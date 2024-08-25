Миссия NASA DART изменила форму и орбиту астероида

Миссия NASA Double Asteroid Redirection Test (DART), столкнувшаяся с астероидом-спутником Диморф в 2022 году, значительно изменила ее форму и орбиту, говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Planetary Science Journal.

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В результате удара Диморф из первоначальной продолговатой формы превратился в более вытянутую, пролонгированную, получив большой кратер и нарушив гравитационную связь со своим «родительским» астероидом.

Исследование, проведенное под руководством профессора Дерека Ричардсона из Университета Мэриленда, показывает, что в результате столкновения Диморф может прийти в хаотическое «кувыркающееся» движение, пытаясь восстановить гравитационное равновесие.

Эти выводы имеют важное значение для будущих исследований астероидов и стратегий планетарной обороны, сообщают ученые.