Почему к консервной банке стоит относиться с уважением

25 августа во всем мире отмечается самый международный праздник – День консервной банки. Он касается любого человека на планете Земля, поскольку нет никого, даже среди племен ведущих первобытный образ жизни, кто ее не видел и не пользовался консервами. Обозреватель ГлагоL Олег Павлов, открыв банку тушенки, погрузился в историю ее появления.

Ни одно домохозяйство не может обойтись без запасов, а стратегическую ее часть составляют консервы. Они есть всегда и в любом доме не зависимо от уровня жизни той или иной страны. Разница только в том, что в странах победнее это способ выживания, а в благополучных консервы держат на случай, когда в доме внезапно закончилась другая еда, а куда-то идти лень или нет возможности. Ну а кто-то просто лентяй и живет на консервах не желая готовить.

Человек относится к той категории животных, которые умеют думать о будущем и озабочены сохранением продуктов про запас. Белки заготавливают орехи, хомяки создают в норах амбары для зерна, даже лисы зарывают часть добычи на черный день. Но все это имеет довольно краткий срок хранения.

К тому же касается в основном растительной пищи. Мясо портится очень быстро. Поэтому в старину на Руси его ели только в холодное время года, обходясь летом в лучшем случае грибами и рыбой. Или придумывали способы заготовки. Так появились солонина, вяленое мясо и рыба – хамон, казылык, бастурма, селедка и вобла.

Проблема запасов продуктов остро стояла перед военными – никакая храбрость и личный героизм невозможны на пустой желудок. Поэтому, когда осаждали крепости, то частенько брали их измором дожидаясь сдачи оголодавших защитников. Но тем, кто осаждал тоже надо было что-то есть, грабежом долго не прокормишься.

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Так продолжалось на протяжении всей истории, пока императору Наполеону не надоел весь этот хамон. Тогда он объявил конкурс на лучшую идею по сохранности скоропортящихся продуктов. Кондитер одного из мелких немецких герцогов Николя Аппер придумал закатывать продукты в стеклянную банку с узким горлышком прокипятив их, и герметично запаяв. Он выиграл конкурс и получил от Бонапарта 12 тысяч франков. На всю армию стеклянных дорогущих консервов не хватало, но офицерский стол стал разнообразнее.

Однако банки Аппера периодически взлетали – штука знакомая многим хозяйкам делавших заготовки на зиму. Проблему решил итальянский ученый Ладзаро Спаланцани. В конкурсе он не участвовал, но ему было любопытно с научной точки зрения, и он внимательно следил за Аппером.

Спаланцани заметил, что брожение и взрыв банок происходят только когда нарушена герметичность. Он экспериментировал с временем кипячения и стерилизации, став предшественником уже пастеризации. Но перед эти консервы прошли еще одну трансформацию.

Консервы в стеклянных банках красиво смотрелись на полках в погребах, но плохо подходили для транспортировки. Даже сейчас магазины и базы закладывают такой вид потерь как «бой тары». А тогда не было ни асфальтированных дорог, ни качественной упаковки, зато лошадиные повозки тряслись от души.

Проблему решил Питер Дюран, который изобрел железную банку, причем в том же 1810 году, что и Аппер свои консервы. И даже получил на нее патент. Но запустить металлическую банку в производство у него не было денег, и он продал патент производителям мяса Брайану Донкину и Джону Холлу. Они быстро наладили производство консервов для британских армии и флота. Эра тушенки наступила.

Но банка была еще дорогой – жесть выковывалась вручную, покрывалась оловом вручную, сама банка тоже паялась вручную. Производительность слесаря высокой квалификации на заводе была всего пять банок в час. К тому же припой содержал свинец, что стало причиной отравлений.

Был у них еще один изрядный минус – тяжело открыть. Дело дошло до того, что в Крымскую войну английские солдаты переломали все штыки пытаясь их открыть. За что получили взыскание, а банки так и остались непобежденными. Также известны случаи, когда в результате кораблекрушения спасшиеся умирали от голода на ящиках с консервами так и не сумев добыть их содержимого.

Так продолжалось до тех пор, пока Генри Бессемер в середине XIX века не изобрел стальную жесть. А уж за появлением консервного ножа, который бы ее мог одолеть дело не стало. И чем тоньше становилась жесть из различных металлов, тем проще было ее открывать.

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Но говоря обо всех изобретениях консервной банки нельзя не вспомнить великого Луи Пастера. Без пастеризации продуктов любые консервы превращаются в недолговечный, а часто и бесполезный продукт. Именно он понял, что виноваты в этом живые организмы и проблема носит не химический, а биологический характер.

И определил идеальную температуру для обработки продуктов – 57 градусов Цельсия в течение примерно часа. Если больше, то процесс будет быстрее, но снизит вкусовые качества. Есть еще и ультрабыстрая – несколько секунд при температуре более 100 градусов. Но это на любителя, не для гурманов.

С тех пор консервы и консервная банка только совершенствовались. Появились с подогревом, кстати благодаря русскому изобретателю Евгению Федорову, консервы, которые можно хранить почти вечно и те, которые просто дольше сохраняют продукт, не влияя на вкусовые качества деликатеса.

Кто служил в армии или занимался туризмом, знают, что банка из-под тушенки хорошо сгорает в костре – незаменимое качество для диверсантов и экологов. А от рыбных консервов — никогда, но зато ее можно использовать для сбора дождевой воды, да и просто в качестве посуды. В комплект летчиков на случай крушения входит консервированная банка простой воды.

Консервная банка нас окружает везде, даже кола и пиво в консервных банках. Поэтому и можно смело утверждать, что День консервной банки праздник международный. А отметить можно, собрав пустые банки в ближайшем лесу или на пляже – все-таки к ним надо с уважением относиться.