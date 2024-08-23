Экстрасенсы и ЦРУ: как американцы получают разведданные

Комментируя те или иные конфликты в мире, мировые СМИ часто ссылаются на данные американской разведки. Причем часто как на априори достоверные. Точность прогнозов в некоторых случаях действительно поражает. Но каким образом сотрудникам ЦРУ и других подобных ведомств удается добиваться таких результатов? Не исключено, что помогает им использование знаний, которые сегодня пока не признаны наукой достоверными.

В 2015 году спецслужбы США рассекретили документы, согласно которым сотрудники разведуправления Пентагона обнаружили сверхспособности у некоторых людей. Произошло это в 1960-е годы. Не остались в стороне еще несколько разведслужб. Все начали самостоятельные программы по изучению паранормальных явлений. Речь шла, прежде всего, о способности видеть события и предметы на расстоянии (дистанционное видение) и о телепатии (общении при помощи мыслей и их чтения).

Надо сказать, что подобными исследованиями занимались активно и в нашей стране. Так, при Минобороны СССР в 1989 году по поручению начальника Генштаба генерала армии Михаила Моисеева было создано специальное подразделение по изучению паранормальных способностей. Оно получило название «Войсковая часть 10003». Руководил им генерал-лейтенант Алексей Савин. В 1997-м в/ч 10003 получила статус управления Генерального штаба, был сформирован штат, состоящий из двух генералов и восьми полковников, которые контролировали деятельность более 120 солидных организаций и ведомств, участвующих в проекте.

Не секрет, что при Борисе Ельцине работал целый штат астрологов и ясновидящих. Многие из них давали многочисленные интервью о своей работе.

В целом все изыскания сложно назвать не научными. Ученые признают, что мы очень многого не знаем о строении окружающего мира.

Скажем, люди всегда знали о существовании гравитации и электричества, так как чувствовали их действие в повседневной жизни. Однако сравнительно недавно гравитационное и электрическое взаимодействие было доказано при помощи математического аппарата.

В XX веке были открыты радиоволны, радиационное воздействие. Кто даст гарантию, что, к примеру, интуитивно ощущаемое правило «не делай зла другому и не получишь в ответ», имеет под собой вполне материальную основу в виде действия невиданных еще полей.

Можно ли сказать, что наука изучила все свойства человеческой психики и изучила все возможности организма?

Если предположить, что паранормальные способности действительно существуют, то логично думать, что первыми их хотят использовать военные и спецслужбы. И кто даст гарантию, что, например, американская разведка не использует данные, полученные особыми способами?

Американский политолог, руководитель исследовательской группы Space research and paranormal investigations Семён Вендров говорит, что разведки очень активно используют необычные способности людей:

— Начало, можно сказать, было положено в 1930-е годы в нацистской Германии. Там была создана организация «Аненербе». Сейчас говорят, что это было некое шарлатанское объединение. Но там серьезно изучали наследие Тибета, пути проникновения в Шамбалу. Помимо этого, у них была женщина Мария Оршич, которая по легенде могла входить в контакт с инопланетным разумом и получила от него чертежи инопланетного летательного аппарата. И якобы по ее наущению в Германии аппарат был построен.

Всё это как бы из разряда слухов. Однако документами «Аненербе» интересовались страны-победители после поражения Германии. Половина документов попала к советским спецслужбам, половина — к американцам. США начали выстраивать собственную политику по отношению к паранормальным явлениям.

Интересно, что бывший член нацистской партии Вернер фон Браун, который занимался космической программой в Америке, верил в паранормальные явления. Он имел доступ к материалам «Ананербе». По некоторым сведениям, курировавший общество Генрих Гиммлер, говорил о своих мистических опытах.

«СП»: Какое развитие это направление получило дальше?

— В США были разные программы. Например, проект «Звездные врата» (Stargate). Недавно в Конгрессе были слушания, и под присягой свидетели этих программ подтвердили наличие этих проектов.

Конечно, многих занимает проблема связи с пришельцами. Я разговаривал с американскими специалистами. Они считают, что на территории СССР было несколько крушений НЛО инопланетного происхождения. Подобные инциденты происходили и на территории США. Однако эти объекты были подброшены как советской стране, так и американцам. То есть инопланетяне могли способствовать паритету двух держав, которые тогда разрабатывали свою ядерную программу.

«СП»: Все ли исследования паранормального можно считать достоверными?

— Ходят слухи, что представители высшей власти России увлекаются магическими практиками. И что есть люди, которые дают свои советы политикам, наподобие Григория Распутина при семье Николая Второго. Лично я считаю это вбросом российских спецслужб. Просто потому, что не верю, будто в Кремль доставляют немытых шаманов, проводящих странные обряды. Таким образом пытаются отвлечь внимание от настоящих исследований.

Я не знаю, какие реальные исследования проводятся в России. Об этом не очень принято говорить. А вот внимания к слухам про шаманов и колдунов много.

«СП»: Подобные госпрограммы притягивают большое количество сумасшедших и разного рода аферистов. Как спецслужбы отделяют вымысел от сведений, которые могут представлять ценность?

— Есть всё-таки фильтры. Людей проверяют на детекторе лжи, они подписывают согласие на предоставление доступа ко всей информации. Участники программ идут на полную открытость, знают о слежке, все условия прописываются в контракте.

«СП»: Но даже искренний человек может наплести любую ерунду.

— В проектах дистанционного видения есть специальные протоколы работы. Есть человек, которого называют «монитор». Он дает задание человеку, предположительно, задание что-то увидеть при помощи сверхспособностей. После этого сверяют полученную информацию с фактами. Так отфильтровываются люди, которые реально что-то могут.

Если же стоит цель реально что-то узнать, то над одной целью всегда работает группа, в ней от 5 до 15 человек. Они наблюдают одну и ту же цель, координаты, состояние. И потом сверяют данные от разных людей. Есть целая методика обработки данных. При этом все понимают, что есть только вероятность.

Однако это всё-таки методология, протокол. А вот колдовство, совещания с шаманами просто невозможны.

«СП»: Как согласуется работа спецслужб с запредельным и неумение анализировать достаточно простые данные из открытых источников? Ведь чем объяснить, что у американцев были большие проблемы после вторжения в Ирак, а два десятилетия пребывания в Афганистане закончились позорным отступлением?

— Ответ очень простой. В США тормозящим фактором демократического развития стал американский военно-промышленный комплекс. Вторжение в Ирак, войну в Афганистане сложно объяснить с точки зрения политической адекватности. Но ВПК должен развиваться. Есть DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), которая разрабатывает секретные виды оружия. Военным надо где-то испытывать свои новые дроны. Если не будет конфликтов, то не будет и развития военной техники. Эта логика во многом присуща и другим странам.

Мое общение с российскими экспертами говорит, что есть свои особенности в РФ. Скажем, дистанционное видение многие называют лженаукой, но при этом стараются получить грант на строительство летающей тарелки.

На самом деле дистанционное видение — один из пластов использования паранормального. Используют, кстати, знания об этом не только спецслужбы. Ищут не только военные объекты, но и пропавших без вести людей.