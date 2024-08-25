В небе над Россией взорвали два самолета. Кто устроил теракт, унесший жизни 89 человек

20 лет назад, в ночь на 25 августа 2004 года, в небе над Россией взорвались два самолета, вылетевшие из столичного аэропорта Домодедово. Бомбы привели в действие чеченские террористки-смертницы, которых по страшному стечению обстоятельств милиционеры даже не досмотрели при входе в аэропорт. На борту обоих самолетов, Ту-134 и Ту-154, не выжил никто — теракт унес жизни 89 пассажиров и членов экипажа. Трагедия стала единственным случаем в истории российской авиации, когда сразу два самолета почти одновременно потерпели катастрофу, не сталкиваясь друг с другом. Историю тех событий вспомнила «Лента.ру».

24 августа 2004 года, столичный аэропорт Домодедово. Около 21:35 в Сочи вылетает самолет Ту-154 авиакомпании «Сибирь» — на его борту находятся 46 человек. Час спустя, в 22:30, из Домодедово в Волгоград вылетает Ту-134 авиакомпании «Волга-Авиаэкспресс», на борту которого 43 человека.

Около 23:00, спустя 1,5 часа после взлета, Ту-154, находящийся на высоте 12 километров, подает сигнал SOS — и пропадает с радаров. Секунды спустя то же самое происходит и с Ту-134, который находится на высоте восемь километров. Оба борта больше не выходят на связь с диспетчерами, а в районы, откуда поступили сигналы бедствия, срочно выдвигаются поисковые группы.

***

Обломки Ту-134 были обнаружены около двух часов ночи 25 августа, в двух километрах севернее села Бучалки Кимовского района Тульской области. Первыми поисковики нашли обгоревшие фрагменты носа и крыльев самолета, а позже в 700 метрах — хвостовую часть посреди болота. Мелкие фрагменты корпуса и и багаж пассажиров разбросало в радиусе трех километров.

Фрагменты Ту-154 нашли в районе поселка Глубокий Каменского района Ростовской области: хвостовая часть упала в поле, а фюзеляж кабины пилотов и крылья обнаружили в овраге, находящемся на несколько километров дальше. Когда из-за взрыва у самолета оторвало хвост и в салоне произошла разгерметизация, оттуда выбросило несколько рядов кресел с пассажирами.

"В 6:15 утра я вышел покормить скотину. Увидел разбросанную кучу навоза, на которой лежала секция из трех пассажирских кресел. В двух были люди — женщина лет 35, светловолосая, рядом с ней девочка лет семи в одном носке и футболке. У нее на шее был золотой крестик. Оля, закричал я жене, звони скорее в милицию — нам людей из самолета выкинули!" Юрий Бодрин, житель поселка Крутая Горка (Ростовская область)

Сотрудники экстренных служб, осмотревшие места падения обломков обоих самолетов, сразу поняли: спасать уже некого. О гибели 89 человек с двух бортов вся страна узнала утром 25 августа — тогда же началось расследование. Версию об ошибке пилотов быстро исключили: за штурвалами находились настоящие профессионалы.

В частности, Ту-154 управлял 48-летний военный пилот первого класса Михаил Гурьев.

"Отец был пилотом министра обороны России. Возил высшее военное руководство. Выполнял рейсы в Афганистан, когда там были военные действия, в Чечню".Из воспоминаний Татьяны, дочери Михаила Гурьева

Уже на следствии выяснилось, что Гурьев, понимавший, что катастрофа неминуема, успел увести падавший Ту-154 подальше от населенных пунктов. Пролить свет на последние секунды жизни пилотов самолета помогла расшифровка бортовых самописцев.

Расшифровка бортовых самописцев Ту-154 — переговоры пилотов: 22:54:10,6. Прощайте... 22:54:28,4. Давай, давай штурвал от себя. 22:54:31,7. Штурвал от себя. 22:54:56,8. Господи! 22:55:01,6. Нет, нет, не здесь, не здесь. 22:55:07,5. Ну на себя бери! 22:55:08,8. На себя? 22:55:09,8. На себя! 22:55:10,3. Давай! 22:55:12,5. Ты здесь? 22:55:14,8. Уходи. 22:55:16,7. Где мы? Где мы сейчас упадем? 22:55:19. А-а-а! 22:55:20,3. На себя! 22:55:23,7. Прекращение записи.

«Это был теракт»

Пилотом второго самолета, потерпевшего катастрофу, был 44-летний гендиректор авиакомпании «Волга-Авиакэкспресс» Юрий Баичкин. Он окончил летное училище с красным дипломом и налетал более шести тысяч часов, причем в самую разную погоду.

Он был асом, который сажал самолет даже на одном двигателе в туман. Это был летчик от Бога. Поэтому, когда мне позвонили ночью 24 августа и сказали, что он погиб, я сразу заявила сотрудникам ФСБ: «Это был теракт». Они спросили: «Откуда вы знаете?» Я ответила: «В любой другой ситуации он посадил бы самолет» из воспоминаний Татьяны, вдовы Юрия Баичкина

Следствие выяснило: после того как у Ту-134 оторвало хвост, Баичкин до последнего пытался посадить самолет, но в конце концов у пилота произошел инсульт из-за разгерметизации салона. Между тем для того, чтобы понять, что произошло на борту, специалисты одну за другой проверяли самые разные версии.

По очереди были опровергнуты теории о неисправности разбившихся самолетов, некачественном топливе и потере управления из-за плохих погодных условий. Большой радиус обнаружения обломков заставил специалистов сделать вывод о том, что самолеты взорвались в воздухе.

Версия о теракте окончательно вышла на первое место, когда при обследовании обломков Ту-154 и Ту-134 эксперты нашли следы взрывчатого вещества гексогена. Причем содержащие его самодельные взрывные устройства (СВУ) привели в действие в хвостовых частях самолетов, где у них располагались турбины двигателей.

Из экспертного заключения по делу о терактах в самолетах: "Разрушения начались от нерасчетной нагрузки, действовавшей изнутри фюзеляжа и представлявшей собой ударное воздействие взрывного характера в районе правых бортов самолетов. Дальнейшие разрушения элементов конструкции происходили под действием возникших перегрузок и скоростного напора в условиях разгерметизации гермокабины с отделением хвостовых частей самолетов. В течение 2-3 секунд после начала возникновения аварийной ситуации произошло нарушение кинематической связи в проводке управления рулем высоты и рулем направления и повреждение хвостовой части самолетов".

След «Черных вдов»

Вычислить террористок-смертниц следствие смогло довольно быстро: лишь их тела среди всех жертв обоих катастроф разорвало на куски. Бомбу на борту Ту-134 привела в действие 30-летняя уроженка чеченского поселка Киров-Юрт Аминат Нагаева. Она росла в многодетной семье, среди четырех сестер и трех братьев.

Один из них в начале 2000-х годов был задержан российскими спецслужбами по подозрению в связях с терроризмом — не исключено, что Нагаева хотела отомстить за него. Второй смертницей, взорвавшей СВУ на борту Ту-154, оказалась 37-летняя уроженка Шалинского района Чечни Сацита Джебирханова.

"Тихая она была и очень послушная — из дома никуда не выходила, ни с кем не общалась. Когда училась в школе-восьмилетке, ни с кем и никак [не встречалась — «прим. Ленты.ру»]. Строгая была". Из воспоминаний Миланы, сестры Сациты Джебирхановой

При этом муж Джебирхановой пропал без вести — с большой долей вероятности он мог быть чеченским боевиком, уничтоженным федеральными силами. В таком случае Джебирханова вполне могла вступить в батальон смертниц «Черные вдовы», созданный лидером чеченских боевиков Шамилем Басаевым.

Сам Басаев действительно взял на себя ответственность за организацию терактов в самолетах, хотя первым это сделало египетское боевое подразделение запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида». Сообщение полевого командира на сайте чеченских сепаратистов появилось почти через месяц после теракта — 17 сентября 2004 года.

Басаев утверждал, что он потратил на подготовку к преступлению четыре тысячи долларов. При этом, по словам полевого командира, он якобы не ожидал, что самолеты взорвутся — террористки при помощи СВУ должны были лишь захватить их и удерживать в воздухе, тем самым добиваясь вывода федеральных войск из Чечни.

Спустя некоторое время следователям по крупицам удалось восстановить картину того, как был подготовлен теракт. Как оказалось, Нагаева и Джебирханова жили в Грозном, были подругами и вместе торговали детскими товарами на Центральном рынке города.

По словам родственников, незадолго до трагедии женщины поехали в Баку за товарами к 1 сентября

Однако, добрались они лишь до Хасавюрта, а затем резко изменили маршрут — взяли такси и отправились сначала в Махачкалу, а затем в Москву. К слову, бытовала версия, что Нагаева и Джебирханова на самом деле поехали в Баку, но по пути с ними расправились, а их документы позже использовали настоящие и подготовленные террористки.

Следствием установлено, что жительницы Грозного Аминат Нагаева и Сацита Джебирханова прибыли в столичный аэропорт Домодедово рейсом из Махачкалы в 19:45 24 августа Владимир Устинов в 2004 году — генпрокурор России

«Террористка спокойно прошла в самолет»

В аэропорту Домодедово Нагаева и Джебирханова сразу привлекли к себе внимание сотрудников линейного отдела милиции, которые передали чеченок оперуполномоченному по борьбе с терроризмом Михаилу Артамонову. Но тот ограничился лишь беглой проверкой документов, а досматривать подозрительных женщин не стал.

Когда Артамонов отпустил их, Нагаева и Джебирханова обратились к сотруднику аэропорта Армену Арутюняну, который приторговывал авиабилетами. За билет в Волгоград Нагаева заплатила спекулянту 170 долларов. А Джебирханова за полет в Сочи отдала две тысячи рублей, хотя вполне могла остаться в аэропорту.

Все дело в том, что в тот момент продажа билетов на рейс, который выполнял Ту-154 авиакомпании «Сибирь», уже закончилась. Но Арутюнян пошел на хитрость: он оформил женщине билет на следующий день, а затем при помощи представителя авиакомпании Николая Коренкова за тысячу рублей перебил его на 24 августа.

"Сотрудник авиакомпании написал на билете: «Принять к перевозке на рейс 1047 24 августа 2004 года». После этого террористка спокойно прошла в самолет". Владимир Устинов в 2004 году — генпрокурор России

Зону досмотра террористки прошли без готовых СВУ. По одним данным, компоненты бомб были спрятаны отдельно друг от друга в их ручной клади. По другой версии, все детали были закреплены на телах смертниц, причем в качестве детонаторов использовались неметаллические взрыватели, на которые не среагировали рамки металлодетекторов.

Пройдя досмотр, женщины отправились к своим выходам на посадку. Джебирханова успела сесть в самолет буквально за пару минут до окончания посадки и заняла место в хвосте. Самолет Нагаевой вылетал лишь час спустя, поэтому она спокойно вошла в салон и также села на одном из последних рядов.

В условленное время, ближе к 23:00, террористки отправились в туалеты, где собрали свои бомбы. Следователи выдвигали версию, что взорвать СВУ могли прямо там — следы гексогена нашли в обшивке уборных. Но позже это предположение опровергли: на креслах шахидок обнаружили огромные выжженные дыры — они активировали бомбы на своих местах.

Первый взрыв мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте прогремел на Ту-154 в 22:53, а спустя минуту СВУ схожей мощности сработало на Ту-134.

Катастрофическая ситуация возникла на крейсерских эшелонах полета (12 100 метров для Ту-154 и 8100 метров для Ту-134) практически одновременно и неожиданно для экипажей. В этих условиях экипажи не имели возможности благополучно завершить полет из материалов уголовного дела

«Они никогда так не прощались»

В страшных терактах, совершенных в небе над Россией 20 лет назад, погибли 89 человек из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Тюмени, Волгограда, Омска, Новосибирска, Барнаула, Краснодарского края, Твери, Ростова-на-Дону и Перми. Семьи погибших получили страховые выплаты и региональную финансовую помощь.

Кроме того, им дополнительно выделили по 100 тысяч рублей из резервного фонда правительства. После идентификации всех останков их предали земле. Четверо бортпроводников Ту-154 упокоились в родном Барнауле. Среди них была 41-летняя Ольга Быковская, чей маленький сын словно предчувствовал грядущую трагедию.

"Мы на даче отдыхали с внуком, Оля к нам приехала перед рейсом. И вот ей уже обратно надо, а он ее не отпускает, бросается за ней вслед — никогда они так не прощались. А потом он залез на крышу, долго смотрел в небо и вдруг спросил: «Деда, что будет, если самолет взорвется? Люди и чемоданы полетят оттуда кувырком?»". Из воспоминаний Сергея, отца Ольги Быковской

Около могил стюардов установили белый обелиск в виде надломившегося крыла самолета, на котором красным цветом написан год трагедии — 2004. Проводить в последний путь их коллег, членов экипажа Ту-134, пришло множество волгоградцев, которые устилали дорогу перед траурным кортежем живыми цветами.

Пилотов и бортпроводников похоронили в общей могиле на Центральном (Дмитровском) кладбище Волгограда.

"Помню, что было незадолго до [теракта]. Мы праздновали День воздушного флота на острове. И во время праздника он закопал себя в землю. Я ему тогда сказала: «Юра, что за мальчишество?» А он мне ответил: «Мне тут — в земле — хорошо, не знаешь как»". Из воспоминаний Татьяны, вдовы Юрия Баичкина

Вердикт для оперативника

Как выяснилось в ходе следствия, на роковой рейс Ту-154 попали не все, кто купил на него билеты: шестерых пассажиров сняли из-за опоздания — именно это стечение обстоятельств спасло им жизни. По итогам расследования к ответственности по делу о взрывах в самолетах привлекли трех человек.

Армен Арутюнян и Николай Коренков, которые помогли террористкам купить авиабилеты, получили по 1,5 года лишения свободы. Строже всего наказали оперативника Михаила Артамонова, который не стал досматривать смертниц: он получил семь лет лишения свободы, но позже этот срок был сокращен на один год.

После терактов 24 августа в России ужесточили правила воздушной безопасности. На должности авиационных сотрудников запретили принимать людей с непогашенными или неснятыми судимостями за совершение умышленных преступлений, а к охране аэропортов стали привлекать вневедомственную охрану.

Кроме того, милиционеры получили право осуществлять предполетный досмотр наряду с сотрудниками аэропортов и сопровождать в случае необходимости рейсы.

Данные пассажиров перед полетами в обязательном порядке стали проверять по базе данных МВД «Розыск-магистраль»

Год спустя после терактов на месте катастрофы Ту-134 в Тульской области установили монумент в виде расколотого куба. Он стоит на черном постаменте с выгравированными на нем данными погибших. В память об экипаже и пассажирах рейса Москва — Волгоград возле памятника высадили березовую аллею.

А в 2007 году мемориал появился и на месте крушения Ту-154 в Ростовской области: это камень с плитой, на которой выгравирована цитата всемирно известной писательницы Евы Хоффман.

"Исчезнувшие не исчезают совсем — они продолжают жить в нашей совести. Нераскрытые преступления не растворяются в вечности — они остаются там, где совершились, и довлеют над обществом, которое их совершило". Ева Хоффман, писательница

***

24 августа 2004 года вместе с Аминат Нагаевой и Сацитой Джебирхановой из Махачкалы в Москву прибыли еще две террористки — 27-летняя сестра Аминат Роза Нагаева и соседка Джебирхановой Марьям Табурова. После взрывов самолетов их объявили в розыск, но задержать смертниц по горячим следам не удалось. Они нашлись неделю спустя: Нагаева и Табурова оказались среди боевиков, которые утром 1 сентября 2004 года захватили школу №1 в Беслане и по вине которых погибли 186 детей.