурсов на поддержание порядка на улицах СССР не хватало. Преступность расцвела, особенно «славились» в этом отношении Москва, Ленинград, Ростов-на-Дону, Казань. Появилось множество банд, специализирующихся на грабеже и убийствах. Подобная картина наблюдалась после революции и в перестроечные времена. MIR24.TV рассказывает о нескольких «выдающихся» бандах в истории советского государства.

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«Попрыгунчики», или «Живые покойники»

Пожалуй, самый «творческий» подход к криминальной деятельности проявила банда «попрыгунчиков», орудовавшая в Петрограде с 1918-го по 1920 год. Ее лидером стал имевший криминальное прошлое Иван Бальгаузен, он же Ванька Живой Труп. Может быть, преступник вдохновился английским фольклорным персонажем Джеком Прыгуном и поэтому решил использовать ходули и снабдить свою обувь крепящимися к подошве пружинами. Любовница Ваньки Мария Полевая, она же Манька Соленая, сшила белые саваны, чтобы пугать жертв.

В темное время суток бандиты, облаченные в белые саваны и колпаки, в буквальном смысле прыгали на одиноких прохожих из-за заборов, из окон первого этажа и т.п. и грабили испуганных жертв. В банде в разное время состояло до 20 человек, и число зарегистрированных разбойных нападений превышало сотню.

Чтобы поймать «попрыгунчиков», сотрудники милиции переодевались в гражданскую одежду и слонялись по районам, в которых орудовала банда, «проговариваясь» собеседникам о своем богатом материальном положении. В конце концов «попрыгунчики» клюнули на наживку и весной 1920 года были задержаны. В доме, где преступники хранили награбленное, обнаружили одежду и драгоценности, отобранные у жертв.

По решению суда, Иван Бальгаузен и его сообщник, отвечавший за ходули и пружины, были расстреляны. Остальные участники банды отправились в лагеря. Банда не раз упоминалась в художественных произведениях, например, в повестях «Кортик» и «Республика ШКИД», романе «Хождение по мукам».

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Банда «санитаров»

Свое название банда, орудовавшая в Ростове-на-Дону в 1980-1981 годах, получила за то, что совершала преступления под видом медработников. Одним из лидером группировки был абхазец Зафас Барцис, сын директора Центрального рынка в Сухуми. Узнав о том, что отпрыск попал в дурную компанию и балуется наркотиками, отец отправил Зафаса учиться в Ростов-на-Дону, там молодой человек окончил институт и начал работать прорабом. Но и это не уберегло его от криминального пути: Барцис вступил в банду Хочереса Косияна, промышлявшую наркоторговлей, грабежами и разбоем.

Однажды преступники случайно оставили в живых свидетеля. В 1980 году бандиты напали на квартиру спекулянтки Слепаковой. Когда женщина открыла дверь, они ворвались в дом, где, кроме хозяйки, находилась ее дочь на девятом месяце беременности и соседка. Соседка успела спрятаться на балконе, а беременную женщину и Слепакову убили, чтобы похитить деньги и ценные вещи. Расследование дела тормозилось из-за того, что среди клиентов спекулянтки были влиятельные люди, давившие на следствие.

Тем временем «санитары» продолжили нападать на работников торговли, перекупщиков и цеховиков. Чтобы выведать место, где они прячут ценности, бандиты пытали своих жертв. На Барциса удалось выйти благодаря записи «Зафас» в записной книжке Слепаковой. Ну а среди «приятелей» Барциса обнаружились медики, связанные с распространением наркотиков. По делу «санитаров» в общей сложности было задержано более 40 человек, как в Ростове-на-Дону, так и в Волгограде, Сухуми, Кемерово.

Лишь один член банды был приговорен к смертной казни, Зафаса Барциса приговорили к девяти годам лишения свободы, Косиян – 15 лет, еще двое бандитов – по 14 лет.

«Фантомасы»

Одна из самых изобретательных банд действовала в Ростове-на-Дону в 1968-1973 годах, руководил ею уроженец Брянщины Вячеслав Толстопятов. С юных лет он увлекался конструированием, черчением и рисованием, особенно любил копировать иллюстрации, добиваясь абсолютного сходства. К сожалению, применение своим талантам молодой человек нашел криминальное – уже в 15 лет с помощью цветных карандашей, акварели, клея, циркуля, линейки и лезвия он начал подделывать купюры номиналом 50 и 100 рублей. Обменивать подделки удавалось в магазинах, а затем в такси. Полученные деньги Толстопятов тратил на сладости, книги и инструменты.

Однажды таксист заметил подсунутую ему фальшивку и заявил в милицию. Фальшивомонетчик сразу же признал вину и на следственном эксперименте за четыре часа нарисовал абсолютно точную копию 100-рублевой купюры. Толстопятов очаровал правоохранителей своей вежливостью, скромностью и начитанностью, поэтому следователь, учитывая юный возраст и раскаяние, ходатайствовал о смягчении наказания. В итоге суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, но это было только начало.

В тюрьме Толстопятов познакомился с Сергеем Самасюком, и у преступников появился замысел банды. Старший брат Толстопятова Владимир выделил помещение под штаб и мастерскую, ну а четвертым участником банды стал давний знакомый братьев Владимир Горшков. Особенность банды была в том, что все вооружение братья изготавливали самостоятельно: заготовки делали в подпольной мастерской, фигурные детали заказывали знакомым заводским фрезеровщикам под видом запчастей к бытовой технике. Таким образом им удалось изготовить четыре малокалиберных семизарядных револьвера, три малокалиберных складных пистолета-пулемета уникальной конструкции, ручные гранаты и даже импровизированные бронежилеты.

Замысел состоял в ограблении банков и касс с предварительным захватом чужих автомобилей. Бандиты подробно разрабатывали каждую вылазку вплоть до конспиративного лечения и подготовки алиби. А для маскировки использовали черные чулки, за что и получили прозвище «Фантомасы». Они успели совершить 14 вооруженных нападений, в ходе которых убили двух человек и ранили троих. Общая сумма награбленного составила примерно 150 тысяч рублей. Удача закончилась на ограблении кассы НИИ «Южгипроводхоза». В перестрелке с милицией был убит Самасюк и ранен Горшков, преступников удалось арестовать. Братья Толстопятовы и Владимир Горшков были приговорены к смертной казни и расстреляны в 1975 году.

Банда Василия Котова

Одной из самых жестоких в истории России считается банда уроженца Смоленщины Василия Котова, орудовавшая в РСФСР в начале 1920-х годов. Котов родился, как сегодня сказали бы, в неблагополучной семье: его отец и трое старших братьев были судимы. Уже в 12-летнем возрасте Василий был арестован за кражу и отправлен в исправительный дом. С того момента на свободу он практически не выходил, пока в 1918 году не был выпущен как «жертва царского режима». Отныне Котов сосредоточился на грабежах помещичьих усадеб. Его ближайшим помощником стал ранее судимый за убийство полицейского уроженец Курской губернии Григорий Морозов, который перед смертью часто насиловал своих жертв. Помогала и любовница Котова Серафима Винокурова.

Обычное преступление банды Котова было таким: однажды в ноябре 1920 года Винокурова ночью постучала в дом неких Лукьяновых и попросила пустить переночевать. Когда дверь открыли, в дом ворвались Котов с Морозовым, которые расправились с семьей из пяти человек, в том числе тремя детьми.

В 1921 году, тоже в Курске, бандиты ворвались в дом китайца, к которому в тот день пришли гости-соотечественники – всего 16 человек. Все они были убиты ударами топора по голове. Котов и Морозов убивали целыми семьями, со временем переместившись в Калужскую губернию, а в 1922 году – в Москву. Впервые они случайно оставили живого свидетеля во время очередного массового убийства в районе станции Паликово Верейского уезда. Убив 10 человек, они не заметили, что 16-летней девушке удалось спрятаться.

Через некоторое время полиции удалось арестовать сообщника Котова и Морозова по нескольким преступлениям 19-летнего Ивана Крылова. На допросах он выдал сообщников, правда, настоящих их имен он не знал. Тем временем Котов, опасаясь, что в случае задержания Морозов выдаст его, застрелил сообщника, и уже через полтора месяца Котов и Винокурова были арестованы.

«Котов, после совершенного им убийства, спокойно садился за стол и ужинал, перед убийством никогда не пил, потому, вероятно, и не был долго обнаруживаем, во сне никогда не видел своих жертв, его поступки никогда не вызывали у него раскаяния, у него не было жалости ни к взрослым, ни к детям, – характеризовал Котова психиатр П.И. Карпов. – Но у него была какая-то особенность, отмечаемая им самим: он говорил, что, выйдя «на дело», он иногда, несмотря на удобные обстоятельства, по неизвестной ему причине пропускал мимо себя некоторых людей, некоторых же спокойно убивал. Котов не воспринимал, не оценивал причиняемого им зла, он совершал убийства, как обычную, повседневную работу, не накладывающую отпечатка ни на его внешность, ни на его внутренний склад, а потому, будучи на скамье подсудимых, он производил впечатление мелкого приказчика, а не злостного убийцы».

Крылов, Котов и Винокурова обвинялись в убийстве 116 человек и были расстреляны по решению суда.

Банда Сабана

Не менее кровожадной была банда выходца из Тамбовской губернии Николая Сафонова по кличке Сабан, орудовавшая в Москве в 1917-го по 1920 год. Сабан на момент создания преступного сообщества был судим уже шесть раз, его ближайшим помощником стал другой уголовник, по кличке Капитан. Оба промышляли кражами, грабежами, взломами. А со временем банда расширилась до 34 человек. В ней царила строгая дисциплина, а участники были разделены на ударные группы: разведки, захвата, прикрытия и отхода.

За время существования банда совершила несколько десятков вооруженных нападений и завладела деньгами и ценностями на 4,5 млн рублей. Более 30 человек, порой целые семьи с детьми, при этом были убиты. Награбленное свозилось на дачу в Сокольниках и делилось.

Со временем Сафонов начал действовать настолько нагло, что перешел к открытым нападениям на милиционеров. Узнав, что его разыскивают муровцы, Сабан явился в одно из отделений милиции и открыл огонь из двух пистолетов, разогнав всех сотрудников. А в январе 1919 года банда убила 16 постовых милиционеров. Сидя в автомобиле, преступники подзывали постового, а затем стреляли в него в упор.

В апреле того же года милиции удалось задержать Капитана, а Сабан решил скрыться у родни в Тамбовской губернии. Вскоре между родственниками произошла ссора, и преступник убил всю семью своей родной сестры, состоявшую из восьми человек. Услышавшие крики соседи схватили Сабана и собственноручно убили его. После этого банду возглавил Павел Морозов по кличке Паша Новодеревенский, и налеты продолжились. Так, однажды на платформе Соколовская Ярославской железной дороги бандиты напали на местную аптеку и изнасиловали жену аптекаря. Свидетели подняли шум, тогда преступники вышли на платформу и убили десятерых служащих железной дороги. В конце концов Морозов был убит при дележе награбленного другим участником банды, остальные преступники осуждены и расстреляны.