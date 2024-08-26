Англо-советская война: почему она не состоялась в 1940 голу

Из рассекреченных Российским государственным военным архивом документов стало известно, что перед Великой Отечественной войной нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия информировал наркома обороны Климента Ворошилова о решении Франции и Британии начать войну против СССР.

© media.iwm.org.uk // Генералы Горт (слева) и Поунолл у карты мира

«Резидент НКВД СССР в Париже сообщает следующие непроверенные данные: на последнем заседании высшего военного совета вынесено принципиальное решение начать военные действия против СССР», — говорится в документе.

«Ярыми сторонниками войны» с Советским Союзом называются французские и британские генералы Максим Вейган, Морис Гамелен, Джон Горт и Эдмунд Айронсайд. «Эта группа пришла к выводу использовать советско-финскую войну, втянуть нейтральные страны, нанести удар СССР не только с Кавказа, но и с севера», — также утверждается в сообщении.

Согласно документу, для этой цели было решено перебросить в Финляндию канадские войска и захватить порт Петсамо «как базу для действий против Мурманска и Архангельска». Главной задачей было взятие Ленинграда, что, «по мнению союзников, должно нанести сильный удар СССР». Кроме того, с начала военных действий против СССР предполагалось создание «национального русского правительства и объявление всеобщей мобилизации белоэмигрантов».

Однако планам Лондона и Парижа не суждено было сбыться, поскольку им стало не до них в связи с военными успехами Германии в Европе в 1940 году. А 12 марта 1940 года кончилась и война между СССР и Финляндией.

Сообщается также, что члены британского парламента пришли в настоящее бешенство от того, что сорвались планы Лондона нанести военный удар по СССР.

В рассекреченных документах также упоминается то, что Англия и Франция тогда активно снабжали Финляндию оружием для нанесения ударов по СССР, в том числе для планировавшихся налетов на Ленинград, Кронштадт и Мурманск.

Кроме того, они набирали наемников не только из числа своих граждан, но и лиц из других стран, в том числе США, для отправки в Финляндию под видом людей мирных профессий, в том числе врачей, для участия в войне против СССР, причем британские острова были базой для подготовки наемников и хабом для их переправки к театру военных действий.

Не то же самое происходит сейчас? Вопрос лишь в том, откажутся ли они, как и восемь десятков лет назад, от прямого нападения на Россию?

— Для любого человека, знакомого с историей 1920-30-х годов, не вызывает сомнений, что возможность англо-советской войны постоянно «висела в воздухе», — говорит редактор «АПН Северо-запад» Андрей Дмитриев. — В Лондоне не смирились с приходом к власти большевиков, отразивших иностранную интервенцию и собравших земли старой России, да ещё и активно влиявших через коммунистов и рабочих активистов на ситуацию в капиталистических странах.

В 1927 году имела место так называемая «военная тревога». У премьера Невила Чемберлена вызвали беспокойство успехи поддерживаемых Москвой китайских коммунистов в гражданской войне, и правительство Его величества потребовало от Москвы прекратить их поддержку, на что естественно получило отказ.

Результатом стали обыски в советских представительствах как в Китае, так и в Великобритании и разрыв дипломатических отношений. И хотя войны не последовало, советское правительство отнеслось к тому со всей серьезностью: результатом стало сворачивание НЭПа и переход к ускоренной индустриализации, а также решительная борьбы с внутрипартийной оппозицией. За 14 лет СССР, совершив головокружительный рывок, успел подготовиться к мировой войне.

В конце 1930-х годов вопрос о вероятном противнике был ясен не до конца. Закулисные советско-британско-французские переговоры о заключении договора взаимопомощи фактически саботировались западными «партнерами». В итоге летом 1939-ого в «Правде"»появилась статья ближайшего соратника Сталина Андрея Жданова под заголовком «Английское и французское правительство не хотят равного договора с СССР».

Историк Алексей Волынец приводит следующие пометки из личных записных книжек Андрея Александровича того времени: «Тигры и их хозяева. Хозяева тигров нацелили на Восток. Сифилизованная Европа. Повернуть тигров в сторону Англии. Англия – профессиональный враг мира и коллективной безопасности. Не жалеет средств для дискредитации Советского Союза. Отвести войну на Восток – спасти шкуры. Возможно ли сговориться с Германией?» (Вероятно, пометки были сделаны в ходе обсуждения советским руководством того документа, который мы знаем как пакт Молотова-Риббентропа).

Зная все эти факты, совершенно логичными выглядят и планы властей Великобритании с союзниками вмешаться в Советско-финляндскую войну. Но вот незадача - не успели, война закончилась победой СССР.

Возвращаясь к документам архива Жданова, стоит процитировать письмо к нему члена ВКП(б) В. Золотова. Он отмечал в 1939 году, что Англия - главный враг СССР и надо постараться способствовать её войне с Германией: «Англию надо бить, но бить английским методом, то есть чужими руками».

Ну а теперь вспомним едва ли не решающую роль Лондона в украинской драме (взять хотя бы исторический вояж Бориса Джонсона весной 2022-ого года и его «давайте просто воевать»). И сделаем выводы.

Во-первых, за 80 с лишним лет в политике Альбиона ничего не поменялось. А, во-вторых, совет товарища Золотова крайне актуален, но сегодня в Кремле и на Смоленской площади, кажется, даже и не пытаются мыслить в этом направлении.

— Эта информация для меня не стала открытием, — говорит историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский. — Запад готовил войну против СССР на всём протяжении советского периода нашей истории, а в эпоху Интербеллума (временной промежуток между Первой и Второй мировыми войнами – «СП») имелось несколько таких планов.

Почему-то все ругают нас за пакт Молотова - Риббентропа, но при этом упускают из вида что Гитлер параллельно вёл переговоры с Британией и Францией о военном союзе против СССР. И получается так, что мы вовремя успели перехватить инициативу, иначе положение СССР оказалось бы катастрофическим.

Достаточно вспомнить что в 1939 году Москва находилась всего в 450 километрах от западной границы, от Одессы и Батуми до соседних государств было примерно по 60 километров, Ленинград от Финляндии отделяли всего 38 километров, а Минск находился всего в 35 километрах от Польши. В случае войны сражения за эти города начались бы в первые несколько дней, если не в первые часы. А так удалось значительно отодвинуть границы.

А насчёт критикуемого Западом советско-германского раздела Польши и поглощения Советским Союзом Прибалтики, ставшие возможными благодаря пакту Молотова - Риббентропа, так не будем забывать Мюнхенский сговор, и то, что Польша сама стала его выгодоприобретателем, «откусив» себе чехословацкий город Тешин.

«СП»: Считается, что они тогда после неудачи интервенции хотели новый «крестовый поход» против коммунизма устроить...— Ещё раз: угроза большой войны СССР с Западом сохранялась на протяжении всего Интербеллума. Достаточно вспомнить Военную тревогу 1927 года, мало интересующую профессиональных историков, но оставившую огромный след в художественной литературе.

Помните Мальчиша-Кибальчиша из сказки Гайдара и замышляемую героями Ильфа и Петрова картину «Большевики пишут письмо Чемберлену»? Вот это и есть отголоски той самой Военной тревоги 1927 года.

Когда руководство Красной Армии провело анализ ситуации, то картина вырисовалась неприглядная: СССР не мог противостоять любым двум совместно напавшим на него лимитрофам, а таковых было пять - Финляндия, Эстония, Латвия, Польша и Румыния.

Это без учёта Британии и Франции, которые моментально пришли бы им на помощь! И вот тогда были приняты решения о форсированной индустриализации страны и массовой коллективизации сельского хозяйства.

«СП»: Запад всячески пытался натравить на нас Гитлера. Сам воевать не хотел?

— Западу нужен был агрессивный реваншист в стане потерпевших поражение, руками которого можно было бы начать новый передел мира: не будем забывать что такие оставшиеся недовольными Версальским договором союзники Антанты, как Япония и Италия, сами быстро примкнули к побеждённой Германии, образовав ось Берлин - Рим - Токио. Поэтому, не будь поддержки Лондона и Вашингтона, Гитлер никогда бы не поднялся выше лидера ведущей оппозиционной партии и вице-спикерского кресла в Рейхстаге.

«СП»: Что, по-вашему, стало решающим фактором отказа Запада нападать на нас напрямую?

— Как это ни странно, но сам пакт Молотова - Риббентропа, благодаря которому начала меняться конфигурация границ. Во-первых, Запад потерял плацдармы в лице лимитрофов, на которых можно было бы развернуть армии вторжения. А во-вторых, Германия вышла из-под контроля Лондона и Парижа, которым не оставалось ничего, кроме как объявить Берлину войну.

«СП»: Повторится ли история?

— Она уже сейчас повторяется. Но пока что Запад лезть напрямую не собирается: у него хватает «болевых точек» в других частях планеты.