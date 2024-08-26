Застывшие в янтаре тихоходки раскрыли секреты суперспособностей восьминогих существ

Микроскопические восьминогие тихоходки, которые считаются одними из самых выносливых организмов на планете, существуют уже давно. Эти удивительные существа впервые появились на Земле еще в кембрийском периоде, около 541 млн лет назад, и с тех пор они широко распространились по планете. Водяных мишек сегодня можно встретить практически в любой точке мира — от замерзшей тундры и засушливой пустыни до дна океана.

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Однако ископаемых останков тихоходок очень мало. Это неудивительно — ведь животные очень маленькие и их тела быстро разрушаются, когда они умирают. Но все же есть несколько доисторических водяных мишек, которые сохранились на миллионы лет благодаря магии янтаря.

Есть всего четыре вида тихоходок, застывших в янтаре, и они датируются почти 150 млн лет. Три вида «янтарных» водяных мишек тардиград в янтаре определены и изучены давно, но четвертый вид оставался загадкой для науки, так как его представители слишком маленькие, чтобы их можно было разглядеть в деталях.

Проблему решила группа зоологов под руководством Марка Мапало из Гарвардского университета. Исследователи применили технику конфокальной флуоресцентной микроскопии, позволяющей с помощью получать гораздо более детальные изображения микроскопических объектов. Зоологи изучили две особи, оказавшихся в одном куске канадского янтаря в меловом периоде 72-83 млн лет назад.

Первая тихоходка известна как Beorn leggi. Исследователи смогли обнаружить у этого вида физические характеристики, которые не удалось изучить ранее — например, форму маленьких клешней и отсутствие выступов на морщинистом теле. А другой тихоходке, считавшейся слишком маленькой и плохо сохранившейся, присвоили название Aerobius dactylus. У нее такая же бочкообразная форма, как у B. leggi, а также есть своеобразные когти на концах восьми ног. Когти обоих видов похожи друг на друга, а также на когти представителей надсемейства тихоходок Hypsibioidea. B. leggi и A. dactylus давно вымерли, но другие виды Hypsibioidea живы и по сей день.

Интересно, что когти A. dactylus на самой задней паре ног гораздо длиннее, чем на передних. Строение пары когтей напоминает представителей рода тихоходок Isohypsibius. Любопытная особенность наблюдается и у других ныне живущих видов водяных мишек, что позволяет предположить, что четвертая пара ног у них может иметь иную эволюционную историю, чем три другие пары.

Существует две основные линии тихоходок: гетеротардиграды, которые часто живут в океане, и преимущественно пресноводные эвтардиграды. Хотя и B. leggi, и A. dactylus причислены к эвтардиградам, их возраст позволяет предположить, что эти линии разошлись около 500 млн лет назад — позже, чем предполагали ученые.

Исследователи также смогли определить время появления суперспособности тихоходок — криптобиоза, то есть способности почти полностью высыхать на неопределенный период времени. Оказывается, эта способность появилась еще 180-420 млн лет.