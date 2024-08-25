Рассекречена информация об отношении США к де Голлю во Вторую мировую войну

Во время Второй мировой войны руководство США демонстрировало явное пренебрежение к французскому генералу Шарлю де Голлю. Это проявлялось, в частности, в категорическом нежелании Белого дома информировать его о высадке союзников в Северной Африке в 1942 году, пишет РИА Новости со ссылкой на рассекреченный архивный документ Службы внешней разведки РФ, опубликованный Президентской библиотекой.

В недавно раскрытом документе от 13 ноября 1942 года говорится о неблагожелательном отношении американцев к генералу де Голлю. Данное сообщение было отправлено представителем советской внешней разведки в Великобритании Иваном Чичаевым (оперативный псевдоним — «Джон»). В своем донесении Чичаев пересказал информацию, которую он получил в ходе беседы со своим информатором.

«В связи с последними событиями в Северной Африке положение де Голля сильно осложнилось. Американцы не считались с ним и раньше, а теперь открыто противопоставили ему генерала Жиро, вызванного ими из Франции. Показателем отношения американцев к нему являются следующие факты: в период подготовки своего выступления в Северной Африке они не только не консультировались с ним, но даже скрывали от него свои планы», — сообщал разведчик.

По данным Чичаева, Черчилль запрашивал у Рузвельта разрешение сообщить де Голлю о предстоящем выступлении союзников в Северной Африке. Рузвельт категорически возразил против этого.

До этого внук генерала Шарля де Голля Пьер высказал мнение, что республике необходимо вступить в БРИКС.