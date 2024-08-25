Почему нельзя надевать неудобную обувь 28 августа

28 августа отмечается Успение Пресвятой Богородицы — одно из 12 главных православных торжеств, Богородичный праздник.

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Полное церковное название праздника — Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Он посвящен воспоминанию о смерти Божией Матери.

На Руси 28 августа избегали хождения босиком, не рекомендовалось втыкать в землю острые предметы и надевать новую или неудобную обувь. Считалось, что это может принести дискомфорт на весь год.

Также в этот день старались не ругаться, не обижать близких, не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, не грубить и не быть в плохом настроении. Не стоило предаваться унынию и тоске, а физический труд тоже лучше было отложить.

Приметы погоды:

Утро хмурое — к вечеру можно ожидать дождя.

Гроза — к ранней осени с дождями.

Мухи особенно приставучие — к похолоданию.

Много паутины — зима будет морозной и ясной.

Именины отмечает Левкий.