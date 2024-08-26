Курорты Ильича. как засекреченный брат вождя создавал всесоюзную здравницу в Крыму

Дмитрий Ильич Ульянов родился 4 (16) августа 1874 г. в Симбирске. В 1883-1887-м учился в тамошней гимназии, потом продолжил обучение в Казанской, а с 1889 г. – в Самарской. Окончив гимназию, поступил на медицинский факультет Московского университета. Вступил в нелегальный марксистский кружок «Рабочий союз». В 1898-м впервые арестован, 9 месяцев провёл в Таганской тюрьме, далее – ссылка в Тулу. Закончить медицинское образование удалось лишь в 1901 г. в Дерптском (Юрьевском) университете.

© Дмитрий Ильич Ульянов, Севастополь. 1914−1916 гг.

В 1903-1911-м совмещал революционную деятельность с работой врача. Тула, Киев, Симбирск (в Революцию 1905-1907 годов), Серпуховский уезд Московской губернии... Трижды подвергался арестам.

В начале 1911-го сослан жандармами в Крым. 12 апреля прибыл в Симферополь. Жандармский полковник Плысковский, отправляя Ульянова в Крым, предварительно удостоверился, что там разгромлены все большевистские организации, и понадеялся, что тёплое море, превосходное крымское вино и местные красавицы отвлекут ссыльного от марксистских идей.

Чаяния полковника отчасти сбылись. Дмитрий Ильич на всю жизнь полюбил крымское марочное вино, и подруги у него менялись регулярно. А особых достижений Ульянова на революционной стезе не зафиксировано, хотя советские историки утверждали, что он вёл на полуострове активную пропаганду.

В Крыму вакансия санитарного врача была только в Феодосии. Туда и направился Дмитрий Ильич. В мае 1913-го в Коктебеле он познакомился с поэтом Максимилианом Волошиным, с которым периодически встречался до 1921 года.

Когда Россия вступила в Первую мировую, Дмитрия Ильича мобилизовали и назначили старшим ординатором в Севастопольский крепостной госпиталь. «На днях еду туда, - писал Дмитрий Ильич матери, - купил уже сапоги со шпорами, шью мундир и шинель, покупаю шапку и т. д. и завтра буду совсем военным человеком».

За усердную службу Ульянов был произведён в капитаны и награждён орденом св. Анны.

В марте-апреле 1917-го во всех городах Крыма возникли Советы рабочих и солдатских депутатов. Но заправляли в них эсеры и меньшевики. В итоге Советы поддерживали Временное правительство.

По служебным делам капитана Ульянова систематически направляли в Евпаторию в открытый по приказу министра юстиции Керенского санаторий «Дом политзаключённых». Там он познакомился с красивой 28-летней девушкой, ухитрившейся пробыть на каторге уже 10 лет. Звали её Фанни Каплан. Начался роман.

Да как это могло быть? Ведь в декабре 1916-го Ульянов женился на уроженке Севастополя Александре Карповой. А в 1917-м у Дмитрия Ильича в Севастополе родился сын Виктор от медсестры Евдокии Червяковой.

А что делать? Время такое – революционное, матросская буза, эсеры и меньшевики пакостят всячески. А тут ещё мускаты и кокуры.

Дмитрий Ильич водил Каплан в евпаторийские рестораны, кофейни и винные погребки. Кроме того, влюбленные смотрели спектакли в театральной студии Леопольда Сулержицкого, одного из ближайших последователей Станиславского.

Ульянов выхлопотал для Каплан направление к крупнейшему специалисту-окулисту того времени доктору Гиршману. В его клинике в Харькове Фанни сделали успешную операцию.

И быть бы Каплан снохой вождя, пожизненно читать лекции пионерам и комсомольцам. Увы, кто-то из эсеров уговорил её уехать в Москву. Деталей найти не удалось, дело очень тёмное.

В конце 1917-го две антисоветские организации создали объединенный «Крымский штаб» – вооруженные отряды контрреволюции. Он располагал значительными силами – его поддерживал мусульманский корпус и 200 тыс. бывших офицеров царской армии. Откуда столько?

С начала 1915-го на полуостров хлынули лечиться десятки тысяч раненых офицеров и симулянтов. К солнышку поближе и от окопов подальше.

В марте 1918-го на губернском съезде Советов была создана Советская республика Таврида. Дмитрий Ильич возглавил в ее правительстве наркомат здравоохранения. Новые обязанности заставили переехать в Симферополь – столицу республики.

Увы, 22 апреля 1918-го в Симферополь вошли кайзеровские войска. Ульянову пришлось скрываться в Евпатории. В ноябре 1918-го в Германии произошла революция, и германские советские войска покинули Крым. Именно советские, поскольку каждым батальоном управлял солдатский Совет.

4 апреля 1919 г. в Евпатории был создан Ревком. Заместителем председателя стал товарищ Андрей – Дмитрий Ульянов. Ревком возглавил вооружённое восстание, и 7 апреля, за четверо суток до вступления в город Красной Армии, взял власть в свои руки.

Областная партийная конференция, которая 28 апреля 1919 г. открылась в Симферополе, одобрила решение ЦК РКП(б) об образовании Крымской Советской Социалистической Республики.

В состав правительства вошёл Дмитрий Ульянов, назначенный по его просьбе не председателем, а заместителем председателя Совета Народных Комиссаров, хотя с первого и до последнего дня КССР Дмитрию Ильичу пришлось исполнять обязанности предсовнаркома. Москва так и не прислала «более сильной кандидатуры». Ульянов был назначен также на пост наркома здравоохранения.

Теперь вернёмся назад. 11 апреля 1919 г. красные без боя заняли Евпаторию и Симферополь. Из Симферополя один батальон красных двинулся через перевал на Алушту и Ялту, которые 13 апреля были взяты без боя. А 3-й Таврический полк и два батальона 4-го Заднепровского полка под командованием Сергея Петриковского (Петренко) двинулись на Севастополь.

Интервенты, подавляющее большинство которых составляли французы, не могли и не желали воевать с большевиками из-за Севастополя. А командование интервентов не имело возможности быстро эвакуироваться. Не была завершена погрузка награбленного, а главное, не был выведен из дока линейный корабль «Мирабо» водоизмещением 20 тыс. тонн.

Но комбриг Петриковский без санкции Реввоенсовета инкогнито отправляется в Севастополь и заключает сделку с французским вице-адмиралом Аметом. А в ночь на 20 апреля в Севастополе восстал французский флот. Начни Петриковский наступление, Севастополь был бы взят за сутки-двое. В случае перехода на сторону большевиков трёх французских линкоров «Франц», «Жан Бар» и «Вернье», не считая «Мирабо», стоявшего в доке, ситуация на Чёрном море кардинально изменилась бы. Да и неизвестно, как пошли бы события в самой Франции, охваченной забастовками.

Правда, адмирал Амет заплатил за перемирие Петриковскому «24 тыс. золотом и всё золото, вынутое из казначейских ящиков Симферополя, 9 мешков серебра, 10 тыс. руб.» медной монетой. Куда делись оные деньги, установить мне не удалось.

Через месяц по приказу председателя Реввоенсовета Троцкого Петриковский был арестован. И тогда зампред СНК КССР отправил слёзное письмо председателю Совнаркома Ульянову-Ленину. Мол, Петриковский – великий полководец, и по-другому поступить не мог. Владимир Ильич нажал на Льва Давыдовича, и Петриковского освободили.

К концу июня 1919-го Добровольческой армии удалось захватить Крым. Крымская Советская Республика пала, просуществовав всего 75 дней. Однако 24 июня Дмитрий Ильич на последнем поезде проскочил Перекоп и прибыл в Киев. А уже 8 июля был в Москве.

В начале февраля 1920-го Дмитрий Ильич приехал в Харьков, где вместе с другими членами Крымского обкома партии вёл напряженную организаторскую работу по развёртыванию подпольной и партизанской борьбы на полуострове. После изгнания Врангеля, 16 ноября 1920-го в Симферополь прибыл член Крымского обкома РКП(б) и ревкома товарищ Ульянов. Жить ему пришлось в товарном вагоне, спал на нарах по 3-4 часа в сутки.

С 1991 г. в РФ стало модно писать о «большевистском терроре в Крыму». Якобы было казнено 100 тыс. (по другим «сведениям», 150 тыс.) офицеров. На самом деле по приговорам ревкома было расстреляно 6-8 (максимум) тысяч человек. Причём, главными «расстрельщиками» стали ярые троцкисты Пятаков, Бела Кун, Гавен, Реденс, Михельсон. Землячка (Розалия Залкинд) была просто психически больной женщиной.

А член ревкома Ульянов на каждом прошении о помиловании арестованного ставил одну и ту же резолюцию: «Освободить».

Бела Кун и Землячка рвали и метали. Они давно бы шлёпнули Ульянова, если бы не его отчество – Ильич. Зато сколько доносов на него члены ревкома накатали! В конце концов, ЦК отозвал из Крыма всю расстрельную команду и бедного Митю.

Да, действительно, Дмитрий Ильич потреблял и изрядно крымские марочные вина. Да и в амурных делах отличился. Тем не менее, он сделал фантастически много для превращения Крыма во всесоюзную здравницу.

В 1921 г. начало функционировать Центральное управление курортами Крыма (ЦУКК). В бывших дворцах, особняках и дачах стали обустраивать санатории для рабочих и крестьян. К лету 1921-го в Крыму открылось 18 здравниц на 2400 мест.

Даже историки-антикоммунисты признают, что Дмитрий Ильич прилагал все силы, чтобы в Крым на отдых ехали простые рабочие и крестьяне, а не номенклатурные работники и примкнувшие к ним жулики.

11 февраля 1921 г. Д.И. Ульянов опубликовал в газете «Правда» программную статью, где объявил, явно имея в виду кого-то конкретно, что «…в пролетарской здравнице не будет места цирюльникам, уже пытавшимся проскочить на крымские курорты всяческими способами и под разными предлогами…».

И в Севастополе, и позже в Москве Дмитрий Ильич категорически требовал прекратить посылку в Крым на руководство бюрократов и головотяпов. А использовать вместо них компетентных местных специалистов. Заветы Ильича актуальны и в наше время!