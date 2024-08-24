Гигантские машины СССР — вот почему у нас так строили

Великие советские стройки – какой сегодня была бы наша страна без них? Волжская и Братская ГЭС, а также другие выдающиеся сооружения, стали частью России, частью ее истории. Да и вообще, строить в Союзе умели! Во многом – благодаря замечательной технике, позволявшей «выдавать на-гора».

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На тех великих стройках, где она была в дефиците (вспомним, например, Магнитку БАМ или Волго-Дон), людям приходилось чрезвычайно тяжело... Предлагаем взглянуть на примечательные образцы строительной техники – эти исполины стали настоящими спасителями!

Чего стоит только шагающий экскаватор ЭШ-100/100. Крупнейший за всю историю СССР «шагоход» был создан в 1977 году на Уралмаше. С помощью него добывали золото и цветные металлы, а также сырье для химической промышленности. Масса экскаватора превышала 10 тысяч тонн, объем ковша составлял 100 кубометров – в нем можно было поместить двухкомнатную квартиру...

Смотрим видео об этом и других гигантах, трудившихся на советских стройках и карьерах!