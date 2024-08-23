Женщина покрыла татуировками почти все свое тело и попала в Книгу Гиннесса

Американка установила необычный рекорд. Она покрыла татуировками 99,98% своего тела. Достижение внесли в Книгу Гиннесса.

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Речь идет о 36-летней Эсперанс Луминеска Фуэрзина из штата Коннектикут. Женщина попала на страницы знаменитого издания за самое большое количество тату на теле среди женщин и за число бодимодификаций.

По словам американки, свою первую татуировку она сделала около 15 лет назад, а первую модификацию – раздвоенный язык – в 2014-м. Также у американки есть множество пирсингов. Несмотря на то, что тело Фуэрзины на 99,98% покрыто тату, на достигнутом она останавливаться не хочет, сообщает агентство UPI.

Весной британец набил 69 татуировок с кроликами и установил мировой рекорд. Первую татуировку мужчина по имени Крейг Эванс сделал в 2009 году. Изобразив кролика второй раз, он решил придерживаться этой темы. В общей сложности британец потратил на татуировки 12 700 долларов и 125 часов.