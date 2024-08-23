Какая любовница Сталина называла его «чудак Иосиф»

Иосиф Сталин был женат дважды. При этом его первый брак закончился не разводом, а смертью супруги. Также у советского политика было множество любовниц, среди которых — Пелагея Ануфриева. Ей разрешалось называть своего возлюбленного «Чудак Иосиф».

В период с 1909 по 1911 годы Сталин дважды был в ссылке в Вологодской губернии. Там он и познакомился с Пелагеей (Полиной) Георгиевной Ануфриевой. 23-летняя девушка была среднего роста, с тёмными густыми волосами и стройной фигурой. Её отцом был богатый сольвычегодский крестьянин. Девушка училась в Тотемской гимназии, проживала в Тотьме и часто гостила у некого Петра Чижикова, с которым дружил и Сталин. Собственно, так будущий вождь и познакомился с Пелагеей.

Кстати, изначально Иосиф Виссарионович узнал Ануфриеву под прозвищем. За то, что она одевалась в «чёрный полусак, модную юбку, чёрную спереди, красную сзади, шляпу с чёрной отделкой», девушку прозвали Нарядной.

Из полицейских донесений можно сложить целостную картину отношений Сталина и Нарядной. В документах сохранилась информация о том, где гуляли влюблённые, сколько времени проводили вместе наедине в съёмной квартире в Вологде, где обедали. Кроме того, обращаясь друг к другу, они использовали придуманные ласковые прозвища. Так, Сталин называл Пелагею Полей, а та в свою очередь звала возлюбленного «чудак Иосиф».

Перед тем как расстаться навсегда, Сталин подарил любовнице книгу «Очерки западноевропейской литературы». На первой странице издания он вывел аккуратным почерком: «Умной, скверной Поле от чудака Иосифа».

После 1911 года Пелагея и Иосиф никогда больше не встречались, но продолжали переписываться. По мнению некоторых историков, Ануфриева считала недостойным эксплуатировать чувства в чьих-либо интересах, а поэтому никогда не обращалась к Сталину за помощью даже после того, как он стал лидером страны. Правда, однажды она рассказала Иосифу, что её сына, студента Ленинградского железнодорожного института, лишили стипендии как «врага народа». Видимо, Сталин решил проявить инициативу. Денежные выплаты парень продолжил получать.

Избежала экс-любовница вождя и репрессий. Ей даже удалось пережить Сталина на два года. Скончалась Поля в 1955 году.