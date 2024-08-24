Народные приметы на 25 августа 2024 года: что нельзя делать в этот день

Существует поверье, что в этот день домовой любит проказничать на поветях - нежилых постройках, расположенных сзади над хлевом. Хозяева окуривали повети ладаном и кропили святой водой. На чердак в этот день старались не ходить, чтобы не потревожить домового.

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С 25 августа по 10 сентября возможны первые ранние заморозки. Поэтому из сундуков доставали теплую одежду. Помещения для скота тоже утепляли: конопатили щели, выстилали пол соломой.

Крестьяне занимались посевом озимых, приводили в порядок хозяйственные помещения. Все оборудование, которое использовали для летних полевых работ, ремонтировали и прятали до следующего года.

К этому дню поспевает черемуха. Из нее готовили варенье, компоты, настойки, начинку для пирога.

Девушке, желающей поскорее выйти замуж, на Фотия нужно в церковь сходить и помолиться святому, а чтобы во сне узнать, кто будет ее супругом, под подушку вечером положить белый носовой платок.

25 августа не стоит ходить на чердак. По старинным представлениям, домовой обустраивает здесь место для зимовки, идет активная работа, подготовка к холодному периоду. Если ему помешать, он может разозлиться и начать вам мстить.

Не лучшее время, чтобы приглашать на свидание, признаваться в любви, свататься и назначать дату свадьбы. Большая вероятность того, что вас на любовном фронте постигнут неудачи.

Перед сном не стоит смеяться и смешить окружающих - к бессоннице.