Тяга к великой литературе вышла боком квартирному вору

Грабитель квартиры в Риме попался в руки полицейских из-за того, что остался на месте преступления почитать книгу автора Джованни Нуччи об эпической поэме Гомера «Илиада», сообщает BBC. По данным журналистов, 38-летний вор Даниэле Ликуори так увлекся чтением, что не услышал, как проснулся хозяин квартиры.

Как установили полицейские, Ликуори проник в чужое жилище и набрал целый пакет дизайнерской одежды. Когда мужчина перешел в другую комнату в поисках «добычи», его внимание привлекла книга Нуччи, в которой он изучает «Илиаду» с точки зрения греческих богов и параллелей с современными реалиями.

За чтением вора и застал хозяин, который поспешил вызвать полицию. Грабитель очнулся, когда правоохранители были уже у апартаментов. Ликуори попытался сбежать, перепрыгнув на соседний балкон, но силовики успели его задержать.

История вызвала громкий резонанс в итальянских СМИ, которые нарекли Ликуори «интеллектуальным грабителем». Узнав о произошедшем, автор той самой книги, Джованни Нуччи решил подарить преступнику экземпляр своей книги.

В первую очередь я хотел бы встретиться с этим человеком, пойманным с поличным, и подарить ему экземпляр своей книги, потому что его наверняка прервали в процессе, а я хотел бы, чтобы он смог дочитать ее до конца, — заявил писатель.

Ранее злоумышленники обворовали кабинеты в Институте катализа имени Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН. Преступники проникли в 15 кабинетов. По предварительной информации, они влезли и в кабинет председателя Сибирского отделения РАН Валентина Пармона. Из сейфов вытащили около 500 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.