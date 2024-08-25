Народные приметы на 26 августа: что нельзя делать в этот день

26 августа по народному календарю - Тихон Страстной, Тихон Задонский, Тихонов день, Максим Исповедник, Максимов день.

© СОВА

Проходил этот день в трудах и заботах. Крестьяне прибирались в сараях и погребах. Сени заговаривали от нечистой силы, чтобы к зимним хранилищам осенние гнили не привились. Еще заговаривали домашние заготовки и зерно, защищая их от завистливого, дурного глаза.

Сеновалы, где размещали новый урожай сена, обходили с молитвой и иконой, кропили каждый из углов этого хозяйственного помещения, а также раскладывали в них веточки полыни и чертополоха. В некоторых случаях полынь поджигали и окуривали дымом сено. В завершение ритуала в каждый угол сеновала насыпали свежую соль.

Представительницы прекрасного пола, страдающие от неразделенной любви, от влечения к чужому мужу, в этот день молились святому Тихону, прося его избавить от чувств, которые только портят жизнь.

26 августа не стоит работать на земле - такой труд не принесет пользы.

Нельзя вспоминать дурные события из прошлого, зацикливаться на плохом - воспоминания будут долго лежать камнем на сердце.

Не употребляйте в пищу яйцо с двумя желтками - потеряете свое благополучие.

Не дарите и не принимайте в дар белое полотенце - к болезням.

Одиноким людям не рекомендуется спать на двух подушках - к проблемам в личной жизни.

Нельзя ругаться с родственниками - к затяжному конфликту.