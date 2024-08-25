Небывалый урожай грибов: пользователи соцсетей похвастались трофеями

В России в этом году небывалый урожай грибов, особенно белых. В соцсетях пользователи наперебой хвастаются своими трофеями. Для одних это хобби, для других – еще и способ заработать. Подробнее корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких.

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Белые грибы из Тамбовской области. Маленькие, с диаметром шляпки не больше четырех сантиметров ценятся выше, рассказывает продавец Александр Савеко. Чем моложе гриб, тем меньше вредных веществ из окружающей среды он в себя впитал.

«Если вот это я продам за полторы тысячи, то крупный гриб я могу уступить по 700-800, это зависит и от покупателя, сколько он возьмет. Если он много возьмет, я ему уступлю», – уточнил продавец из Тамбовской области Александр Савеко.

Грибы, как губки, впитывают из атмосферы все, в том числе и радиацию, поэтому лесной товар допускают на прилавок только после тщательных исследований как в лаборатории, так и с помощью дозиметра.

«Гриб должен быть цельный, шляпка не должна быть отдельно от ножки. Затем гриб не должен быть подгнившим, мятым, не допускаются к продаже также ломаные грибы, червивые, с признаками плесени», – сообщила ветеринарный врач лаборатории ветсанэкспертизы Надежда Кнутова.

Грибы, которые продают на привокзальных площадях, разумеется, никто не проверял. За такую торговлю можно не платить налог государству, но торгуют на свой страх и риск. Штраф – до двух тысяч рублей.

Любови Костиной 76 лет. Самой в лес ходить трудно в силу возраста. Собирает зять. За день, говорит, может заработать на грибах две-три тысячи рублей – хорошая прибавка к пенсии.

«Берут понемножку, так что ничего, спасибо людям», – поблагодарила пенсионерка Любовь Костина.

Вот такое ведро опят у Любови Васильевны стоит тысячу рублей. Вот свинушки, или коровники, 150 рублей лоток. Небольшая горка белых – четыреста. Белые считаются лучшими по вкусовым качествам, но их-то как раз покупать у пенсионерок рискованно. Есть большая вероятность взять червивые.

Если вы все-таки решили купить грибы в стихийной торговой точке, обязательно нужно обратить внимание на то, чтобы ножка была срезана ножом, а не вырвана с корнем, только в этом случае можно понять, червивый гриб или нет. Черви, впрочем, могут прятаться и в шляпке. Так что лучше покупать только проверенные грибы.

Если же есть желание на них заработать, существуют несколько легальных способов: сдать их предпринимателю, который организовал пункт сбора грибов, принять участие в сезонной ярмарке, занять место на рынке, можно также собирать грибы на заказ, таких объявлений сейчас много в сети. Исходя из того, какая погода была в конце июля и первых числах августа, микологи прогнозируют, что нынешняя грибная волна продлится до конца лета.