Как готовили агентов ЦРУ прежде чем забросить в СССР

ЦРУ обычно не выдавало иностранцев за граждан СССР. В этом не было нужды. В Советском Союзе легально находились тысячи американцев и граждан других стран мира, приезжавших по каналам международного научного обмена, туризма, культурных связей, дипломатии.

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Иностранцы, завербованные американской разведкой, получали базовый инструктаж по особенностям советского менталитета, необходимый для успешного получения информации от русских. Ещё в 1950-х годах ЦРУ утвердило документ «План психологического наступления (СССР)».

«Для того, чтобы втянуть в свои шпионские сети людей, представляющих интерес для разведки, американские специальные службы не считаются ни с чем, – отмечалось в книге «Секреты секретных служб США», изданной в Москве в 1973 году. – Они провоцируют советских людей на совершение недозволенных действий, создают компрометирующие ситуации, обрушивают «ливень» пропаганды, играют на самолюбии, отыскивая слабости у своих жертв; затем, нередко путём прямого шантажа, пытаются склонить их к сотрудничеству».

Другая категория шпионов ЦРУ – бывшие советские граждане, чаще всего из числа эмигрантов второй волны. К примеру, в 1949-1960-х годах массовая засылка таких агентов осуществлялась по программе Aerosol. В Советский Союз забрасывались члены антисоветской организации НТС, представители национальных меньшинств РСФСР, а также украинцы-бандеровцы и прибалтийские националисты. Они пересекали пограничную полосу в труднодоступных местах, а иногда сбрасывались с парашютом. Шпионы-эмигранты проходили подготовку в «Институте по изучению СССР» и в нескольких разведшколах. Как правило, эти люди помнили советские реалии, однако за время их отсутствия многое изменилось. Шпионы могли провалиться на том, что не знали появившихся в последние годы крылатых фраз из фильмов или общепринятых сокращений (например, ЖЭК).

В разгар Холодной войны журнал Time опубликовал статью о лагере подготовки «зелёных беретов» в городке Бад-Тёльц в Западной Германии. В нём диверсантов обучали русскому и другим языкам Восточной Европы. Помимо языковой подготовки агенты должны были знать, к примеру, «слова популярных песен». Ценную информацию о содержании программ обучения сообщил советским спецслужбам агент ЦРУ, убеждённый монархист Евгений Голубев, которого в 1952 году американцы забросили на Сахалин. Он проходил подготовку в разведшколе в Бадверисофене (Бавария).

«Преподавание и психологическая подготовка курсантов имели целью укрепить их антисоветские взгляды и убеждения, – отмечает исследователь Александр Костанов. – Вместе с тем, чтобы держать их в курсе событий, происходивших в СССР, им позволяли слушать советские радиопередачи, читать газеты «Правда» и «Известия».

Важнейшей привычкой советского человека, удобной для шпионов, считалось пьянство.

«Напоите человека. Вино – ваш союзник», – говорилось в одной из инструкций ЦРУ.

Тот же Евгений Голубев, по одному из сценариев, должен был получить легальные документы, угостив алкоголем случайного советского гражданина. Предполагалось подмешать ему в напиток снотворное.

Как и шпионы-иностранцы, засланные агенты для получения информации спекулировали на общечеловеческих слабостях, присущих советским гражданам: жадности, хвастовстве, самолюбии и т.д.