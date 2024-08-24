Самое опасное море России: где проще всего утонуть

На планете Земля насчитывается несколько десятков морей. Берега России же омываются 13 такими водоёмами, каждый из которых уникален по-своему. Но объединяет их одно — все они могут быть опасными для человеческой жизни.-

Наибольшую угрозу представляют обратные течения, которые периодически возникают у самого берега. Их скорость — до 3 метров в секунду. Жертвами таких потоков нередко становятся люди, умеющие хорошо плавать, профессиональные спортсмены. Что уж говорить про туристов, многие из которых лишь окунаются в воду.

Такие течения (по-английски называются rip current) возникают на мелководьях с пологими берегами, которые окаймляют песчаные косы и островки. Таким образом, пренебрегать техникой безопасности не стоит тем, кто планирует отправиться отдыхать на Азовское море. Ещё один совет — категорически запрещается заходить в воду даже до пояса, если видите участок водоёма другого цвета. Как правило, ширина таких опасных участков не превышает 50 метров, поэтому стоит просто плыть параллельно берегу и даже не пытаться противостоять природному явлению. Сил такая «борьба» отнимает много.

Как известно, в Мёртвом море, расположенном на территории Израиля, утонуть невозможно. Вода буквально «выталкивает» тело человека на поверхность. Происходит это благодаря высокому содержанию солей. В России же водоёмов с таким количеством солей нет. Следовательно, появляется вполне реальная угроза утонуть. По данному показателю Азовское море вновь оказывается опасным. Оно в три раза преснее, чем Атлантический океан, поэтому при возникновении нештатной ситуаций разрешается даже сделать несколько глотков «азовской» воды.

Несомненный плюс Азовского моря — подводный рельеф, который достаточно безопасен, а также глубина (5 метров достигается только на расстоянии 2 километров от береговой линии).

Однако о каком бы водоёме не шла речь, стоит помнить — это зона повышенной опасности. Поэтому нужно быть бдительным и соблюдать элементарные правила поведения на воде. При таком подходе даже Азовское море со своими обратными течениями и пониженной солёностью окажется не таким уж и опасным.