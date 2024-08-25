Пять самых опасных вулканов Земли: что будет, если они взорвутся

Извержение вулкана – одна из самых страшных природных катастроф. На земле есть несколько вулканов, пробуждение которых приведёт к гибели многих людей и уничтожению огромных территорий.

Фудзияма

Гора Фудзияма расположена в 100 километрах от Токио. Этот мощный спящий вулкан, по словам учёных, может проснуться в любую минуту. В прошлый раз извержение произошло в 1707 году. Тогда город засыпало 15 сантиметрами пепла. Погибло более 5000 человек. В наши дни последствия извержения могут быть куда хуже – окрестности в районе Фудзиямы окружены крупными промышленными предприятиями. Эксперты постоянно регистрируют подземные толчки и утверждают, что вулкан скоро проснётся. В случае извержения тонны огненной лавы из жерла Фудзиямы обрушатся на японскую столицу.

Йеллоустоун

Нужно отметить, что извержение японского вулкана угрожает лишь одному, пускай и крупному городу на Земле. Совсем другое дело супервулкан Йеллоустоун. Извержение этого американского вулкана приведёт катастрофе в национальном парке Йеллоустоун: огромные территории страны превратятся в огненный океан, а по руслам рек вместо воды потечёт огненная лава, потоки которой уничтожат до 30% континента. Вероятность взрыва Йеллоустоуна с годами только растёт.

Агунг

В 2017 году климатологи говорили, что в течение пяти лет ожидают извержение вулкана Агунг на острове Бали. Выброс в атмосферу пепла и иных вулканических частиц должен быть настолько мощным, что в ближайшие годы существенно понизит среднюю температуру на всём земном шаре, остановив на время глобальное потепление климата. Известно, что после сделанных осенью 2017 года прогнозов извержение Агунга происходило дважды. Так, 2 июля 2018 года произошёл выброс лавы и пепла. Извержение вулкана продолжалось около семи минут. А 25 мая 2019 года из вулкана вырвалась лава и раскалённые камни, которые разлетелись в радиусе трёх км. Извержение длилось четыре с половиной минуты, выброс пепла накрыл девять деревень. Погибших и пострадавших тогда не было.

Этна

Вулкан Этна, расположенный на территории Сицилии, извергается достаточно часто. Британские геологи отмечают, что Этна в последнее время съезжает в Средиземное море со скоростью 14 мм в год. В результате данного «переезда» часть стенок вулкана покрылась трещинами, а одна из них может обвалиться, вызвав мощное, неконтролируемое извержение, которое способно обернуться катастрофой во всём Средиземноморском регионе.

Подводный супервулкан

Больше всего учёные опасаются подводного супервулкана, расположенного недалеко от японского острова Кюсю. Извержение, произошедшее 7300 лет назад, выбросило в океан 500 кубических километров магмы, в результате чего погибло практически всё население региона. В наше время геологи на дне моря смогли обнаружить купол вязкой магмы шириной 10 километров. Извержение подводного супервулкана должно произойти в ближайшие 100 лет. Точную дату катастрофы никто не называет. Жертвами трагедии могут стать до 110 миллионов человек – жители Китая, Тайваня и Южной Америки.