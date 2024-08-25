У всех чистейших алмазов мутное прошлое и безрадостное будущее

В Ботсване найден второй по величине за всю историю человечества алмаз — камень весом аж 2492 карата. Реакция президента страны Мокгвитси Масиси, когда ему показали находку, была как у ребенка, на глазах у которого сказка стала явью. Впрочем, вожделенной чистоты в этом камне нет, посему его стоимость оценивается в весьма скромные деньги. До знаменитых алмазов прошлого ему как до Луны.

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Найденный в 1905 году «Куллинан» (3106,75 карата) до сих пор вне конкуренции, его разрезали на девять кусков, все огранили, и самый маленький из получившихся бриллиантов нынче стоит дороже, чем найденный в Ботсване камень целиком.

«Алмаз имеет ценность в том случае, если у него хорошая чистота, если из него можно сделать большое количество качественных камней. На фотографии видно, что это камень, где много включений, он сероватого цвета. Трудно сказать, не исследовав камень, что там внутри, но это экземпляр, скорее всего, не будет огранен, потому что это не очень выгодно. Его попробуют продать как коллекционный экземпляр. Относительно стоимости очень трудно сказать, исходя из прошлого опыта, может быть, несколько миллионов долларов. Из всего того, что добывается в мире, 95% — это камни не ювелирного качества, средняя стоимость добываемых в мире алмазов — $200 за карат», — объясняет владелец ювелирного дома Cluev Илья Клюев.

То есть не совсем копейки, но по меркам мировой ювелирной отрасли близко к этому. Можно положить на музейную витрину и демонстрировать как очередную загадку природы. В качестве иллюстрации на тему того, как образуются алмазы.

А вот тут, на самом деле, загадок хватает. В школьных и всех прочих учебниках пишут, что в глубинах земной коры под действием огромного давления и высоких температур атомы углерода «спрессовываются» и образуют специфическую кристаллическую решётку. Наверное, всё именно так и есть, однако большинство попыток это повторить проваливаются. Получаются в основном чёрные «технические» алмазы, с ними как раз проблем нет, а вот ювелирные удаётся создать нечасто. По сути, никакого устойчивого производства красивых ювелирных алмазов пока нет, что говорит о наличие неких пробелов теоретического плана.

Рубины, изумруды, сапфиры и многие другие камни делают давно и успешно, тут теория и практика идут рука об руку. Всё изучено, технологии отшлифованы, процесс обкатан. Рынок природных самоцветов, конечно, остался, но по сравнению с тем, что на нём творилось ещё сотню лет назад, он просел на порядки. Цены камней, которые в своё время были на уровне алмазов, свалились практически до уровня стеклянной бижутерии, возврата в прошлое нет и не будет.

Через какое-то время то же самое случится и с алмазами. Учёные пытаются разобраться, почему эти камни встречаются только в так называемых кимберлитовых трубках с очень специфическим грунтом, видимо, это неспроста. То есть точно неспроста, но физика и химия процесса пока не понятна. Со временем разберутся, и это всем очевидно. Ровно как и то, что инвестиции в бриллианты не имеют больших перспектив.

Покупать имеет смысл разве что известные камни, то есть артефакты — кусочки истории. Но стоят они запредельных денег, да и, по большей части, не продают таковые в принципе.

Алмаз «Великий Могол» (787 карат) вообще куда-то запропастился, его никто не видел уже около 300 лет. Был он или нет? Точно сказать сложно, легенд об этом камне много, но свидетельские показания, по сути, отсутствуют. Есть версия, что именно из этой заготовки сделали бриллиант «Орлов» (199,6 карат), который хранится в Алмазном фонде РФ. Но это не более чем гипотеза.

С «Орловым» всё очень мутно, согласно официальной версии, фаворит Екатерины II граф Григорий Орлов купил этот камень для своей возлюбленной аж за 400 тысяч рублей. Звучит, конечно, красиво, однако таких денег у генерала быть не могло в принципе. Тем не менее, камень существует, его индийское происхождение геологами подтверждено, а всё остальное только добавляет тайны. Стоимость «Орлова» неизвестна, по сути, таковой у бриллианта нет и никогда не будет. Он бесценен.

«Кохинор» (108,9 карата) тоже индийского происхождения, вокруг него, наверное, больше всего легенд. Начиная с XIV века и до середины XIX столетия камень переходил из рук в руки, его владельцами были всевозможные пахи-падишахи и прочие раджи, существование многих из этих персонажей вообще под большим вопросом.

В 1849-м бриллиант — но очень грубой огранки — попал в руки англичан, которые его как-то не очень оценили. Но потом разобрались и сделали из него самый настоящий шедевр. Правда, при этом пришлось пожертвовать почти половиной массы, но оно того стоило.

Периодически индусы начинают поднимать вопрос, что бритты их тогда ограбили, и требуют вернуть бриллиант. В Лондоне делают вид, что ничего не происходит. «Кохинор» тоже бесценен, это часть королевских сокровищ, его точно не отдадут.

Еще один уникальный экземпляр – камень «Рубин Цезаря». Согласно легенде, кусок красного турмалина в форме грозди винограда (255,75 карата) — подарила своему любимому римлянину Гаю Юлию Цезарю сама Клеопатра, в Алмазном фонде эту романтическую историю любят рассказывать посетителям.

Появился в нашей стране он тоже при Екатерине Великой. Ей его подарили — шведы, жаждущие сближения Санкт-Петербурга и Стокгольма. Мудрая царица камушек приняла, а с союзом стран обещала подумать. Думает до сих пор.

Алмаз «Шах» (88,7 карата) попал в Россию в начале XIX века, им персы, в том числе, расплатились за проигранную войну. По сути, это простой брусочек кристаллического углерода, который лишь отшлифовали. Но на его поверхности имеется аж три гравировки, между тем таковые научились делать лишь в 80-х годах ХХ века. Загадка? Безусловно.

«Кристаллография дает объяснение, почему один кристалл может шлифоваться другим кристаллом с такой же механической твёрдостью. Эта ситуация представляется благодаря анизотропии механических свойств. Разные грани и даже разные направления на одной и той же грани обладают разной сопротивляемостью обработке, и благодаря этому появляется возможность механической обработки алмаза алмазом. Гранильщикам алмаза это явление известно, и направления с разной способностью к шлифовке они давно разделяют на «твёрдые» и «мягкие».

«Твёрдые» направления граней алмаза механически шлифовать невозможно. Самыми твёрдыми гранями у алмаза являются октаэдрические, как раз те самые, на которых нанесены надписи. Создаётся впечатление, что огранщик использовал способ обработки, для которого анизотропия твёрдости алмаза не имеет значения — на «твёрдых» направлениях линии рисунка нанесены также легко, как и на «мягких»», — пишут в своей статье «Загадочные письмена алмаза Шах» доктор геолого-минералогических наук Виктор Бескрованов и инженер Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН Владимир Ботвин.

Версия российских учёных — надписи нанесены термохимическим способом, который как раз был открыт совсем недавно, около 40 лет назад. Но тогда получается, что историческая картина мира нуждается в существенной корректировке, и все истории известных драгоценностей не более чем выдумка.