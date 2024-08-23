Зачем сикхам гора ткани на голове?

Почему-то все уверены, что индусы поголовно носят тюрбаны, соревнуясь, кто намотает на голову ткани больше и замысловатее. Это не совсем так, потому что носить большой тюрбан — это честь и ее нужно сперва заслужить. Да и не всем он положен, так что некоторым жителям Индии тюрбан «не светит» ни при каких обстоятельствах. Рассказываем, как появился в Индии тюрбан, зачем он нужен и что под ним таится.

Конечно, обмотать голову полотенцем невозбранно может каждый, но мы тут говорим про настоящие тюрбаны, имеющие сакральный смысл и свою историю. С давних пор эти головные уборы в Индии были привилегией сикхов — представителей одной из популярных религий.

Когда сикхизм еще только формировался, в 15-18 столетии, носить тюрбан могли исключительно представители высших каст. Но так как важнейшей ценностью в сикхизме считается равенство всех людей, право красоваться в тюрбане получили все адепты этой религии. Но не у всех есть при этом право выбора цвета и размера.

Сикхи не говорят «тюрбан» или еще хуже — «чалма». На пенджабском языке, который используют большинство этих людей, такой головной убор называется пагри или сокращенно — паг. Название тюрбана на санскрите, древнем литературном языке Индии, очень созвучно — пак. Сами сикхи, чаще всего, называют свои тюрбаны уважительно — дастар.

Паг сикха скрывает одну из величайших его ценностей — волосы. Каждый сикх обязан соблюдать кеш — обет неприкосновенности волос. Растительность на голове нельзя стричь и волосы, по мере роста, закалывают все выше и выше. Вместе с прической растет и тюрбан сикха, иногда до фантастических размеров.

Взрослый сикх, отец семейства и уважаемый человек, никогда не покажется людям с непокрытой головой. Появиться на публике без тюрбана — это почти такой же позор, как обрить голову или подстричь по европейской моде окладистую бороду. Паг и все, что под ним скрыто, имеет такое большое значение для мужчины, что за сорванный головной убор сикх может убить — меч или кинжал почти всегда с ним.

По своей конструкции тюрбан — это не готовый головной убор, который можно просто надеть на голову. Это длинные ленты ткани, которые старательно наматываются слой за слоем, с соблюдением особой системы. Когда-то тюрбан мог заменить сейф — в нем сикх хранил деньги, ценности, документы и просто милые сердцу безделушки. Сегодня такое применение пага редкость, но зато традиционные ритуальные предметы сикхизма на головной убор крепятся в изобилии.

Мало кто знает, что основное назначение тюрбана — это не демонстрация мужественности и не просто строгое следование религиозным канонам. Сикхи считают, что их дастар защищает их третий глаз от посягательств злых сил и просто сглаза недобрых людей.

Для жителя Индии тюрбан — это подробный рассказ о его хозяине. Значение имеет цвет или их сочетание, порядок укладки витков, ширина ткани, форма и количество узлов — всех тонкостей тюрбановедения не перечесть.

Отдельные течения и касты выделяются из общей массы именно формой тюрбана. Например, члены касты намдхари повязывают дастар надо лбом ровно, избегая углов. При этом цвет ткани тюрбана у этих ребят может быть только белым.

Ярко-оранжевые тюрбаны большинство сикхов берегут для праздника Байсакхи, проходящего весной. Бледно-оранжевые или гламурные, розовые, повязывают на свадьбы. В таком дастаре на церемонию является не только жених, но и все гости. Воины из секты Акали с древних времен носили угольно-черные тюрбаны. Лишь относительно недавно их духовные лидеры смягчились и впервые за многие столетия разрешили паги из темно-синей ткани.

Красные, желтые, тюрбаны — это повседневная одежда, цвета которой можно выбирать на свое усмотрение. А вот дастар цвета хаки — это привилегия военного человека.

Как правило, повседневный тюрбан состоит из 3-5 метров ткани, но это не касается самых уважаемых членов сикхского общества. Человек мудрый, уважаемый в обществе, а, возможно, и просветленный, никогда не снизойдет до дастара из нескольких метров ткани. Чем больше, объемнее и тяжелее тюрбан, тем серьезнее человек под его сенью. Автар Сингх Мауни — абсолютный рекордсмен по габаритам и весу головного убора. У этого важного сикха дастар сложен из 650 метров ткани, общим весом 45 кг!

Нужно сказать, что отрыв рекордсмена от других солидных мужей не слишком велик. Тюрбаны весом 30-35 кг среди сикхов старшего возраста, убеленных сединами мудрости, совсем не редкость.