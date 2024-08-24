Что сказала Фаина Чикатило после ареста мужа

Жена Андрея Чикатило Фаина Одначева не верила, что её муж оказался настоящим монстром. Только железные доказательства следователей открыли ей глаза. После этого женщина лишь раз увиделась с арестованным маньяком, задала ему вопрос и навсегда отреклась от него.

Фаина выросла в многодетной семье. У неё было одиннадцать сестёр и братьев. Она не пользовалась успехом у мужчин. Но в 1963 году подруга познакомила Одначеву со своим братом Андреем, который через полтора месяца стал её мужем.

Чикатило казался Фаине отличным супругом – в отличие от мужей её знакомых, у Андрея не было вредных привычек, он не устраивал скандалы, нормально зарабатывал и копил деньги. В один момент смог приобрести желанный «Москвич», ставший предметом зависти многочисленной родни Фаины. Знакомые этой семьи отмечали, что именно Одначева была главой семьи, Чикатило во всём подчинялся своей супруге.

Вскоре у пары появились дети. Правда, первенец Фаины и Андрея скончался в возрасте восьми месяцев. Но спустя год после трагедии у пары родилась дочь, а ещё через четыре года – сын.

Стоит отметить, что маньяк, несмотря на образ «нормального мужа», всё же проявлял «странности», которые Фаина либо не замечала, либо не хотела замечать. К примеру, Одначеву не удивляла слишком частая смена мест работы мужа. Известно, что Чикатило потерял должность завуча, потому что домогался к ученицам интерната, а из ПТУ пришлось уйти из-за приставаний к подростку. Жене свои увольнения Чикатило объяснял кознями коллег и наговорами.

Примечательно, что с 1982 года, когда началась серия убийств, по словам жены, их половая жизнь сошла на нет. Фаина оправдывала это тем, что её муж – импотент. Может быть, именно поэтому она не могла поверить, что он был сексуальным маньяком. Одначеву не волновали и командировки Андрея, из которых он возвращался в испачканной землёй одежде.

Интересно, что дочь Чикатило отреклась от отца задолго до его ареста – она узнала о том, что Андрей приставал к её сыну, то есть к собственному внуку. Данный факт не смутил жену маньяка.

А вот сын Чикатило утверждал, что у него был идеальный отец:

«Отец для меня был самым лучшим папой в мире. Ничего такого особенного за отцом я не замечал. Вообще, я считаю, что отец на самом деле ни в чём не виноват. Или почти ни в чём».

Следователь Амурхан Яндиев вспоминал, что Фаина до последнего отрицала вину мужа. Правду супруга маньяка узнала, когда посмотрела ролик, на котором Андрей демонстрирует следствию место захоронения своей последней жертвы. Яндиев утверждал, что во время встречи с Чикатило в тюрьме Фаина произнесла лишь одну фразу: «Как же так, Андрей?».