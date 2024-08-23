«Зомби-ящик»: почему просмотр телевизора приводит к слабоумию

«Зомби-ящик», как иногда пренебрежительно называют телевизор, на самом деле негативно влияет на мозг человека. Как показало исследование, проведенное китайскими учеными, длительный просмотр ТВ может приводить к слабоумию.

Масштабный эксперимент

Ученые из Китая провели масштабное исследование, в котором приняли участие более 400 000 человек. Результаты оказались тревожными: люди, проводящие перед экраном телевизора более 5 часов в день, на 44% чаще сталкиваются с риском развития деменции по сравнению с теми, кто ограничивает просмотр телевизора одним часом в день.

Вред от телевизора

Все дело в том, что длительное сидение перед телевизором связано с рядом негативных последствий для здоровья мозга. Во-первых, это снижение объема серого вещества. Оно отвечает за обработку информации, принятие решений и память. Длительный просмотр телевизора приводит к деградации этих зон мозга, особенно тех, которые отвечают за память, так как в процессе они практически не используются.

Во-вторых, деградации также подвергаются области мозга, отвечающие за внимание и скорость мышления. Дело опять же в том, что эти зоны практически не работают при просмотре ТВ-программ. Помимо деменции, длительный просмотр телевизора связан с увеличением риска развития болезни Паркинсона и инсульта.

Почему это происходит

Точные механизмы, связывающие просмотр телевизора с ухудшением здоровья мозга, до конца не изучены. Однако ученые предполагают, что помимо отсутствия «тренировок» для мозга причиной может быть малоподвижный образ жизни. Причем, длительное сидение перед экраном приводит не только к снижению физической активности, что негативно сказывается на кровообращении в мозге и общем состоянии здоровья, но и вызывает хроническое воспаление в организме, которое, в свою очередь, негативно влияет на мозг.

Как защититься

Чтобы снизить риск развития деменции и других заболеваний мозга, связанных с просмотром телевизора, рекомендуется:

Ограничить время, проводимое перед экраном. Старайтесь проводить не более 3 часов в день за просмотром телевизора, компьютера или смартфона.

Проявлять физическую активность. Регулярные физические упражнения улучшают кровообращение в мозге и способствуют росту новых нейронов.

Стимулировать мозг. Занимайтесь чтением, решением кроссвордов, изучением иностранных языков и другими видами деятельности, требующими умственных усилий.

Общаться с другими людьми. Социальная активность также способствует улучшению настроения и когнитивных функций.

Результаты исследования подчеркивают важность здорового образа жизни для сохранения здоровья мозга.