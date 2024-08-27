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«Бунина в номер тащил на себе Шаляпин». Какими были дореволюционные рестораны Москвы и кто там гулял

Москва и сразу после революции славилась тем, что в ней, как в Греции, все есть. Что уж говорить про царские времена! В XIX и начале ХХ века в городе работало больше сотни рестораций и трактиров, а среди отдыхающей за ужином публики можно было встретить и Чехова, и Бунина, и Шаляпина, и других людей, которым суждено было стать русскими классиками. Что подавали в знаменитых московских ресторанах и какие события происходили в их залах? «Мослента» окунулась в давно ушедшую эпоху с помощью вышедшей недавно книги культуролога и коллекционера Натальи Титовой «Москва — вкусы прошлого».

Какой была ресторанная Москва до революции
© Фрагмент картины В. Маковского «В трактире»

Суп-пюре из перепелок

Книга — своеобразный путеводитель по ресторанам Белокаменной XIX — начала XX века. Благодаря ему можно мысленно побывать в «Эрмитаже», «Славянском базаре», заглянуть в «Яр» и «Прагу», а также в ныне забытые, а прежде популярные ресторации — «Новый Петергоф» на Моховой, «Альпийская роза» на Пушечной, «Мавритания» в Петровско-Разумовском, «Дессау» на Лубянке, «Мартьяныч» в Верхних торговых рядах…

До 60-х годов XIX столетия в Москве не было ни одного ресторана, который выделялся бы европейским комфортом, безукоризненной чистотой, богатством сервировки и кухней, готовой удовлетворить любой утонченный вкус.

Начало новой гастрономической эпохи ознаменовал ресторан Оливье, который быстро вошел в моду. Там официанты предлагали суп-пюре из перепелок, лангеты, трюфели, консоме, стерлядь, roast-beef, расстегаи с налимьими печенками и, конечно, знаменитый салат заезжего француза. У гурманов даже появилось выражение: «Побывать в Москве и не посетить “Эрмитаж” — это все равно что приехать в Рим и не увидеть папу».

© Фото: pastvu.com

«Эрмитаж» — ресторан и гостиница, основанные французским кулинаром Оливье и московским купцом Пеговым

Однако вскоре у Оливье появились конкуренты, число которых быстро росло. В Белокаменной, бывшей в ту пору значительно меньше, чем нынче, перед Первой мировой работало более 120 ресторанов. Это не считая множества трактиров, кабаков, чайных, кафе. Дореволюционная Москва была хлебосольным, благодатным городом: за сущие копейки можно было наесться вдоволь. А если водились денежки, едоки, согласно пословице, были сыты, пьяны и нос в табаке.

Артисты из «Артистического»

В «Татарский ресторан» на Петровских линиях заглядывал Антон Чехов, хотя там, по словам Владимира Гиляровского, кормили «очень дешево и очень скверно». Чехов бывал там с приятелями и пил пиво. Кстати, этот напиток он очень жаловал.

Журналист и писатель Александр Амфитеатров вспоминал: «Были мы в бильярдной Татарского ресторана… Антон Павлович играл средне, Пассек хорошо, Курепин художественно…»

Партнерами Чехова были юрист и журналист.

В том же здании позже располагался Театр миниатюр, в котором выступал Александр Вертинский. Это, кажется, все, что осталось от «Татарского ресторана».

Кафе в Камергерском переулке, открытое на излете XIX века, было прибежищем интеллектуальной публики. Впрочем, после обильных возлияний ее представители уходили отсюда не в лучшем виде.

Кафе располагалось в двух шагах от МХАТа и уже в советское время было названо «Артистическим». Знаменитые лицедеи Художественного приходили сюда расслабиться после спектаклей. В частности, бывали чуть ли не ежевечерне Павел Массальский и Владимир Белокуров. Рассказывали, что другая звезда театра, Алексей Грибов, в «Артистическом» ублажал себя коньяком прямо в гриме Ленина.

© Картина Бориса Кустодиева «Половой»

Игорь Курукин и Елена Никулина в книге «Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного до Бориса Ельцина» писали: «Племяннице поэта В. Ф. Ходасевича запомнилось посещение ресторана Степана Крынкина на Воробьевых горах:

“Это было знаменитое место. Там можно было, правда, дорого, но хорошо поесть. Знаменитые были там раки — таких огромных я больше никогда нигде не видела. Выпивали там тоже лихо. Слушали хоры русские, украинские и цыганские. Были и закрытые помещения, и огромная длинная открытая терраса, подвешенная на деревянных кронштейнах-балках, прямо над обрывом. На ней стояли в несколько рядов столики. Очень интересно было сверху смотреть на всю Москву…”»

Как поэт у писателя пальто украл

«Нам трактир дороже всего!» — говорил герой пьесы Александра Островского «Лес» Аркашка Счастливцев. В Москве этих истинно русских заведений была тьма-тьмущая. Самые известные — Турина, Бубнова, Тестова. Особенно популярен был последний, располагавшийся неподалеку от места, где сейчас стоит гостиница «Москва».

Что подавали у Тестова, можно судить по отчету Гиляровского, поведавшего о вкусах миллионера Ивана Чижова:

«Меню его было таково: порция холодной белуги или осетрины с хреном, икра, две тарелки ракового супа или селянки из почек с двумя расстегаями, а потом жареный поросенок, телятина или рыбное — смотря по сезону. Затем на третье неизменно сковорода гурьевской каши… При этом пил красное и белое вино, а подремав с полчаса, уезжал домой спать, чтобы с восьми часов вечера быть в Купеческом клубе, есть целый вечер по особому заказу уже с большой компанией и выпить шампанского.…»

Между прочим, этот обжора, по словам Гиляровского, благополучно дожил до преклонных лет. Диетологи, ратующие за умеренность в еде и напитках, что вы скажете по поводу этого феномена?..

Автор «Очерков московской жизни» Петр Вистенгоф выделял «знаменитый Троицкий трактир, посещаемый всеми сословиями города и имеющий всегда огромное число посетителей. Во время великого поста люди высшего общества не стыдятся приезжать сюда обедать, потому что здесь вы найдете лучшую рыбу, свежую икру и все, что только можете вздумать роскошного для постного русского стола».

© Репродукция ТАСС

1870-е годы. Российская империя. Отдыхающие в трактире за столом с самоваром. Снимок сделан российским художником и фотографом, британским подданным Вильямом Карриком

Современниками был запечатлен трактир при Большой Московской гостинице, который владел купец Сергей Карзинкин. Здесь было всегда оживленно, да и не драли за угощение три шкуры. Бывали в трактире знаменитости — Александр Куприн, Петр Чайковский, меценат Алексей Бахрушин.

Однажды в трактире читал стихи Константин Бальмонт. Уже в ночи опьяненный вином и собой поэт пошел в гардеробную и попытался влезть в пальто. Но его остановил протестующий возглас швейцара: «Позвольте, господин, но это не ваше, а Антона Павловича Чехова!..»

Как-то заявился в Большой Московский Федор Шаляпин. Певец был в ударе, пел и пил до рассвета, а потом вздумал тащить на закорках захмелевшего Ивана Бунина в его номер. Писатель усмехался: «Не забывай, что живу я на пятом этаже и не так мал».

Но Шаляпин был крепкого сложения и сдюжил. А может, еще и пари с кем-то выиграл. Но история на сей счет молчит. Как рыба, как свежая осетрина…

© Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Ресторан для членов Ассоциации литературы и искусств, Россия, 1910-е годы. Найдено в коллекции Российского государственного архива кинофотодокументов

Классики — помеха для диеты

Писатель и журналист Булгарин писал:

«Русская ресторация — предмет безначальный и бесконечный для плодовитого пера… особый мир, который едва ли можно изобразить в десяти поэмах…»

Ваша правда, Фаддей Венедиктович! Многие литераторы — Александр Пушкин, Иван Крылов, Николай Гоголь, Иван Тургенев, Александр Островский и другие — писали о застольях ярко, колоритно.

Слог их еще и радостный, ибо трапеза, приготовленная со вкусом и знанием дела, — не только пир для желудка, но и восторженный гимн души.

Держать под рукой тома, воспевающие гурманство, небезопасно: во время чтения, если пуст холодильник, запросто можно проглотить и салфетку.

…Намедни автор решил отдохнуть в компании с Львом Николаевичем Толстым. Стал листать «Анну Каренину» и тут же наткнулся на сцену в ресторане: «…Ну, так дай ты нам, братец ты мой, устриц два, или мало — три десятка, суп с кореньями… Потом тюрбо под густым соусом, потом… ростбифу; да смотри, чтобы хорош был. Да каплунов, что ли, ну и консервов….»

Только вам, господа, строго по секрету: недавно сел на диету и классиков в руки не беру. Боюсь не выдержу, съем лишнего…

Истории
Владимир Гиляровский
Константин Бальмонт
Игорь Курукин
Алексей Грибов
Владимир Белокуров
Александр Амфитеатров
Анна Каренина
Павел Массальский
Александр Вертинский
Николай Гоголь
Федор Шаляпин
Александр Куприн
Иван Крылов
Наталья Титова
Иван Бунин
Александр Островский
Петр Чайковский
Антон Чехов
Лев Толстой
Эрмитаж
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