Названо животное с самыми прочными зубами на планете

Самые мощные и крепкие зубы вовсе не у хищников. Они у моллюсков.

© Ferra.ru

Моллюски Patella vulgata («блюдечки») имеют зубы, которые способны выдержать огромные нагрузки. По данным научных исследований, они сделаны из самых крепких биологических материалов.

Предел прочности на разрыв у зубов блюдечек — 3,0−6,5 ГПа. К слову, прочность паучьего шёлка — до 4,5 ГПа.

© Википедия

По структуре зубы моллюсков состоят из нановолокон гетита с высоким соотношением сторон. Диаметр этих волокон — несколько десятков нанометров.