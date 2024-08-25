Народный календарь. Почему нельзя надевать неудобную обувь 28 августа
28 августа отмечается Успение Пресвятой Богородицы — одно из 12 главных православных торжеств, Богородичный праздник.
Полное церковное название праздника — Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Он посвящен воспоминанию о смерти Божией Матери.
На Руси 28 августа избегали хождения босиком, не рекомендовалось втыкать в землю острые предметы и надевать новую или неудобную обувь. Считалось, что это может принести дискомфорт на весь год.
Также в этот день старались не ругаться, не обижать близких, не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, не грубить и не быть в плохом настроении. Не стоило предаваться унынию и тоске, а физический труд тоже лучше было отложить.
Приметы погоды:
Утро хмурое — к вечеру можно ожидать дождя.
Гроза — к ранней осени с дождями.
Мухи особенно приставучие — к похолоданию.
Много паутины — зима будет морозной и ясной.
Именины отмечает Левкий.